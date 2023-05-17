ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня

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17 мая, среда | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мирошник: Между Сватово и Кременной активизировались украинские ДРГ
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Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
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Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели.
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ЕС предупредил Китай о последствиях в случае применения силы против Тайваня
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Европейский союз предупредил Китай о больших последствиях, если будет применена сила против Тайваня, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, в отношении Тайваня ЕС ведет политику, основанную на принципе «одного Китая», но любое применение силы приведет к масштабным экономическим и политическим последствиям, заявил Боррель, передает ТАСС.
«ЕС должен быть готов к любым сценариям и поддерживать контакты с Китаем, чтобы сохранять статус-кво и снижать напряженность», – отметил он.
Ранее Боррель заявлял, что отношения ЕС и Китая изменятся, если Пекин не убедит Россию остановить конфликт на Украине.
Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина
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Москва и Пекин развивали сотрудничество в течение долгого времени и сейчас у стран доверительные отношения, Россия не видит угрозы со стороны Китая, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отвечая на слова французского президента, министр призвал не «мерить по себе» и указал, что Москва не видит угроз со стороны Пекина. Лавров в интервью телеканалу «Царьград» подчеркнул, что Россия развивала сотрудничество с Китаем в течение долгого времени и сейчас у стран «теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях», что на Западе встречается крайне редко.
Глава российского МИД также предположил, что Макрон ощущает себя вассалом США, поскольку не может добиться автономии Евросоюза. Лавров подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами на условиях взаимного уважения и выгоды.
Ранее Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»
Politico сообщила о «слишком большом сопротивлении» в ЕС запрету на трубопроводный газ из России
В ЕС существует слишком большое сопротивление идее запрета на импорт трубопроводного газа из России, вряд ли эту меру включат в 11-й пакет санкций, сообщил один из дипломатических представителей стран ЕС.
По словам источника, сопротивление наблюдается со стороны «государств, которые зависят от поставок» из России, так что идея «вряд ли сработает». При этом переговоры по новым санкциям «практически завершены», добавить «столь серьезную меру вряд ли удастся», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. По данным СМИ, G7 и ЕС в рамках 11-го пакета санкций могут запретить импорт всего российского трубопроводного газа. Однако, как сообщают источники, обсуждение продолжается и «в конце туннеля света еще нет».
Индия посоветовала Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
Глава индийского МИДа Джайшанкар в ответ на угрозу посоветовал Боррелю изучить документы ЕС о российской нефти
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Главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, который выступил с угрозой в адрес Индии, стоит изучить документы ЕС, касающиеся переработки российской нефти, заявил глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар.
Джайшанкар заявил, что Боррелю нужно изучить постановление Совета ЕС 833/2014. Речь идет о регламенте антироссийских санкций. ЕС указывал, что разрешено ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Как пояснил Джайшанкар, «российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская», передает РБК со ссылкой на ANI.
Боррель говорил, что Индия может покупать российскую нефть, но если она хочет стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу, то он «должен действовать». Во вторник он назвал обходом санкций поставки в Европу из Индии «дизеля или бензина», произведенных «с использованием российской нефти». По словам Борреля, ЕС нужно «принять меры», передает «Радио Sputnik».
Напомним, Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад, они подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны.
В Сети раскритиковали слова Макрона о «поражении» России
Пользователи Twitter высмеяли слова Макрона о «поражении» России
Пользователей соцсетей рассмешили заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Такое мнение Макрон высказал в интервью газете L'Opinion.
Так, один из пользователей Twitter (заблокирован в России) напомнил, что Франция сама остается «вассалом США». Другие добавили, что Макрон «живет в параллельной вселенной», а Россия, в отличие от Франции, проводит независимую политику.
«Китай и Россию рассмешили заявления Макрона», – заключили читатели, передает РИА «Новости».
В апреле сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз недовольны предложением президента Франции Эммануэля Макрона об урегулировании ситуации на Украине с помощью посредничества Китая.
Пользователи Сети возмутились угрозам Зеленского в адрес Путина
Пользователи Twitter (запрещен в России) возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, который на вручении премии имени Карла Великого заявил, что президент Владимир Путин якобы должен «просить пощады».
Комментаторы сошлись во мнении, что таким образом украинский президент выражает опасения, что США, ЕС и НАТО его оставят один на один с Россией, передает РИА «Новости».
«Самая большая катастрофа – это вы, уважаемый Зеленский. Вы выбрали, чтобы США/ЕС/НАТО использовали ваш народ в качестве пушечного мяса для прокси-конфликта», – отметил один из комментаторов.
Другой задался вопросом, почему это говорит «человек, который игнорировал Минские соглашения после вступления в должность».
«Значит, Зеленский чувствует себя одиноким? Боится, партнеры его бросят?» – предположил еще один пользователь.
Читатели подчеркнули, что «Путин, вероятно, смеется, когда слышит, как Зеленский говорит всякую чушь».
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы.
ЕС собрался оказывать на Россию экономическое давление
Еврокомиссия: Евросоюз избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию
Евросоюз избежал рецессии и планирует продолжить оказывать на Россию экономическое давление, свидетельствуют прогноз Еврокомиссии на весну 2023 года и заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на этом фоне.
Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономика Евросоюза находится в лучшей форме, чем прогнозировалось осенью 2022 года. По его словам, Евросоюз избежал рецессии и настроен на умеренный рост в 2023 и 2024 году. Однако он также отметил, что «риски слишком велики» для «ощущения комфорта», и призвал сохранять бдительность. При этом в отчете указано, что рецессии удалось избежать с помощью снижения цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую среду президент США Джо Байден предупредил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб, а у всего мира будут проблемы.
В Крыму назвали шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Глава комитета крымского парламента Гемпель назвал шизофренией поступок Зеленского на вручении премии Карла Великого
Президент Украины Владимир Зеленский своим поступком на вручении премии Карла Великого показал, что у него шизофрения и мания преследования, выразил мнение глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, у Зеленского, видимо, шизофрения и мания преследования, если ему во всех событиях видится рука Москвы, даже если он пытается все это облечь в шутку, передает РИА «Новости».
«Видимо, понимает, что возмездие за все горе, что он принес украинскому народу, неизбежно», – подчеркнул Гемпель.
Политик добавил, что награждение Зеленского само по себе является низким и аморальным действием, которое стоит расценивать как позор европейской дипломатии.
Напомним, президент Украины уронил полученную в Германии награду имени Карла Великого на пол и обвинил в падении трофея русских.
Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: Следует незамедлительно создать условия для начала переговоров по Украине
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Возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет, следует создать условия для начала консультаций, незамедлительно найти политическое решение кризиса, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Постпред Китая в своем выступлении на заседании Совета Безопасности всемирной организации выразил мнение, что исключительно важно незамедлительно найти политическое решение украинского кризиса, возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет, передает ТАСС.
При этом он признал, что на этот сложный вопрос нет простого ответа. Чжан Цзюнь заметил, что любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Он подчеркнул, что следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта для извлечения из него преимуществ, что делают некоторые страны.
Дипломат сообщил, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй намерен посетить Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию, он будет проводить диалог со всеми, чтобы выйти на политическое урегулирование украинского кризиса. Чжан Цзюнь вновь подчеркнул, что Китай настоятельно призывает к незамедлительному политическому урегулированию кризиса.
Накануне глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач выразил мнение, что говорить о мирных переговорах по Украине преждевременно до наступления одной из сторон.
В Госдепе заявили о «роли» Китая в урегулировании украинского кризиса
Госдепартамент США: У Китая «есть роль» в урегулировании украинского кризиса
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У Китая «есть роль» в урегулировании кризиса вокруг Украины, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
В связи с тем, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США выразил мнение, что Китаю якобы важно услышать от украинских партнеров о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Украины, необходимости учитывать обеспокоенности Украины в сфере безопасности. При этом он подчеркнул, что, когда дело касается дипломатии, ничего не должно происходить без Украины, когда это касается Украины, передает ТАСС.
По словам сотрудника Госдепартамента США, у Китая и любой другой страны есть роль в дипломатической поддержке исхода украинского кризиса в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.
Ранее Китай в СБ ООН призвал создать условия для переговоров по Украине.
Испания объявила о скором запрете импорта СПГ из России в ЕС
Министр энергетики Испании Рибера объявила о намерении ЕС запретить импорт СПГ из России
Страны ЕС запретят импорт сжиженного природного газа из России «раньше, чем можно предположить», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера.
В марте Рибера призвала импортеров СПГ в Испании не заключать новые контракты на СПГ из России. Рибера сообщила, что импортеры согласились. Кроме того, она сообщила, что в ходе расследования Испания не нашла подтверждения заявлениям о том, что российское дизельное топливо везут в Европу через третьи страны, передает РИА «Новости».
Она также прокомментировала предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля предпринять меры против государств, которые перепродают Европе российскую нефть. Рибера считает, что к этому вопросу надо подходить с осторожностью, так как ожидаются сложности с реализацией. Кроме того, Рибера опасается, что применение мер может оказаться несправедливым.
В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа в Европу вырос до 117,4 млн кубометров, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м). Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта СПГ.
В Сети призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователи Twitter посоветовали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России
Пользователей соцсети возмутила публикация главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о саммите Совета Европы, в котором принимают участие украинские правозащитники.
Так, политик в своем Twitter сделала публикацию о том, что адвокат Александра Матвийчук и украинские правозащитники просят привлечь Москву к ответственности за «военные преступления». Однако такие заявления не понравились пользователям соцсети. Некоторые из них заявили, что фон дер Ляйен «оторвана от реальности», призвали ее подать в отставку и «отправиться в тюрьму».
Другие в ответ предложили привлечь к ответственности США, Североатлантический альянс и Евросоюз, которые ведут прокси-войну против России, передает РИА «Новости».
«Европа ведет отличную работу по подрыву демократии внутри себя же», – отметил один из комментаторов.
Еще один сравнил слова фон дер Ляйен с листовками новостей от нацистов во время Второй мировой войны.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена продолжать вводить новые санкции против России, они в том числе будут направлены на преодоление практики обхода уже введенных ограничительных мер.
Двухдневный саммит Совета Европы открылся 16 июня. По окончании саммита президентство в комитете министров организации перейдет от Исландии к Литве.
Вашингтон захотел заставить ОАЭ выбирать между Россией и США
Wall Street Journal рассказала о недовольстве США отношениями президента ОАЭ с Москвой и Пекином
Чиновники США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что развитие отношений с Москвой и Пекином может угрожать отношениям с Вашингтоном, заявили в Белом доме.
Чиновник высокого ранга в Белом доме заявил, что шейха предостерегли от чересчур «тесного сотрудничества» с Россией и Китаем «в военных вопросах и вопросах разведки». Отмечается, что шейх в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, при этом отношения с США также улучшаются, президент ОАЭ советуется с американцами по поводу Москвы и Пекина. Должностные лица в ОАЭ говорят, что шейх не рассматривает близость с США как препятствие для укрепления связей с Россией и Китаем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, в мае ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.
Москва призвала Запад смириться с крепкими отношениями России и Китая
Дипломат Грушко: Лидерам Запала придется смириться с реальностью крепких и равноправных отношений между Россией и Китаем
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим лидерам западных государств придется в складывающейся картине мира смириться с реальностью крепких, взаимоуважительных и равноправных отношений между Россией и Китаем, говорится в комментарии замглавы МИД РФ Александра Грушко.
МИД России приводит на своем на сайте ответ Грушко на вопрос СМИ в связи с заявлениями Макрона о якобы формирующейся «зависимости» России от Китая. Дипломат отметил, что дружеские, проверенные временем отношения Москвы и Пекина поступательно укрепляются. По его словам, между Россией и Китаем сложились самодостаточные и неконъюнктурные отношения стратегического партнерства, которые не дают покоя Парижу.
При этом Грушко отметил, что крепкие и равноправные отношения России и Китая стали фактором, значение и влияние которого на международные отношения будет только усиливаться. И Макрону, как и другим западным лидерам, придется с этим смириться, добавил он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Запад предпринимает попытки рассорить старых друзей, «выкручивать руки» государствам глобального Юга и Востока, настраивать одни страны против других, и не может отказаться от такой политики. В угоду геополитическим амбициям бывших «хозяев мира», по мнению Запада, страны должны забыть о собственных национальных интересах, отмечает замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Российский дипломат ответил, что Запад вообще пугает становление по-настоящему многосторонней системы международных отношений с целым рядом самостоятельных, независимых центров, в числе которых Россия и Китай, так как этот формирующийся новый миропорядок означает конец многовековому доминированию стран золотого миллиарда. Грушко пояснил, что отсюда следуют попытки Запада всеми силами если не остановить, то сдержать этот процесс, и тут, по мнению Запада, все средства хороши.
Ранее в Кремле не согласились с мнением Парижа о «зависимости» России от Китая. В Сети также высмеяли слова Макрона о «поражении» России.
В МИД решили узнать о впечатлениях спецпредставителя КНР от поездки в Киев
В МИД заявили о желании узнать о впечатлениях спецпредставителя КНР Ли Хуэя от поездки в Киев
Москва хочет узнать от специального представителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя его впечатления от поездки в Киев и Европу, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Руденко отметил, что Ли Хуэй приедет в Москву к концу месяца после посещения стран Европы, где представит идеи КНР по урегулированию на Украине. Тогда Москва рассчитывает узнать его впечатления от поездки, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что КНР направит в Россию и на Украину своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя для урегулирования конфликта.
Боррель: Развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
В Евросоюзе обязаны понимать, что развивающиеся страны руководствуются собственными потребностями и не полностью поддерживают Запад, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, три больших региона мира – Латинская Америка, Африка и Индо-Тихоокеанский регион – на стороне коллективного Запада, так как подстраховываются, ожидая возможности использовать преимущество той или иной стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Мы должны показать развивающимся странам, что цель не в том, чтобы блокировать их развитие, напротив, мы хотим (поддерживать) их развитие, но мы хотим быть уверены, что это не делается вопреки нашим ценностям и интересам, и это должно быть сделано в соответствии с международным правом», – сказал глава дипломатии ЕС.
По информации издания, у Европы вызвала обеспокоенность поддержка Китаем России из-за угрозы «образования биполярного мира с двумя конкурирующими блоками во главе с Вашингтоном и Пекином».
Тем не менее Боррель подчеркнул, что разделение мира на две полностью закрытые друг от друга технологические системы не в интересах стран Евросоюза.
Ранее глава дипломатии ЕС направил главам МИД стран – членов ЕС письмо, в котором заявил, что в случае поражения России в СВО Китай может извлечь из этого геополитическую выгоду.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Китаю нужна победа России в спецоперации.
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