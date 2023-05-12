Глава дипломатии ЕС Боррель пригрозил Пекину изменением отношений из-за Украины

Отношения Евросоюза и Китая могут измениться, если Пекин не убедит Россию прекратить конфликт на Украине, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, отношения между ЕС и Китаем развиваться нормально не будут, если «Китай не убедит Россию уйти с Украины», передает ТАСС.

Боррель добавил, что «торговые отношения ЕС и КНР не сбалансированы», поэтому необходима работа, чтобы их обезопасить и снизить зависимость ЕС от Китая.

Глава внешнеполитической службы назвал две проблемы Евросоюза, касающиеся Китая, это Тайвань и конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что КНР направит в Россию и на Украину своего спецпредставителя по евразийским делам Ли Хуэя для урегулирования конфликта.