Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
У президента Владимира Путина на понедельник запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент проведет международный телефонный разговор вечером в понедельник, сказал Песков, передает ТАСС.
В прошлую среду Путин говорил по телефону с премьером Индии Нарендрой Моди. Тогда российский лидер поздравлял его с успехом Индийской народной партии на всеобщих парламентских выборах.