В Кремле назвали слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США

Слова американского президента Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине – проявление противоречивой и непредсказуемой внешней политики США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Знаете, с одной стороны, это, конечно, весьма противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости», – сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что подобные менторские проявления во внешней политике США стали уже неприемлемыми для значительного количества государств, и число этих государств постоянно растет, передает ТАСС.

«Мы видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США (Энтони Блинкена) в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях и так далее. Ну и здесь такая непонятная компенсация этих вот всех действий со стороны главы государства», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что это дело американской стороны, поскольку у России свои плохие отношения с США и хорошие – с Китаем.

По данным Reuters, Байден назвал Си Цзиньпиня «диктатором». В свою очередь МИД Китая выразил протест из-за этого.

