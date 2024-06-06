  • Новость часаМакрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев решил взыскать с Москвы компенсацию за Каховскую ГЭС
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    Дезинфектор рассказал, как не привезти из отпуска в чемодане тараканов и клопов
    США объявили о введении санкций в отношении грузинских чиновников и их семей
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    Названа дата прибытия российских военных кораблей в Гавану
    Белый дом признал, что оружие США не изменило ход конфликта на Украине
    Байден перепутал срок знакомства с Путиным
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    19 комментариев
    6 июня 2024, 22:00 • В мире

    США почувствовали ослабление власти в Индии

    США почувствовали ослабление власти в Индии
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Индии перенесли церемонию присяги премьер-министра, пока - на сутки. Из-за неудачных для Нарендры Моди выборов их победители еще не договорились о структуре нового правительства и распределении власти. В Вашингтоне решили, что для США это – новое «окно возможностей». Что происходит с Индией?

    Президент США Джо Байден стал одним из первых иностранных лидеров, кто связался с Нарендрой Моди после выборов в Индии и договорился прислать в Нью-Дели советника по национальной безопасности Джейка Салливана - для обстоятельного разговора. Как будто почувствовал, что старый слон (это животное – один из символов партии Моди) ослаб – и настало удачное время для того, чтобы на него надавить.

    По российскому вопросу или по китайскому – не важно. Главное – именно сейчас, пока у индийской власти не прошел шок от итогов парламентской кампании. Байден – пусть старый, но опытный политический хищник, идущий на запах разложения старой конструкции индийской власти.

    Выборы в парламент Индии (Лок сабха) начались еще в середине апреля, прошли в семь этапов (по одному дню голосования в неделю для семи макрорегионов) и завершились только к началу лета. В стране почти миллиард избирателей, и есть закон, по которому гражданин не должен идти до своего избирательного участка более двух километров. Поэтому участки появились даже в безлюдных горах и заповедных лесах, где живут только священники и монахи, а голосуют в Индии по старинке – бумагой, где отпечаток большого пальца избирателя, оставленный трудносмываемой краской, это и подпись, и гарантия, что гражданин не проголосует более одного раза.

    Все это обошлось Индии в пять долларов США на одного избирателя при том, что немногим менее половины граждан живут на три доллара в день.

    Это одна из причин, по которой у граждан к власти поднакопились претензии. Вместо модернизации сервисов, вложений в технологии, строительства новой инфраструктуры она пытается распределить богатства неравномерно развитой станы методом раздачи денег тем или иным нуждающимся группам. Деньги быстро проедаются, но жизнь не становится лучше – или, если точнее, становится лучше не у всех или не так быстро, как хотелось бы индийцам.

    Другая причина – довольно радикальный национализм правящей Индийской народной партии (Бхаратия джаната парти, БДП), которой имеет в индийской культуре религиозное измерение и направлен на другие конфессии (но не этносы или языки), в первую очередь, на мусульман.

    Перед выборами лидеры БДМ подбавили радикализма в свои речи про оккупантов и нахлебников, что помогло их главному сопернику, Индийскому национальному конгрессу (ИНК), объединить вокруг себя меньшинства и угнетенные (например, в кастовом отношении) группы. Эта левая по своим взглядам партия – та самая, с которой мы «бхай-бхай» по времена СССР, только сейчас в ней действует уже пятое поколения клана Ганди-Неру.

    Клановая коррупция, «сговор» с мусульманами, «раньше было хуже», – вот на что давила власть при борьбе с оппозицией, не ограничиваясь одними словами. Главный из нынешних Ганди – Рахул – под следствием, и после выборов запросто может сесть в тюрьму, а часть партийных счетов были арестованы еще до выборов – чтобы ими нельзя было воспользоваться.

    Однако главной стратегией БДП стал акцент лично на Моди в надежде, что часть его популярности (а он действительно популярный лидер) перетечет к кандидатам на местах. Но это сработало далеко не везде, а в некоторых регионах и социальных группах перепугало электорат. В какой-то момент происходящее стало напоминать культ личности, расцветающий на фоне угроз от власти взять еще больше власти и поприжать всех «внутренних врагов».

    Это действительно могло выглядит угрожающе, и в итоге избирательная система страны сыграла против БДП. Парламент Индии, как и «вдохновившей» ее на парламентаризм Британии, состоит только из депутатов-одномандатников, которые побеждают простым большинством голосов в избирательных округах очень большой и очень сложной страны. Те индийцы, кто не вписывался в высокие национальные стандарты БДП, предпочли оппозицию с инклюзивными лозунгами о равенстве и братстве. Это не обязательно были кандидаты ИНК, часто – его региональные союзники из других партий (всего - 26), объединенные в избирательный блок с аббревиатурой INDIA. Блок во главе с Моди носит название Национал-демократический альянс.

    Итог на табло для него как будто удовлетворительный, но разгромный, если исходить из заявленных Моди целей. Его лозунгом было «Теперь 400!», то есть 400 кресел для однопартийцев в 543-местном парламенте, а получилось завоевать всего 240, чего не хватит для единоличного большинства, которым БДП обладала прежде. Она и Моди все равно сохранят власть, но вынуждены будут поделиться ею, постами и ресурсами с союзниками и участниками блока. Без них они больше не большинство.

    В то же время партия Ганди увеличила количество депутатов вдвое, что для нее – настоящее возрождение вместо окончательного краха, который обещали власти. Если у какой-либо партии (но не блока) есть более 10% кресел, она получает статус официальной оппозиции и дополнительные возможности. В парламенте, на который опирался Моди в последние пять лет, такой оппозиции вообще не было. Возможно, он даже успел забыть, что это такое. Возможно, именно поэтому переоценил свою популярность.

    Избиратели доверили Моди страну еще на пять лет, но послали недвусмысленный сигнал, что хотят большего - или же вообще другого, когда речь идет о давлении на неиндуистские общины.

    Если ничего не менять, следующие выборы будут проиграны гандистам, которые теперь получат новых инвесторов и новый импульс в борьбе за возвращение к власти. Они сейчас на взлете, люди Моди – наоборот.

    Очевидно, в Вашингтоне решили, что момент для захода на новый круг настал. В последние два года американцы обхаживали Моди и теперь будут предлагать ему свои услуги для погашения счета, выставленного многомиллионным населением Индии. Инвестиции, поставки, контракты, фонды, программы развития, – США по-прежнему богатая страна с большим инструментарием и широкими возможностями.     

    Видимо, момент и впрямь выбран удачно. А вот точка приложения интриги – вряд ли, если речь идет об авантюрах политического характера, например, об очевидном намерении США поссорить Индию с Россией и еще сильнее стравить с Китаем.

    При подчас резких действиях внутри страны Моди чрезвычайно осторожен и аккуратен в том, что касается внешней политики. И «медовых ловушек», которые расставляли перед ним американцы все последние десять лет, избежал великое множество, не нажив Индии новых врагов и не потеряв старых друзей.

    Таких, как Россия, например. Разговор с президентом Владимиром Путиным прошел у Моди раньше, чем разговор с президентом Джо Байденом. И, как объявила индийская сторона по его итогам, «укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией будет продолжено».

    А Байдену Моди ничего не обещал. Пока не обещал.

    Главное
    Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
    Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной
    Хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа
    Южная Корея отправила в КНДР шары с долларами
    Армию Казахстана подняли по тревоге
    Арестован глава офиса Интерпола Молдавии
    Москвичей решили уведомлять о состоянии родственников в реанимации по SMS

    «АвтоВАЗ» создал совершенно новый автомобиль впервые за десять лет

    «АвтоВАЗ» показал, как выглядит его абсолютно новая модель Lada Iskra. Последний раз похвастаться таким успехом российскому заводу удавалось лишь десять лет назад. Эксперты назвали цены на новый автомобиль, который займет свою нишу между Granta и Vesta. Для борьбы с китайцами за место под солнцем появление нового бюджетного отечественного авто – это то, что нужно. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Европарламент пошатнут позиции либералов

    В ЕС начинаются многодневные выборы в Европарламент. Аналитики ожидают, что по итогам голосования партии правого толка заметно усилят свое представительство в ЕП, однако повлиять на формирование Еврокомиссии и скорректировать внешнеполитический курс Брюсселя они едва ли смогут. Тем не менее результаты выборов в ЕП представляют для Москвы особый интерес, так как они станут отражением тех тенденций, которые позже проявят себя на уровне национальных государств Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Для превращения Мексики во врага США не хватает последней детали

    Итоги выборов в Мексике показали, что ее граждане в восторге от курса властей, которые вывели страну из-под определяющего влияния США. Вашингтон потерял Мексику, как ранее потерял большую часть Латинской Америки, но для закрепления его фиаско нужно еще кое-что. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............