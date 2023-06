Куда отправят воевать мобилизованных киевлян Америка решила перевербовать сторонников России США ищут способы склонить Глобальный Юг в пользу Украины

Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz, Kyiv Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

В выходные в Копенгагене пройдет двухдневный саммит, на котором представители США попытаются убедить страны Глобального Юга занять проукраинскую позицию. Как пишет западная пресса, в США пока не знают, как действовать: пытаться продавить Глобальный Юг экономической мощью или пойти на уступки вплоть до реформы ООН. Что может предложить Вашингтон «мировому большинству» и как на этот саммит реагировать России? В субботу и воскресенье помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретятся в Копенгагене с представителями стран Глобального Юга, которые не осуждают российскую спецоперацию на Украине и не поддерживают санкционный режим Запада. Как пишет Financial Times, двухдневный саммит пройдет по настоянию Украины. На него приглашены представители Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств. В разговоре с газетой неназванный европейский чиновник сказал, что Европа слабо осознает, «до какой степени остальной мир не убежден» в необходимости поддерживать Украину. «Они не убеждены. И осознавать это ужасно», – сказал он. По информации издания, в Киеве и Вашингтоне обеспокоены тем, что число союзников Украины не расширяется. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости такой встречи во время саммита G7 в Японии в мае. Тогда Копенгаген был назван вероятным местом ее проведения. По данным Financial Times, Вашингтон сыграл центральную роль в организации встречи – в начале июня президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Дании в Белом доме. По итогам переговоров в Копенгагене представители должны будут отчитаться перед своими правительствами, поэтому ждать принятия быстрых и обязывающих решений по итогам саммита не стоит. Как добавляет The Washington Post, «западные страны могли бы использовать свою экономическую мощь, чтобы принудить или уговорить Юг стать на их сторону или наказать страны Юга, если они не подчинятся». Газета приводит слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о Западе, который разделяет «мышление о том, что проблемы Европы – это проблемы мира, но проблемы мира – это не проблемы Европы». По мнению автора статьи, Запад должен предложить Югу новую сделку. Одной из ее частей должна быть реформа ООН и отказ пятерых постоянных членов Совбеза от права вето. Другой аспект предложения касается направления, которое имеет в виду президент Франции Эммануэль Макрон. На этой неделе он провел саммит для нового глобального финансового пакта, который может привести к перестройке банков развития и рынков капитала, чтобы они лучше работали в странах Глобального Юга. На эту тему О том, по какому именно пути пойдут США и что они могут предложить, мнения экспертов сильно разнятся. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что США нечего предложить странам Глобального Юга, потому что Вашингтон действует исключительно методом выкручивания рук. «В арсенале США есть только запугивание и санкции. Подкуп уже работает плохо, а запугивание никакого эффекта не даст», – прогнозирует Трухачев. «Все, что США могли сделать, чтобы страны Глобального Юга осудили военную операцию России на Украине, они уже сделали. Американская администрация считает, что потенциал экономического и военного давления исчерпывает себя и надо переходить к политическим коалициям», – добавляет Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. По его словам, встреча в Копенгагене – это элементы пожарного действия. «Разовыми усилиями коалиции не создаются. Это длительная и кропотливая работа. Складывается впечатление, что миссия Салливана и Нуланд – непродуманная кавалерийская атака. Салливан не способен представлять внешнеполитические интересы США за их пределами. Он не пользуется большим авторитетом в самом Вашингтоне в силу многих причин», – пояснил американист. Васильев не исключает, что по итогам встречи представители стран Глобального Юга выскажутся о разрешении украинского конфликта мирным путем, но не более того. «Американская администрация не выступает за мир, и здесь наблюдается непоследовательность позиций, некий тупик», – считает собеседник. Прошедшая на этой неделе встреча Джо Байдена с индийским лидером Нарендрой Моди, уверен Васильев, это игра скорее против Китая, чем против России. «Если Белый дом будет слишком сильно давить на Индию по вопросу Украины, то ничего не получится. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. У Индии полно своих проблем... Моди считается индийским Трампом, он не глобалист. Возможно, будет какой-то прогресс относительно индо-американского сотрудничества, но далеко идущих планов я не вижу», – рассуждает Васильев. Схожего мнения придерживается Трухачев, который убежден, что расшаркивания Байдена перед Моди не изменят позицию Индии по украинскому кризису. «Речь идет о бывших колонизаторах... Поэтому со странами БРИКС и с большинством стран Азии, Африки и Латинской Америки здесь у них ничего не получится», – убежден Трухачев. России же, по мнению экспертов, нужно лишь продолжать активное развитие внешнеполитических и торговых отношений с Глобальным Югом, а к инициативам Вашингтона относиться спокойно. Однако американист Борис Межуев уверен, что у США есть возможности раздавать бонусы, поэтому Москва должна проявить дипломатическую инициативу. «Мы видим большое количество торгово-экономических преференций, которые могут быть предложены со стороны США. Даже с Ираном дело идет к возвращению к ядерной сделке, чтобы заручиться нейтралитетом Тегерана в украинском вопросе. Встреча в Копенгагене – это серьезнейший вызов для российской дипломатии. Очевидно, задача США состоит в том, чтобы обеспечить если не экономическую, то военную блокаду России», – уверен Межуев. Политолог обратил внимание на то, что если раньше американцы хотели говорить с Глобальным Югом о завершении военного конфликта, то «сейчас об этом даже речи не идет». «Мирный план Африки американцев не интересует. Речь идет о том, чтобы вне зависимости от результата украинского контрнаступления добиться военной блокады России, заставив ее пойти на невыгодные условия. И нам необходимо учитывать эти планы в своей стратегии», – предупреждает Межуев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД