Должна ли Россия опасаться Индии

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26 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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Западные СМИ: США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина

Западные СМИ озабочены последствиями военного мятежа в России Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Ожидалось, что марш Пригожина будет более кровавым». Так западные СМИ, ссылаясь на данные разведки, описывают результаты краткосрочного военного мятежа в России. Однако звучат и другие мнения. Например, лондонская пресса озабочена перемещением Евгения Пригожина в Белоруссию, поскольку такой шаг создает риски для северной группировки ВСУ и вновь ставит Киев в зону военных рисков.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Должна ли Россия опасаться Индии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Подробности...

Смешны разговоры, что сейчас государство ослабло

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство справилось практически без жертв с угрозой, с которой не сталкивалось более сотни лет (а то и больше). Понимаю разочарование зарубежной оппозиции и тамошней же экспертизы – у них крах России по внутренним причинам должен был за последний год с хвостом произойти раз двадцать. Подробности...
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Наше спокойствие дало государству силы справиться с кризисом

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впечатлила государственно-политическая зрелость нашего общества, которое консолидированно и молниеносно, едва начались события, вынесло свой вердикт о происходящем, назвав его мятежом и предательством. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Должна ли Россия опасаться Индии

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    26 июня 2023, 11:02

    Визит премьер-министра Индии в Вашингтон на прошлой неделе выглядел совершенным триумфом – и может оказаться большим достижением для индийской дипломатии. США, как и Запад в целом, достаточно быстро слабеют и поэтому пытаются уцепиться за любую возможность подтвердить свою роль в международной политике. Индии это стремление предоставляет прекрасный шанс получить, хотя бы частично, то, чем Запад никогда не был готов делиться – современные технологии и инвестиции в индийскую экономику.

    Представляет ли это угрозу российским интересам? Абсолютно нет, потому что никак не скажется на наших отношениях с Индией или становлении многополярного мирового порядка. Первое имеет значение для текущих внешнеэкономических связей России в условиях санкций со стороны Запада, а второе – для реализации наших представлений о более справедливом глобальном устройстве.

    Можно быть уверенным в том, что Дели не собирается становиться младшим партнером Вашингтона. В самих США на это, конечно, рассчитывают: там ищут «таран», который можно было бы использовать против Китая. Именно Поднебесная является основным противником Вашингтона, и американские стратеги пытаются найти силу, чтобы добиться победы чужими руками. Но нет оснований думать, что это входит в планы индийского руководства. Тем более, что перед ним стоят задачи действительно эпического масштаба – вытаскивать из нищеты сотни миллионов соотечественников.

    А для этого нужно попытаться повторить то, что 50 лет назад сделал Китай: получить от Запада деньги и технологии. Их Индии пока критически не хватает. Ради достижения такой задачи индийский премьер готов делать многое. За исключением исполнения того, что от него, на самом деле, хотели бы сами американцы.

    Самое большое достижение встречи в Вашингтоне для США – решение о возможном открытии в Индии ремонтной базы, которая будет предоставлять услуги американскому флоту. Но вряд ли речь может идти о размещении в стране американских военных. Игра Нарендры Моди будет намного сложнее того, к чему США привыкли в общении с развивающимися странами. Превращать свою территории в потенциальный объект атаки со стороны врагов США в Индии вряд ли кто-то собирается. Поэтому индийцы ограничатся, если задуманное дойдет до дела, предоставлением услуг, в обмен на которые получат реальные экономические выгоды.

    Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

    За полтора года, прошедшие после перехода конфликта Россия – Запад в острую фазу, Индия показала, что собирается в международных делах руководствоваться только своими интересами. Торговля между нашими странами постоянно растет и постепенно обрастает необходимой для этого инфраструктурой.

    Особенность новых торговых связей с этой страной – их независимость от международных финансовых институтов, которые контролируют США и Европейский союз. В первую очередь речь идет о закупках российской нефти, где Индия за прошедший год последовательно занимает лидирующие позиции. Расширению поставок с индийской стороны препятствует незначительное количество конкурентоспособных товаров, которые Дели мог бы предложить российскому рынку. Напомню – все это происходит в то время, когда США пытаются давить на все страны мира с целью принудить их к сворачиванию отношений с Москвой.

    В политическом отношении у нас с Индией также все более чем в порядке. Как и все остальные сочувствующие России страны (Китай не является здесь исключением), Индия выступает за скорейшее прекращение военных действий на Украине. При этом страна ни разу не осудила российские действия, хотя в 2003 году индийский парламент принял специальную резолюцию, осуждающую действия США и союзников в отношении Ирака. Дели дорожит политическим диалогом с Москвой и совершенно не собирается корректировать свое поведение. В первую очередь потому, что независимые внешнеполитические решения полностью отвечают индийскому видению своего положения в мире. Но не менее важно и то, что к США, как и ко всему Западу, в Дели никто не испытывает доверия. А Россия, при всех наших сложностях, оснований для недоверия к себе никогда не создавала.

    За исключением небольшой группы государств, которые напрямую поддерживают Россию в конфликте с Западом, никто не собирается ради нас отказываться от достижения своих целей развития. Более того, все они стремятся получить максимум выгоды от возникшего конфликта в Европе. Для Индии – это выгодная торговля с Россией и шанс получить что-то от Запада, оказавшегося, как и мы, в непростом положении. Прямое столкновение между Западом и Россией по поводу Украины открывает исторический этап, в котором возможности для развивающихся стран могут вырасти именно за счет сохранения отношений с обоими непримиримыми противниками.

    В Дели, как и во множестве других столиц мира, о такой ситуации могли только мечтать на протяжении нескольких десятилетий. После Второй мировой войны контроль над мировой политикой оставался в руках стран-победительниц. Их конфликт между собой – поле возможностей для тех, кто не получил достаточных выгод от самого пока кровопролитного военного противостояния в истории человечества. Индия, как одна из ведущих держав развивающегося мира, стремится максимально воспользоваться нынешней возможностью. Особенно если учитывать, что пока она заметно отстает по темпам экономического развития от другого азиатского гиганта – Китая – и стремится сократить этот разрыв с опорой на все возможные внешние ресурсы. Одним из таких ресурсов стало в последние полтора года резко возросшее политическое значение Дели.

    Движение неприсоединения, где Индия играла одну из лидирующих ролей, всегда оставалось в тени противостояния Востока и Запада в период холодной войны. Но тогда его участники могли рассчитывать на получение некоторых выгод от своей нейтральной позиции. Они ничего не решали в мировых делах, однако могли сохранять относительную независимость. После 1991 года развивающиеся страны оказались в наиболее сложном положении. У «победившего» Запада уже не было никаких оснований идти им на уступки. Альтернатива в лице СССР исчезла, а контроль над мировыми финансами и технологиями оказался полностью в руках США и Евросоюза. Напомним, что против самого премьера Моди американцы в свое время вводили санкции по обвинениям в «нарушении свобод вероисповедания» и даже отказывали ему в праве въезда в США.


    Сейчас ситуация радикально изменилась. Теплому приему в Вашингтоне не препятствует даже активная торговля Индии с Россией, а любые упреки по вопросу прав человека в Индии отложены в сторону. Это воспринимается в Дели как проявление слабости, но также вряд ли вызывает иллюзии.

    В Индии прекрасно видят, что США не являются надежным стратегическим партнером, легко бросают своих союзников в сложной ситуации и в любой момент могут вытащить на поверхность старые претензии. Но сейчас Америке нужно любой ценой показать, что у нее добрые отношения не ограничиваются узким кругом верных сателлитов. Поэтому там готовы идти не просто на символические жесты, но и обещать конкретные выгоды. А дальше будет видно – в Индии уже давно усвоили, что между обещаниями со стороны Запада и их исполнением пролегает большая дистанция.

    Отношения Индии и США вступили в новую фазу. Вашингтон рад любому, даже символическому успеху. В Дели готовы принять за это плату в виде инвестиций и технологий. России серьезно беспокоиться по поводу всего этого совершенно не требуется.

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