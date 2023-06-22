Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Взгляд
22 июня, четверг  |  Последнее обновление — 22:18  |  vz.ru
Разделы

Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Сухопутный коридор в Крым требует дополнительной защиты

Украина вновь попыталась разрушить логистику ВС РФ Александр Полегенько/ТАСС
Вооруженные силы Украины 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии, – Чонгарскому мосту. Какие цели преследовал противник и как России обезопасить важнейший сухопутный коридор?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

В День памяти и скорби мы по-прежнему открываем новые имена героев Великой Отечественной Михаил Терещенко/ТАСС
22 июня – не только трагический день начала Великой Отечественной. Этот день был ознаменован и подвигами красноармейцев, давших первый бой врагу на границе. Благодаря советским и немецким военным документам удалось узнать имена некоторых героев первого дня войны, которые до последнего времени пребывали в забвении. Подробности...
Перейти в раздел…

Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

ВМС США испытывают острый дефицит личного состава Global Look Press/Keystone Press Agency
Американцы готовы служить военными моряками только за большие деньги, а вовсе не из-за патриотизма или иных высоких мотивов. По крайней мере, именно такие выводы можно сделать из последних новостей о том, как ВМС США судорожно ищут новобранцев для военного флота. Как произошла деградация личного состава ВМС США и чем это угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Гитлер напал на Советский Союз

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Спустя 82 года после нападения Гитлера у Запада по-прежнему нет других причин воевать с Россией, кроме идеологических. Только победив цивилизаторский миф в головах западных европейцев, мы сможем избавить себя от нашествий. Но сначала, конечно, придется победить этот миф в самих себе. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
Перейти в раздел…

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
    Пушилин: Командиру батальона «Сомали» Курилкину присвоено звание Героя России В Киеве объявлена всеобщая мобилизация СМИ: Сопернику Эрдогана на выборах грозит более 100 лет тюрьмы Диетолог назвал главные преимущества шаурмы перед другим фаст-фудом
    Минобороны показало подрыв украинского танка «Ланцетом» ЕК: Украина выполнила лишь два из семи условий для вступления в Евросоюз Парламент ЮАР предложил организовать переговоры депутатов России и Украины Цукерберг стал фаворитом в ставках на победу в бою с Маском
    В Пентагоне засомневались необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море Пекин пообещал дать решительный ответ на слова Байдена о Си Цзиньпине В Подмосковье сорвался лифт с пассажирами

    «ВСУ уязвимы»


    Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада

    «Ахмат – сила»


    Кадырову подарили сделанный донецким кузнецом пулемет из снарядов ВСУ

    катастрофа в Алтантике


    Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»

    Видео

    ВМС США


    Исчезновение коммунизма губит американский военный флот

    начало войны


    Как совершались подвиги в первых боях Великой Отечественной

    финские санкции


    Угрозы финнов в адрес Африки сыграют России на руку

    задача дипломата


    Новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией

    слово президента


    Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

    Навязанные ценности


    Игорь Караулов: Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

    Химия и жизнь


    Игорь Мальцев: Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

    Государство-цивилизация


    Владимир Можегов: Русская империя возрождается

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Ради премьера Индии Байден почти предал родину

    Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке
    		  
    22 июня 2023, 21:55
    Фото: Jeenah Moon/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой большой государственный визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке. Это можно было бы счесть эксцентричным, если б не был виден трезвый расчет. Амбициозный премьер видит своей целью экономическую и культурную (но тоже с экономическими целями) экспансию Индии и задействует для этого «мягкую силу» – моду среди западных людей на восточные духовные и спортивные практики.

    Но это не только и не столько визит гуру в Америку, сколько визит победителя. Он не случайно первый для Моди, хотя в следующем году он отметит десятилетие своего премьерства. До победы на выборах в 2014 году он вообще находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. На родине он был политической звездой и автором локального экономического чуда, но в Америке решили, что Моди приложил недостаточные усилия для предотвращения в 2002 году так называемого гуджаратского погрома и наказания его зачинщиков – радикальных индуистов, нападавших на местных мусульман. Оценки количества погибших тогда разнятся, но их никак не меньше тысячи.

    В общем, отношения между индийским премьером и американским руководством были напряженными. Моди имел право по-человечески обидеться, а в США как действовали, так и действуют многочисленные антииндийские лоббистские организации, которые стараются держать общественное мнение в тонусе рассказами о преступлениях индийских националистов и притеснении индийских мусульман.

    Поэтому, согласно соцопросам, только половина американцев хорошо относятся к Индии. Более 40% относятся неприязненно, хотя Индия Америке вообще ничего плохого не сделала. В многочисленных публикациях, посвященных визиту, Моди обрисован как «неоднозначный политик».

    Надо понимать, что США – союзник Пакистана, Пакистан – злейший враг Индии, а Моди и впрямь является адептом индийского национализма, который там имеет религиозное, а не этническое или языковое измерение (родной язык премьера, к примеру, не хинди, а гуджарати).

    Равенство прав верующих – это в США такой жупел, который хорошо понятен населению (все-таки свобода вероисповедания – один из столпов, на котором строили нацию), но размахивать им начинают только тогда, когда этого требует политическая целесообразность. То есть президента Украины Владимира Зеленского за гонения на прихожан Русской православной церкви журить не стали бы, а вот противников США за что-то подобное поносили бы в Конгрессе и СМИ с утра до вечера.

    В этот раз в Конгрессе набралось всего 70 человек – сенаторов и членов Палаты представителей, которые подписали открытое воззвание, где обвиняют Моди в нарушении прав человека, посягательство на свободу СМИ, притеснении мусульман etc. Но среди подписантов немало демократов, то есть членов партии президента Джо Байдена, частью электората которой являются американские мусульмане.

    Однако команда Байдена старается такие возмущения игнорировать и принимает Моди по первому разряду: президент дает в его честь торжественный ужин (в США это и есть «первый разряд», высшая почесть), а после этого премьер Индии приглашен с выступлением в Конгресс. «Анфан террибль» Южной Азии заставил своих критиков перед ним расшаркиваться – потому и Победитель.

    Судя по всему, его даже избавят от нытья на тему сотрудничества с Москвой, благо оно не приносит нужных результатов. Индийцы категорически отказываются конфликтовать с Россией, наоборот, в течение ближайшего года планируют довести долю российской нефти в своей переработке до 30%. До начала СВО и санкционной войны Запада с РФ этот показатель был на уровне 2%.

    Это не значит, что американцы отказались от затеи добиться нашей «изоляции», просто разговор о России состоится в другое время в другом месте. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на специальной встрече в Копенгагене соберут представителей Индии, Бразилии, ЮАР и, возможно, Турции, чтобы еще раз попробовать затащить их в украинскую коалицию. Перспективы на успех сомнительные, но, по крайней мере, программа визита премьера Индии избавлена от «подводных камней».

    Все потому, что Индия – тот противовес, который США хотят использовать прежде всего против усиления влияния Китая. Пекин и Нью-Дели активно сотрудничают, например, в формате БРИКС, но отношения между двумя державами с более чем миллиардным населением, мягко говоря, сложные – они находятся в режиме хронического территориального конфликта, где никто не хочет уступать. Поэтому и расстилают американцы перед Моди красные ковровые дорожки, несмотря на глухое ворчание пакистанских лоббистов и правозащитников, чье мнение сейчас властям не интересно.

    Как заявил упомянутый выше Салливан, отношения между США и Индией «станут одними из определяющих отношений XXI века».

    Опасения из-за Китая и восприятие индийцев как ключевых союзников, по одной из версий, стали той причиной, из-за которой США ослабили свой напор по российскому вопросу. Источники ряда СМИ утверждали, что Моди пригрозил США выйти из QUAD – антикитайского альянса, куда также входят Австралия и Япония, если его продолжат донимать русофобскими просьбами.

    Из Вашингтона и Нью-Йорка, где индийский премьер также встречался с самым богатым человеком мира Илоном Маском, он увезет несколько «жирных» контрактов, в основном в области обороны и вооружений, которыми Вашингтон пытается «подмазать» Нью-Дели в первую очередь. Кроме того, именно в Индию планируется переносить производственные линии многих американских компаний, которые сейчас находятся в КНР, и это второе важное приобретение для Моди, который пока, как говорится, даже ничего не сделал – только вошел.

    Наблюдая за тем, как лебезят перед ним американцы (а особенно отличился сам Байден, приложив руку к сердцу во время исполнения индийского гимна, очевидно, перепутав его с гимном США), обычно спокойный и уравновешенный Моди наверняка усмехается внутри.

    Как индиец и индус, он точно знает изречение Ганди – «сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами, а потом вы побеждаете». Справедливость этого изречения бывший глава штата Гуджарат, которого те же самые сладкоречивые американцы метили как фашиста, доказал на собственном опыте.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •