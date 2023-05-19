Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

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19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

Остановить боевые действия США хотят по корейской модели Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне понимают, что широко разрекламированное «контрнаступление ВСУ» рискует завершиться разгромом украинских сил. На этот случай готовится альтернативный план – такой, какой сильно не понравится Владимиру Зеленскому и отдаленно похож на план Китая. Но России он в перспективе не сулит ничего хорошего.  Подробности...
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Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
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Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

council.gov.ru,Federico Gambarini/Global Look Press
Разговоры про «украинское наступление» на время приутихли, пока в Киеве находился посланник из Пекина Ли Хуэй. Некоторым на миг показалось, что конфликт и впрямь можно уладить с помощью такого мощного посредника, как Китай. Но Зеленскому разговор с гостем не понравился, хотя Ли, судя по всему, привез с собой деньги, точнее – обещание щедрых инвестиций в Украину в случае, если та согласится на прекращение огня. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас. Подробности...
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...
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России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
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«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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  • Да, но не скоро

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    Китай предложил Украине деньги за мир с Россией

    несмотря на санкции


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    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Среди прогнозов, когда КНР может начать свою СВО, часто фигурирует 2025 год
    		  
    19 мая 2023, 20:20
    Фото: Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    США экстренно вооружают армию Тайваня, чтоб при обороне она могла наносить большой ущерб при небольших затратах. Параллельно ЕС убеждает Пекин ни в коем случае не применять против тайваньцев силу. Это напоминает расклады, сложившееся вокруг Украины перед началом СВО. Пекин и хотел бы уклониться от собственной спецоперации, но его загоняют в угол.

    Европейский союз предупредил Китай о «больших последствиях» применения силы против Тайваня. Заявление еврокомиссара как будто содержит угрозу, но по сути это все еще дипломатия: таким образом глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель настаивает на необходимости решать все противоречия между Пекином и Тайбэем путем диалога.

    Это знакомая для России ситуация. Ее Запад тоже предупреждал о «больших последствиях» в случае ввода войск на Украину, но в то же время делал все, чтобы СВО все-таки началась: тянул Киев в НАТО, перевооружал ВСУ, поддерживал «перевоспитание» украинского общества в духе русофобии. Примерно то же самое повторяется в случае с Китаем и Тайванем, разве что в НАТО сепаратистский остров не тянут – вместо него туда тянут Японию.  

    Раз так, то и результат может быть тот же: рано или поздно Китай начнет свою специальную военную операцию, даже если Боррель этого искренне не хочет.

    В том, что последствия могут быть большими и неприятными, он прав. Боевые действия начнутся там, где функционируют важнейшие торговые пути, это как удар по кровеносной системе мировой экономики. Кроме того, рынок на какой-то период лишится тайваньских полупроводников, чипов и другой тонкой электроники, а заменить поставщика некем.

    Наконец, еще неизвестно, что для мировой экономики на перспективу хуже: начало конфликта – или попытки Запада «образумить» Китай через санкции, как это произошло с Россией.     

    Разница в том, что войны за Тайвань Запад и впрямь не желает – и потому, что боится последствий, и потому, что заинтересован в сохранении статус-кво, когда Тайвань, как огромный авианосец в Южно-Китайском море, контролируется Вашингтоном, а не Пекином. Но как и в случае с Россией, Китаю могут просто не оставить другого выбора.

    Среди прогнозов синологов, когда КНР может начать свою СВО, часто фигурирует 2025 год. Это всего лишь предположение, фантазия, но взята дата не с потолка: многое определит уже следующий – 2024-й. Как минимум он определит характер тайваньской власти.

    На Тайване должны пройти выборы – как парламентские, так и президентские. Социологи и политологи пророчат на них победу ныне оппозиционной партии Гоминьдан, которая уже успела разгромить правящую Демократическую прогрессивную партию на недавних муниципальных выборах. В тайваньской системе именно Гоминьдан поддерживает объединение с КНР в единый Китай, тогда как нынешняя власть – «самостийники», жестко ориентированные на США.

    То, что прокитайскую позицию продвигает Гоминьдан, может показаться странным. Ведь именно Гоминьдан находился с китайскими коммунистами в состоянии гражданской войны, после проигрыша в которой эвакуировался на Тайвань и открыл тем самым его сепаратистскую историю.

    Но это, во-первых, было давно. А во-вторых, Гоминьдан – националистическая великодержавная партия, цель которой единый великий Китай. Ради нее они готовы отказаться от роли «первой скрипки», каковой желал Чан Кайши, и стать вторым Гонконгом по схеме «одна страна – две системы».

    Если продолжать аналогии с Украиной, в Пекине обоснованно надеются, что к власти на Тайване придут местные януковичи и медведчуки, с которыми можно договориться. Но потеря Тайваня непозволительна для Вашингтона, поэтому победе Гоминьдана там будут препятствовать. Непонятно только, насколько нагло и как далеко пойдут – решатся ли на попытку «цветной революции» и на предвыборные репрессии.

    Как бы там ни сложилось, вырабатывая свою политику в отношении Тайваня, китайское руководство ориентируется не на российскую СВО как пример вызова США, а именно на эти выборы. За СВО и реакцией на нее Запада китайцы просто наблюдают и делают выводы – не в пользу Запада.

    У США не получилось ни обрушить российскую экономику, ни отключить ее от мировой. Блок союзников, собранный для этого, объединил только страны НАТО и азиатских сателлитов США, которые являются противниками Китая – Японию и Южную Корею. Все могло быть гораздо серьезнее – и коалиция больше, и санкции жестче, но то ли Запад теперь недостаточно силен, то ли слишком многого хочет, то ли то и другое сразу. На его антироссийскую инициативу не подписались ни Азия, ни Африка, ни даже Латинская Америка, которая до недавнего времени была «задним двором» США.

    Тех, кто подпишется на экономическую войну с КНР, будет еще меньше, поскольку для многих стран это уже не просто «выстрел в собственную ногу», а откровенное самоубийство.

    То есть рискует Китай значительно меньше, чем рисковала Россия.

    Но в идеальном для себя варианте предпочел бы вовсе не рисковать, уладив конфликт дипломатически.

    Однако у Пекина наверняка будет возможность убедиться в том, что договориться с тайваньским руководством «по-хорошему» ему просто не дадут. Так и возникает дата 2025 год, поскольку дальнейшее промедление уже не в интересах Китая.

    Во-первых, Тайвань продолжат активно вооружать, как следствие, со временем цена военной спецоперации для Китая вырастет. Во-вторых, Пекин хотел бы получить курицу вместе с золотыми яйцами, а американцы выгребают их из-под наседки прямо сейчас, перетаскивая на свою территорию то самое полупроводниковое производство.

    Наконец, 2025 год – это экватор третьего срока председателя Си Цзиньпина. Всего их должно было быть максимум два, но законодательство КНР, сформулированное при «великом лидере» Дэне Сяопине, было переписано под товарища Си, официально уравненного в величии и с товарищем Дэном, и с первым из великих – основателем КНР Мао Цзэдуном.

    Несмотря на заметный рост благосостояния населения, злые языки поговаривают, что это величие выписано Си с некоторым авансом и что его придется подкрепить. Если подкрепит через объединение Китая, это был бы идеальный вариант и гарантия четвертого срока.

    Поэтому раз уж Боррель волнуется за экономическую безопасность Европы и за мирное небо Восточной Азии, он должен не Китай предупреждать о последствиях, а уговаривать США не провоцировать Пекин, не лезть во внутреннюю политику Тайваня, не поставлять туда оружие, не превращать Си в глазах его сановников в лидера, который упустил исторический шанс. Имеется в виду шанс на воссоединение Китая, но и шанс на мир – тоже.

    Президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай уже заявлял, что Европе не нужно конфликтовать с Пекином и лезть в тайваньское противостояние. За это в КНР Макрона ценят больше, чем других западных лидеров, рассчитывая на политическую самодостаточность Франции. Однако смелые заявления Макрона почти всегда остаются только словами, поскольку по отношению к Вашингтону Париж теперь занимает хронически подчиненное положение. Решать все равно не ему и не Боррелю, а Америке.  

    Сейчас Америка собирается экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero. Бесплатно.

    «Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам придется заплатить немыслимую цену», – заявил по этому поводу бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань. Понятно, что он имеет в виду, понятны и его чувства. Если для Китая, Запада и всего остального мира цена американо-китайского вооруженного конфликта будет просто большой, как сказал Боррель, то для Тайваня действительно немыслимой.

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