Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Путин назвал размер долга США перед мировой экономикой

Путин: США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

США тратят больше, чем производят, в этом и заключается современное проявление неоколониализма, заявил Путин. «У них уровень дефицита текущего счета торгового баланса – триллион долларов. Это что такое? Вот здесь всем людям, думаю, будет понятно, о чем я говорю. Это и есть неоколониализм в его современном издании», – отметил он.

Ранее сообщалось, что госдолг США превысил российский в 107 раз.