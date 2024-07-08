Россия поможет Индии найти место среди великих держав

Визит в Россию поможет Моди укрепить позиции Индии в Азии

Tекст: Андрей Резчиков

В понедельник в Москву прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его визит связан с проведением 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Поездка примечательна еще и тем, что Моди недавно победил на парламентских выборах, что позволило ему возглавить правительство в третий раз подряд.

Напомним, последний российско-индийский саммит состоялся в декабре 2021 года в Нью-Дели. По итогам той встречи было подписано 28 меморандумов о взаимопонимании и соглашений, а лидеры выступили с совместным заявлением «Индийско-российское партнерство ради мира, прогресса и процветания».

По данным МИД Индии, в ходе саммита в Москве стороны обсудят весь спектр двусторонних вопросов, включая оборону, торговлю, связи, инвестиции, энергетическое сотрудничество, науку и технологии, образование и культуру. Как заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра, главной темой будет дисбаланс, возникший в торговле между Индией и Россией.

Как передает РИА «Новости», дипломат напомнил, что в 2023-2024 годах двусторонняя торговля резко выросла и приблизилась к 65 млрд долларов, «главным образом благодаря тесному энергетическому сотрудничеству». Однако индийский экспорт составляет 4 млрд долларов, а импорт приближается к 60 миллиардам. «Торговля остается несбалансированной, что является приоритетом наших переговоров с российской стороной», – подчеркнул Кватра.

Он также отметил рост взаимных инвестиций в области энергетики, банковского дела, железных дорог и стали. «Это развивающиеся направления нашего инвестиционного партнерства», – сказал он.

Согласно данным индийской таможни, по итогам первых четырех месяцев этого года товарооборот России и Индии вырос на 10%, достигнув рекордных 23,1 млрд долларов. Экспорт индийских товаров увеличился на 21% – до 1,6 млрд, что позволило России подняться с 33-го на 29-е место среди получателей продукции из Индии.

В экспертной среде говорят, что встреча будет важна не только для укрепления двусторонних отношений, но и в контексте региональной безопасности. «Визит Моди в Россию после победы на выборах не случаен. На его инаугурации в основном присутствовали представители стран Южной Азии. Сейчас есть сложности в отношениях между Индией и Китаем, премьер не приехал на саммит ШОС в Астане. Судя по всему, теперь ему требуется усилить свои позиции в регионе. И здесь Россия может быть очень важным партнером», – отмечает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Согласно официальным данным, Моди пропустил последний саммит ШОС в связи с совпавшей по времени первой сессией парламента нового созыва, на которой он принес присягу и вступил в должность главы правительства. «Этот визит – давно назревшее решение, потому что Путин последний раз ездил в Индию в 2021 году, а Моди посещал Россию в 2019 году», – напоминает Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН. «Важность визита сложно переоценить. В этом году в обеих странах прошли выборы, руководители переизбраны на новые сроки. Главное –

за несколько лет мир сильно изменился, и лидерам двух государств, от курса которых многое зависит в складывающемся миропорядке, есть что обсудить»,

– отмечает Лидия Кулик, старший научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН. Что касается военно-технического сотрудничества, то оно, подчеркивает Куприянов, сейчас поставлено на паузу. «Экономическое сотрудничество продолжает развиваться. Скорее всего, по итогам переговоров будут подписаны документы, нацеленные на улучшение регулирования экономического сотрудничества», – прогнозирует спикер.

Маслов полагает, что главная задача Моди в ходе визита – это решение вопроса дисбаланса в торговых отношениях. «Речь в основном пойдет о привлечении инвестиций в атомную промышленность и энергетику. В этой сфере уже много наработано. Также речь зайдет о поставках нефти из России. У нас здесь профицит, а у Индии – дефицит, и это нужно урегулировать», – пояснил он.

Собеседник считает, что вопросы в сфере военного сотрудничества также будут обсуждаться. «Стороны уже были близки к завершению переговоров о закупке Индией российской военной техники, но в последний момент все срывалось. На Индию серьезно давили американцы. Если переговоры все же будут доведены до конца, это станет серьезным шагом Индии в сторону от Вашингтона», – отметил Маслов.

«Экономическое сотрудничество будет расширяться, охватывая все новые сферы.

Помимо увеличивающихся в обоих направлениях поставок сырьевых и несырьевых товаров, большую важность приобретут инвестиционные проекты, будет расширяться обучение и привлечение индийских кадров, – отмечает Кулик. – Важнейший вопрос – создание современной эффективной инфраструктуры международного транспортного коридора «Север – Юг», необходимого бизнесу двух стран, а также дальнейшее совершенствование системы платежей – как двусторонних, так и в рамках БРИКС+».

По прогнозу Куприянова, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы евразийской и международной безопасности, а также ситуация на Украине. Эксперт напомнил, что присутствовавший от Индии на женевской конференции по Украине представитель не подписал итоговую декларацию. Нью-Дели выступает за участие в переговорах обеих сторон и утверждает, что украинский кризис должен быть разрешен посредством дипломатии и диалога.

«Сейчас явно наблюдается усталость от конфликта на той стороне и желание прощупать российские позиции. Если два года назад визит Моди в Москву выглядел бы как дерзкий вызов Западу, то сейчас он вполне логичен на фоне челночной дипломатии венгерского премьера Виктора Орбана, а также заявлений Эрдогана и саудитов», – добавил собеседник. Кулик отмечает, что

Москва и Нью-Дели разделяют понимание приоритетности национального суверенитета, сохранения стабильности в сердце Евразийского континента, опасности вмешательства внешних игроков в чувствительные вопросы отношений государств Евразии.

«Даже сложности в отношениях Индии с Китаем не мешают руководству в Дели и Пекине работать в направлении стабильности и предсказуемости в макрорегионе. Опасность блоковой конфронтации в Азии – также тема для двусторонних дискуссий», – указала спикер.

Куприянов подчеркивает, США вряд ли пугает сближение Москвы и Нью-Дели, потому что «Индия пытается одновременно развивать отношения как с Соединенными Штатами, так и с Россией». «Вашингтон для Индии является одним из приоритетных партнеров. Но Россия тоже очень важна. Индия не хочет ставить свою внешнюю политику в зависимость от американских желаний, ее позиция заключается в том, чтобы найти свое место между великими державами», – уверен эксперт.

Впрочем, Маслов считает, что США раздражены развитием российско-индийских отношений. «Американцы рассматривают страну как военный, технологический и торговый противовес Китаю, поэтому Вашингтон всячески стимулирует перевод собственных компаний из КНР в Индию.

И если на этом фоне происходит сближение Нью-Дели и Москвы, которая явно не заинтересована в конфликте в этом регионе, то Штаты теряют серьезный рычаг контроля»,

– пояснил профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ. По словам Кулик, западные партнеры Нью-Дели принижают значение российско-индийских связей, концентрируя внимание на существующих сложностях. «В ходе недавней предвыборной кампании в Индии западная пресса дошла до того, что, стремясь повлиять на англоязычных индийских читателей, открыто рекомендовала голосовать против Моди, как будто речь шла не о независимой Индии, а об их внутренней политике», – напомнила собеседник.

«Однако такое вмешательство не может оставаться незамеченным в Нью-Дели. Россию, наоборот, в Индии всегда воспринимают как надежного партнера и друга. Российскому бизнесу необходимо активнее использовать такой важный капитал доверия в крупнейшей стране и в наиболее быстрорастущей экономике мира», – подытожила специалист.