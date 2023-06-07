Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Работу британского спецназа на Украине выдает его характерный почерк

Британские боевые пловцы играют важную роль в конфликте на Украине кадр из видео
Среди множества версий того, как Украина уничтожила плотину Каховской ГЭС, почти не обсуждается одна, но тоже весьма вероятная – работа бойцов британского военно-морского спецназа. Судя по целому ряду признаков, офицеры британских спецподразделений выполняют на Украине огромный объем задач – и не только консультируя ВСУ, но и прямо участвуя в боевых действиях. Каким именно образом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...
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Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    Байден вымолил для себя спасительный глоток

    Китай отрицает идею союза с Россией по трем причинам

    Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси»
    		  
    7 июня 2023, 17:45
    Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Российско-китайские отношения называют в США «крупнейшим необъявленным альянсом в мире». Слово «необъявленным» тут ключевое, поскольку Пекин принципиально не заключает военно-политических союзов с другими странами, особенно с влиятельными. Чем продиктована такая политика? И насколько она устраивает саму Россию?

    Российско-китайский альянс, союз или даже ось. Так теперь позиционируют отношения между Москвой и Пекином западные СМИ и эксперты. Они охотно рассуждают о будущем этого альянса и о его основах, говорят, что это «союз обиженных, созданный действиями Вашингтона», но при этом сам факт альянса сомнению не подвергают.

    Так же поступают и некоторые российские издания (не говоря уже о блогерах), рассказывая о российско-китайском союзе как о главной силе, сдерживающей стремление США сохранить за собой глобальную гегемонию. Зачастую при этом цитируются различные китайские источники, якобы подтверждающие такую точку зрения.

    «Российско-китайский союз обеспечит мир во всем мире и остановит экспансию Запада на все континенты». Плюс-минус в таком переводе в России пересказывали слова бывшего вице-президента Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэя. На самом деле Хэ Лэй этого не говорил. И не мог сказать по определению, ведь Китай официально придерживается политики невступления в военно-политические союзы.

    Да, у него есть «на балансе» Северная Корея, которую Пекин обязан защищать от внешних угроз, однако это, скорее, исключение из правил. Китайцы уже давно воспринимают отношения с Пхеньяном как крест, который приходится нести. КНДР им доставляет много хлопот, но бросить ее они уже не могут из-за рисков для собственной безопасности.

    Однако о военно-политическом союзе с другими странами даже речи не идет – и Россия не исключение. Причин тому несколько. Первая из них – исторический опыт.

    На протяжении значительной части своей истории Китай был доминантой в Восточной Азии и, более того, считал себя чуть ли не центром мира, которому не по статусу заключать какие-то равноправные союзы. Скорее – создавать вассальные отношения с окружающими государствами. Но после создания КНР было сделано исключение.

    «В 1950 году был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. После этого СССР и КНР были официально и реально военными союзниками. Однако в 1960-е произошел раскол, в 1968-м было столкновение на Даманском, в 1970-е и начале 1980-х годов отношения были откровенно враждебными. Так что в этом союзе Китай разочаровался», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов.

    Вина за неудачу, по мнению Пекина, конечно же, лежит на СССР, который якобы относился к китайским товарищам свысока, а также учинил развенчание культа личности Сталина, давая понять товарищу Мао, что ему нужно сделать то же самое с собственным культом личности.

    Второй причиной являются геополитические реалии. «С точки зрения Пекина, договоры о союзе ограничивают свободу внешнеполитического маневра, связывают Китай теми обязательствами, которыми он не хочет себя связывать. Втягивают в конфликты, в которые он не хочет втягиваться», – продолжает Дмитрий Суслов.

    Домашним регионом Китая является Восточная Азия, и значительная часть ресурсов Пекина направлена на решение тамошних проблем. Также китайцы активно выходят на Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. При этом они выходят туда прежде всего через экономические и дипломатические инструменты, а значит, категорически не заинтересованы в обострении отношений с тамошними великими державами – любыми державами.

    Такое обострение неизбежно произойдет, если КНР, например, заключит официальный союз с Ираном – врагом Саудовской Аравии или резко повысит отношения с Египтом в ущерб эфиопам или туркам. Что ж касается России – официальный союз с нами обострил бы китайско-европейские и китайско-американские отношения, а также вынудил бы Пекин деятельно участвовать в защите российской территории, часть которой ныне оккупирована украинскими войсками.

    «Вместо этого Китай заключает соглашения другого рода – не берет на себя обязательства по защите этих стран, но может создавать на их территории военные базы, например, на Соломоновых островах», – поясняет Дмитрий Суслов.

    Другой пример – заключение различных соглашений по военно-техническому сотрудничеству с Москвой для получения российских технологий в области ПВО, самолетных двигателей и многого другого, что нужно Китаю для развития собственного ВПК.

    В-третьих, по мнению Пекина, заключение союзов – это удел гегемонов.

    «Мол, те же США имеют систему союзов, которая носит гегемонистический характер. Китай же всячески подчеркивал отсутствие у него стремления к гегемонизму. В рамках линии отношений по линии Юг – Юг Китай позиционирует себя как развивающаяся страна, которая не стремится к гегемонии и поэтому союзнические отношения не заключает. Китай отрицает блоковый подход – негативный, конфронтационный, не соответствующий нынешним тенденциям полицентричности, многообразия. А создание союзов – это реализация того самого блокового подхода», – говорит Дмитрий Суслов.

    Китайцы хорошо знают историю и помнят, что именно блоковый подход приводил мир к большим войнам, которые стали бы угрозой для планов Китая по превращению в сверхдержаву.

    Они понимают, что (в силу специфики китайской внешней политики, а также огромного количества проблем с соседями) именно блоковый подход будут использовать США для сдерживания КНР. Но в то же время осознают, что в силу недостаточно развитой собственной «мягкой силы» не смогут сколотить настолько же мощные, спаянные единой идеологией блоки, какими стали американские.

    Таким образом, Пекину выгоднее выступать против блокового принципа как такового. И Россию подобный подход КНР вполне устраивает, более того, Москва его официально разделяет. Несмотря на наличие евразийских интеграционных проектов (ОДКБ, Евразийский союз), она тоже выступает за внеблоковый подход, за многополярный мир и сотрудничество на уровне национальных государств.

    А в тесном военно-политическом союзе с КНР она, напротив, не заинтересована, как и сам Китай. В противном случае придется брать на себя обязательство участвовать в китайских конфликтах за спорные территории, то есть в конфликтах не только с недружественной для самой Россией Японией, так и с вполне дружественными Индией и Вьетнамом.

    Придется вынужденно занимать сторону и в американо-китайском противостоянии, которое является куда более глубоким и системным, чем американо-российское. По некоторым вопросам позиция Вашингтона может оказаться России гораздо ближе, чем позиция Пекина.

    Именно поэтому союза, не говоря уже об оси, между нами нет. Есть взаимовыгодные и глубокие отношения. Есть выборочное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. А тот факт, что этих областей очень много, действительно является следствием чрезмерного американского давления и на Москву, и на Пекин. Если американцы хотят называть эти отношения «крупнейшим необъявленным альянсом в мире», то пусть называют.

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