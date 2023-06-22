Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой большой государственный визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке. Это можно было бы счесть эксцентричным, если б не был виден трезвый расчет. Амбициозный премьер видит своей целью экономическую и культурную (но тоже с экономическими целями) экспансию Индии и задействует для этого «мягкую силу» – моду среди западных людей на восточные духовные и спортивные практики.

Но это не только и не столько визит гуру в Америку, сколько визит победителя. Он не случайно первый для Моди, хотя в следующем году он отметит десятилетие своего премьерства. До победы на выборах в 2014 году он вообще находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. На родине он был политической звездой и автором локального экономического чуда, но в Америке решили, что Моди приложил недостаточные усилия для предотвращения в 2002 году так называемого гуджаратского погрома и наказания его зачинщиков – радикальных индуистов, нападавших на местных мусульман. Оценки количества погибших тогда разнятся, но их никак не меньше тысячи.

В общем, отношения между индийским премьером и американским руководством были напряженными. Моди имел право по-человечески обидеться, а в США как действовали, так и действуют многочисленные антииндийские лоббистские организации, которые стараются держать общественное мнение в тонусе рассказами о преступлениях индийских националистов и притеснении индийских мусульман.

Поэтому, согласно соцопросам, только половина американцев хорошо относятся к Индии. Более 40% относятся неприязненно, хотя Индия Америке вообще ничего плохого не сделала. В многочисленных публикациях, посвященных визиту, Моди обрисован как «неоднозначный политик».

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Надо понимать, что США – союзник Пакистана, Пакистан – злейший враг Индии, а Моди и впрямь является адептом индийского национализма, который там имеет религиозное, а не этническое или языковое измерение (родной язык премьера, к примеру, не хинди, а гуджарати).

Равенство прав верующих – это в США такой жупел, который хорошо понятен населению (все-таки свобода вероисповедания – один из столпов, на котором строили нацию), но размахивать им начинают только тогда, когда этого требует политическая целесообразность. То есть президента Украины Владимира Зеленского за гонения на прихожан Русской православной церкви журить не стали бы, а вот противников США за что-то подобное поносили бы в Конгрессе и СМИ с утра до вечера.

В этот раз в Конгрессе набралось всего 70 человек – сенаторов и членов Палаты представителей, которые подписали открытое воззвание, где обвиняют Моди в нарушении прав человека, посягательство на свободу СМИ, притеснении мусульман etc. Но среди подписантов немало демократов, то есть членов партии президента Джо Байдена, частью электората которой являются американские мусульмане.

Однако команда Байдена старается такие возмущения игнорировать и принимает Моди по первому разряду: президент дает в его честь торжественный ужин (в США это и есть «первый разряд», высшая почесть), а после этого премьер Индии приглашен с выступлением в Конгресс. «Анфан террибль» Южной Азии заставил своих критиков перед ним расшаркиваться – потому и Победитель.

Судя по всему, его даже избавят от нытья на тему сотрудничества с Москвой, благо оно не приносит нужных результатов. Индийцы категорически отказываются конфликтовать с Россией, наоборот, в течение ближайшего года планируют довести долю российской нефти в своей переработке до 30%. До начала СВО и санкционной войны Запада с РФ этот показатель был на уровне 2%.

Это не значит, что американцы отказались от затеи добиться нашей «изоляции», просто разговор о России состоится в другое время в другом месте. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на специальной встрече в Копенгагене соберут представителей Индии, Бразилии, ЮАР и, возможно, Турции, чтобы еще раз попробовать затащить их в украинскую коалицию. Перспективы на успех сомнительные, но, по крайней мере, программа визита премьера Индии избавлена от «подводных камней».

Все потому, что Индия – тот противовес, который США хотят использовать прежде всего против усиления влияния Китая. Пекин и Нью-Дели активно сотрудничают, например, в формате БРИКС, но отношения между двумя державами с более чем миллиардным населением, мягко говоря, сложные – они находятся в режиме хронического территориального конфликта, где никто не хочет уступать. Поэтому и расстилают американцы перед Моди красные ковровые дорожки, несмотря на глухое ворчание пакистанских лоббистов и правозащитников, чье мнение сейчас властям не интересно.

Как заявил упомянутый выше Салливан, отношения между США и Индией «станут одними из определяющих отношений XXI века».

Опасения из-за Китая и восприятие индийцев как ключевых союзников, по одной из версий, стали той причиной, из-за которой США ослабили свой напор по российскому вопросу. Источники ряда СМИ утверждали, что Моди пригрозил США выйти из QUAD – антикитайского альянса, куда также входят Австралия и Япония, если его продолжат донимать русофобскими просьбами.

Из Вашингтона и Нью-Йорка, где индийский премьер также встречался с самым богатым человеком мира Илоном Маском, он увезет несколько «жирных» контрактов, в основном в области обороны и вооружений, которыми Вашингтон пытается «подмазать» Нью-Дели в первую очередь. Кроме того, именно в Индию планируется переносить производственные линии многих американских компаний, которые сейчас находятся в КНР, и это второе важное приобретение для Моди, который пока, как говорится, даже ничего не сделал – только вошел.

Наблюдая за тем, как лебезят перед ним американцы (а особенно отличился сам Байден, приложив руку к сердцу во время исполнения индийского гимна, очевидно, перепутав его с гимном США), обычно спокойный и уравновешенный Моди наверняка усмехается внутри.

Как индиец и индус, он точно знает изречение Ганди – «сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами, а потом вы побеждаете». Справедливость этого изречения бывший глава штата Гуджарат, которого те же самые сладкоречивые американцы метили как фашиста, доказал на собственном опыте.

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