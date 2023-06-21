Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион t.me/vorobiev_live
ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы сражаемся сегодня? Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
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    Байден испортил то, что чудом не испортил Блинкен

    		   
    21 июня 2023, 20:35
    Фото: Alex Brandon/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Между Вашингтоном и Пекином очередной скандал: Джо Байден назвал китайского руководителя диктатором, а МИД КНР обвинил американцев в поисках поводов для конфликта с Китаем. Меж тем еще накануне казалось, что визит госсекретаря США в Китай завершился относительно успешно и стороны выбрали плохой мир вместо хорошей ссоры. Что же произошло?

    «Весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередной скандал между Вашингтоном и Пекином. С одной стороны, он именно что очередной, заурядный, сотни таких было, сотни таких будет. С другой стороны, и впрямь достаточно неожиданный – возник как будто на ровном месте.

    Дело в том, что президент Джо Байден назвал председателя Си Цзиньпина диктатором. Произошло это в Калифорнии на мероприятии по сбору средств в пользу его предвыборной кампании, а речь шла о китайском метеозонде, который американцы сбили в своем небе в начале февраля. По мысли Байдена, председатель Си мог и не знать, что этот зонд нарушил воздушное пространство Соединенных Штатов, так что все происходящее стало случайностью. Но как он выразил эту мысль! 

    «Это большое унижение для диктаторов, когда они не знают, что происходит. Это не должно было происходить там, где оно было. Это (зонд – прим. ВЗГЛЯД) было сорвано с курса».

    То есть не только диктатором назвал, но и обвинил в некомпетентности. При том, что вроде как пытался снять конфликтность с истории с зондом.

    В МИД КНР эти слова назвали безответственными, провокационными и идущими вразрез с дипломатическим этикетом. Могли бы выразиться и жестче – там теперь и жестко умеют, но, вполне возможно, находятся в прострации. Потому что тоже не ожидали.

    Этим событиям предшествовал визит в КНР главы Госдепа Энтони Блинкена, который прошел удивительно гладко – без интересных новостей, но и без публичных ссор. Госсекретаря даже принял лично председатель Си, чего в программе визита изначально не значилось: китайцы ждали от Блинкена какой-нибудь гадости.

    Проблема даже не в сложных отношениях США и КНР, которые стали друг для друга главными соперниками. Проблема лично в Блинкене – идеологизированном и догматичном теоретике, которому лучше было оставаться в академической среде с ее левыми загибами, а не лезть в практическую политику.

    Он лично запорол американо-китайский саммит – первый после смены власти в США, который проходил на Аляске. Предполагалось, что там будет завершена торговая война, которую развязал Дональд Трамп и критиковал Байден. Но перед этим Блинкен решил прочитать гостям лекцию о правах человека – и отношения с Китаем устремились вниз, хотя падать, казалось, больше некуда.

    Да, у двух держав есть серьезные противоречия. Да, эпоха Трампа создала инерцию конфликта. Но надо понимать, что Байден и Си – старые знакомые, у которых прежде складывались прекрасные личные отношения.

    Трамп вообще обвинял своего архиврага в работе на КНР и коррупционной заинтересованности в развитии отношений с Китаем.

    Короче говоря, китайцы на Байдена надеялись, но Блинкен все испортил, а потом еще и еще.

    Китайская сторона накалялась, требуя от неуемного госсекретаря двух простых вещей – соблюдать конфиденциальность переговоров и не комментировать внутреннюю политику КНР тоном ментора, а лучше вообще ее не комментировать. Блинкен, возможно, боролся со своей склочной натурой, но проигрывал – что-нибудь неподходящее из него вырывалось раз от разу. Так продолжалось два года.

    На февраль был назначен визит Блинкена в Пекин, и это считалось шансом на какую-то «перезагрузку», по крайней мере, официальные лица в США явно пытались не обострять обстановку на китайском треке. Но потом в воздушное пространство влетел тот самый метеозонд, а республиканская оппозиция устроила истерику на тему бессилия и безалаберности президента, который ничего не может сделать со спутником-шпионом стратегического противника.

    Зонд сбили. Визит госсекретаря перенесли на четыре месяца, на протяжении которых весь мир наблюдал укрепление связей между КНР и РФ. А когда он все-таки состоялся, ожидалось, что госсекретарь опять не сдержится, устроив какую-нибудь русофобскую истерику с поучением китайцам на тему «с кем не надо дружить». Но он сдержался. Его принял Си. Визит прошел в нормальном рабочем режиме и при как будто бы благожелательной атмосфере.

    Республиканцы, разумеется, стали утверждать, что Блинкен, как обычно, не справился. Но это нормально для оппозиции, тем более что их критика проходит по части бесхребетности гонца. То есть республиканцы предпочли бы, чтобы Блинкен был больше Блинкеном, чем он обычно Блинкен, и пригрозил бы Китаю страшными карами за Тайвань или что-то в таком духе. Но с точки зрения внешнего наблюдателя (не обязательно китайца), госсекретарь сделал большой шаг вперед и смог возвыситься над самим собой.

    А потом Байден поехал в Калифорнию на встречу со спонсорами и все запорол.    

    Разумеется, в этом есть пространство для разных трактовок, включая теории заговора и обычную рабочую ситуацию. Блинкен мог привезти Байдену конфиденциальное предложение от Си, а рассуждения про «диктаторов» – это такая форма отказа.

    Примечательно, что на фоне скандала МИД КНР также выразил «решительный протест» по поводу американского законопроекта о повышении конкурентоспособности США в противостоянии с Китаем в технической сфере или, другими словами, об организации на территории Америки заводов по производству полупроводников. По мнению китайской стороны, документ изобилует штампами эпохи холодной войны, не учитывает факты, сгущает краски, «поощряет начало реализации стратегии по соперничеству с Китаем».

    Может, просьба Си касалась именно этого документа. А может, и не было никакой просьбы. Все может быть.

    Если применить к ситуации так называемую бритву Хэнлона, мы имеем дело с заурядным «байденизмом», когда президент Соединенных Штатов сам не понимает, что говорит, а главное, зачем он это говорит. И тогда объяснять скандал нужно не с политической, а с медицинской точки зрения. Глядишь, мероприятия без жесткого протокола, где можно пускаться в пространные рассуждения, президенту Байдену уже противопоказаны.

    Только России хоть так, хоть эдак, главное, что сумма не меняется, и «перезагрузка отношений США и Китая» остается мечтой части американских и китайских оптимистов, заинтересованных в совместном бизнесе. То, что сделали Ричард Никсон и Мао Цзэдун, найдя общий язык в пику интересам СССР, Си и Байден не сделают.

    Первому это не нужно. Второй не способен физически. 

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