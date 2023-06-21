МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине

Американист: Нормализация отношений Китая и США практически невозможна

Американист Дудаков: Поездка Энтони Блинкена в КНР оказалась пустой формальностью

Диалог Вашингтона и Пекина достиг худшей точки за всю историю дипломатических отношений двух стран. Простыми переговорами ситуацию не исправить, поэтому в ближайшее время улучшений ждать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с визитом в Китай.

«Между США и КНР накопилось очень много противоречий. Исправить ситуацию одним лишь визитом Энтони Блинкена в Пекин достаточно сложно. В принципе, обеим сторонам было очевидно, что никаких прорывов в рамках встречи ждать не стоит. Поездка необходима скорее для незначительного снижения градуса конфронтации», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.

«При этом Вашингтон выступал в качестве инициатора диалога. Этим и объясняется более позитивная оценка визита со стороны Блинкена. Ему было необходимо показать, что поездка в Китай прошла успешно. Цинь Ган же подобных ограничений не ощущал, поэтому презентовать диалог в положительном свете ему нет нужды», – подчеркивает эксперт.

«Стоит отметить, что его слова о «худшей точке» в диалоге США и КНР с момента установления дипломатических отношений, по сути, полностью отражают реальность. Сейчас между Пекином и Вашингтоном нарастает военная конфронтация в Тайваньском проливе. Штаты стараются нарастить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – считает Дудаков.

«Фактически все идет к большому конфликту, предотвратить который будет достаточно трудно. Перспектив нормализации практически не осталось. Визит Блинкена в этом плане выглядит пустой формальностью. Тем не менее в скором времени КНР посетит министр финансов США Джанет Йеллен. В плоскости экономики достигнуть договоренностей Пекину и Вашингтону проще», – отмечает собеседник.

«Думаю, что на грядущей встрече стороны обсудят санкционный режим Штатов в отношении Китая. Вполне возможно, что даже удастся поговорить конструктивно. Оба государства испытывают потребность в диалоге, поэтому, не исключаю, что Цинь Ган примет приглашение Блинкена посетить США, но противоречия, как я уже сказал, слишком сильны. Изменить ситуацию двумя-тремя встречами не выйдет», – резюмирует Дудаков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Пекин, где встретился с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. В Госдепе встречу назвали откровенной, предметной и конструктивной. Штаты подчеркивают важность дипломатии и открытых линий коммуникаций по всему перечню вопросов.

Кроме того, Блинкен пригласил главу дипведомства Китая в Вашингтон для продолжения диалога, подчеркнув, что Штаты продолжат защищать свои интересы и ценности. В свою очередь Цинь Ган указал на то, что два государства находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, но это не отвечает интересам обеих сторон.

Тем не менее министр выразил готовность посетить США в удобное время. Пекин и Вашингтон также договорились продвигать консультации по различным проблемам. Позже стало известно о переговорах в закрытом формате между Энтони Блинкеном и членом Политбюро ЦК КПК Ван И. Об этом сообщает издание ТАСС.

Встреча прошла в государственной резиденции «Дяоюйтай». Представителей прессы попросили удалиться после совместного фотографирования дипломатов. В рамках переговоров Ван И потребовал от Вашингтона прекратить вещать о «китайской угрозе», а также отменить незаконные односторонние санкции против Пекина.

Кроме того, представитель КНР заявил о недопустимости подавления технологического развития Китая, а также вмешательства во внутренние дела страны со стороны США. Он подчеркнул, что Китай не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Ван И отметил, что сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов для Поднебесной.

Reuters также сообщает, что встреча главы КНР Си Цзиньпина и Блинкена все же состоится в понедельник. Отмечается, что переговоры могут способствовать проведению саммита между главами Китая и США в этом году.