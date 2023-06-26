Должна ли Россия опасаться Индии

Визит премьер-министра Индии в Вашингтон на прошлой неделе выглядел совершенным триумфом – и может оказаться большим достижением для индийской дипломатии. США, как и Запад в целом, достаточно быстро слабеют и поэтому пытаются уцепиться за любую возможность подтвердить свою роль в международной политике. Индии это стремление предоставляет прекрасный шанс получить, хотя бы частично, то, чем Запад никогда не был готов делиться – современные технологии и инвестиции в индийскую экономику.

Представляет ли это угрозу российским интересам? Абсолютно нет, потому что никак не скажется на наших отношениях с Индией или становлении многополярного мирового порядка. Первое имеет значение для текущих внешнеэкономических связей России в условиях санкций со стороны Запада, а второе – для реализации наших представлений о более справедливом глобальном устройстве.

Можно быть уверенным в том, что Дели не собирается становиться младшим партнером Вашингтона. В самих США на это, конечно, рассчитывают: там ищут «таран», который можно было бы использовать против Китая. Именно Поднебесная является основным противником Вашингтона, и американские стратеги пытаются найти силу, чтобы добиться победы чужими руками. Но нет оснований думать, что это входит в планы индийского руководства. Тем более, что перед ним стоят задачи действительно эпического масштаба – вытаскивать из нищеты сотни миллионов соотечественников.

А для этого нужно попытаться повторить то, что 50 лет назад сделал Китай: получить от Запада деньги и технологии. Их Индии пока критически не хватает. Ради достижения такой задачи индийский премьер готов делать многое. За исключением исполнения того, что от него, на самом деле, хотели бы сами американцы.

Самое большое достижение встречи в Вашингтоне для США – решение о возможном открытии в Индии ремонтной базы, которая будет предоставлять услуги американскому флоту. Но вряд ли речь может идти о размещении в стране американских военных. Игра Нарендры Моди будет намного сложнее того, к чему США привыкли в общении с развивающимися странами. Превращать свою территории в потенциальный объект атаки со стороны врагов США в Индии вряд ли кто-то собирается. Поэтому индийцы ограничатся, если задуманное дойдет до дела, предоставлением услуг, в обмен на которые получат реальные экономические выгоды.

За полтора года, прошедшие после перехода конфликта Россия – Запад в острую фазу, Индия показала, что собирается в международных делах руководствоваться только своими интересами. Торговля между нашими странами постоянно растет и постепенно обрастает необходимой для этого инфраструктурой.

Особенность новых торговых связей с этой страной – их независимость от международных финансовых институтов, которые контролируют США и Европейский союз. В первую очередь речь идет о закупках российской нефти, где Индия за прошедший год последовательно занимает лидирующие позиции. Расширению поставок с индийской стороны препятствует незначительное количество конкурентоспособных товаров, которые Дели мог бы предложить российскому рынку. Напомню – все это происходит в то время, когда США пытаются давить на все страны мира с целью принудить их к сворачиванию отношений с Москвой.

В политическом отношении у нас с Индией также все более чем в порядке. Как и все остальные сочувствующие России страны (Китай не является здесь исключением), Индия выступает за скорейшее прекращение военных действий на Украине. При этом страна ни разу не осудила российские действия, хотя в 2003 году индийский парламент принял специальную резолюцию, осуждающую действия США и союзников в отношении Ирака. Дели дорожит политическим диалогом с Москвой и совершенно не собирается корректировать свое поведение. В первую очередь потому, что независимые внешнеполитические решения полностью отвечают индийскому видению своего положения в мире. Но не менее важно и то, что к США, как и ко всему Западу, в Дели никто не испытывает доверия. А Россия, при всех наших сложностях, оснований для недоверия к себе никогда не создавала.

За исключением небольшой группы государств, которые напрямую поддерживают Россию в конфликте с Западом, никто не собирается ради нас отказываться от достижения своих целей развития. Более того, все они стремятся получить максимум выгоды от возникшего конфликта в Европе. Для Индии – это выгодная торговля с Россией и шанс получить что-то от Запада, оказавшегося, как и мы, в непростом положении. Прямое столкновение между Западом и Россией по поводу Украины открывает исторический этап, в котором возможности для развивающихся стран могут вырасти именно за счет сохранения отношений с обоими непримиримыми противниками.

В Дели, как и во множестве других столиц мира, о такой ситуации могли только мечтать на протяжении нескольких десятилетий. После Второй мировой войны контроль над мировой политикой оставался в руках стран-победительниц. Их конфликт между собой – поле возможностей для тех, кто не получил достаточных выгод от самого пока кровопролитного военного противостояния в истории человечества. Индия, как одна из ведущих держав развивающегося мира, стремится максимально воспользоваться нынешней возможностью. Особенно если учитывать, что пока она заметно отстает по темпам экономического развития от другого азиатского гиганта – Китая – и стремится сократить этот разрыв с опорой на все возможные внешние ресурсы. Одним из таких ресурсов стало в последние полтора года резко возросшее политическое значение Дели.

Движение неприсоединения, где Индия играла одну из лидирующих ролей, всегда оставалось в тени противостояния Востока и Запада в период холодной войны. Но тогда его участники могли рассчитывать на получение некоторых выгод от своей нейтральной позиции. Они ничего не решали в мировых делах, однако могли сохранять относительную независимость. После 1991 года развивающиеся страны оказались в наиболее сложном положении. У «победившего» Запада уже не было никаких оснований идти им на уступки. Альтернатива в лице СССР исчезла, а контроль над мировыми финансами и технологиями оказался полностью в руках США и Евросоюза. Напомним, что против самого премьера Моди американцы в свое время вводили санкции по обвинениям в «нарушении свобод вероисповедания» и даже отказывали ему в праве въезда в США.

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Сейчас ситуация радикально изменилась. Теплому приему в Вашингтоне не препятствует даже активная торговля Индии с Россией, а любые упреки по вопросу прав человека в Индии отложены в сторону. Это воспринимается в Дели как проявление слабости, но также вряд ли вызывает иллюзии.

В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Поэтому там готовы идти не просто на символические жесты, но и обещать конкретные выгоды. А дальше будет видно – в Индии уже давно усвоили, что между обещаниями со стороны Запада и их исполнением пролегает большая дистанция.

Отношения Индии и США вступили в новую фазу. Вашингтон рад любому, даже символическому успеху. В Дели готовы принять за это плату в виде инвестиций и технологий. России серьезно беспокоиться по поводу всего этого совершенно не требуется.