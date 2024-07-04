ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Кремль анонсировал визит премьера Индии Моди в Россию
Кремль: Премьер Индии Моди посетит 8-9 июля с официальным визитом Россию
Премьер Индии Нарендра Моди посетит 8-9 июля с официальным визитом Россию, сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в сообщении, 8-9 июля состоится официальный визит в Россию премьер-министра Республики Индии Нарендры Моди, передает РИА «Новости».
Там добавили, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным обсудят перспективы дальнейшего развития дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия придает визиту Моди первостепенное значение.
Ранее газета Tribune со ссылкой на источники сообщила, что премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву.