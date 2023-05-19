На Тайване заявили о «немыслимой цене» за помощь США

Экс-министр обороны Тайваня Фэн: За помощь со стороны США придется платить немыслимую цену

Тайвань заплатит «немыслимую» цену в случае принятия бесплатной военной помощи США, заявил бывший министр обороны Тайваня Фэн Шикуань.

Как передает South China Morning Post слова Шикуаня, если вы вдруг получаете такую «бесплатную» помощь, вам нужно заплатить определенную немыслимую цену, передает RT.

По данным издания, Пентагон в рамках пакета безвозмездной помощи планирует экстренно поставить на Тайвань переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW 2B Aero.

Как заявил источник издания в вооруженных силах острова, поставки таких типов вооружений осуществляются в рамках повышения возможностей Тайваня в соответствии с концепцией «асимметричной обороны» и подразумевает поставки высокомобильных, малогабаритных и относительно недорогих систем вооружения, которые могут нанести противнику значительно больший ущерб по сравнению с собственной себестоимостью.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий сказал газете ВЗГЛЯД, что США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину.