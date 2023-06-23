Америка решила перевербовать сторонников России

Взгляд
23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:23  |  vz.ru
Разделы

Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
Перейти в раздел…

Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
Перейти в раздел…

Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

…Но есть и другая Америка

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смогут ли консервативные американцы стряхнуть с себя эту паразитическую либеральную культуру? Мы не знаем; прогнозы делать невозможно. Но происходящее – еще один пример того, как что-то несомненно плохое может паразитировать на чем-то несомненно хорошем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Уехав за границы, поэты замолчали

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Именно в судьбоносные для страны дни раскрывается поэтический дар. У нас под гром пушек музы очень даже заговорили. Но что у «Другой России», а равно «Настоящей России» (самоназвание) с восторгом пиитическим? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...
Перейти в раздел…

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

Перейти в раздел…

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...

В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
Подробности...

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Сальдо заявил о серьезных повреждениях Чонгарского моста
    Небензя назвал контрнаступление ВСУ самоубийственным Москва ответила на 11-й пакет санкций ЕС против России Украинский генерал решил позаимствовать военные хитрости у древних греков В США заметили странную деталь в трагедии с батискафом «Титан»
    Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон» Под санкции ЕС попали компании из Армении и Узбекистана Украина внесла Geely в список «спонсоров войны» При крушении судна у берегов Греции погибли около 350 пакистанцев
    Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57 Зеленский заявил о непригодности бомбоубежищ на Украине Памятник Зое Космодемьянской снесли в Киеве Специалиста по оружию фильма «Ржавчина» обвинили в фальсификации улик

    «в угольную пыль»


    Экипаж батискафа «Титан» раздавило давлением в 300 атмосфер

    «казнили четвертованием»


    Медведев назвал Дуду «польской мразью»

    «новые оправдания»


    В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме

    Видео

    всеобщая мобилизация


    Куда отправят воевать мобилизованных киевлян

    специальный репортаж


    «Помогаем всем». Потоп сделал Херсонскую область ближе к России

    недоумение экономистов


    Эксперимент над турецкой экономикой окончен

    политическая пощечина


    Африка и Россия преподали Макрону урок

    ошибка президента


    Ради премьера Индии Байден почти предал родину

    Релоканты


    Максим Соколов: Уехав за границы, поэты замолчали

    Священная война


    Дмитрий Орехов: Почему Гитлер напал на Советский Союз

    Два народа


    Сергей Худиев: …Но есть и другая Америка

    карикатура


    Зеленский посылает на убой свой последний резерв

    Америка решила перевербовать сторонников России

    США ищут способы склонить Глобальный Юг в пользу Украины
    Топ-чиновники США попытаются уговорить Глобальный Юг осудить Россию
    		  
    23 июня 2023, 21:10
    Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz, Kyiv Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    В выходные в Копенгагене пройдет двухдневный саммит, на котором представители США попытаются убедить страны Глобального Юга занять проукраинскую позицию. Как пишет западная пресса, в США пока не знают, как действовать: пытаться продавить Глобальный Юг экономической мощью или пойти на уступки вплоть до реформы ООН. Что может предложить Вашингтон «мировому большинству» и как на этот саммит реагировать России?

    В субботу и воскресенье помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретятся в Копенгагене с представителями стран Глобального Юга, которые не осуждают российскую спецоперацию на Украине и не поддерживают санкционный режим Запада.

    Как пишет Financial Times, двухдневный саммит пройдет по настоянию Украины. На него приглашены представители Бразилии, Индии, Китая, Турции, ЮАР и ряда других государств. В разговоре с газетой неназванный европейский чиновник сказал, что Европа слабо осознает, «до какой степени остальной мир не убежден» в необходимости поддерживать Украину.

    «Они не убеждены. И осознавать это ужасно», – сказал он. По информации издания, в Киеве и Вашингтоне обеспокоены тем, что число союзников Украины не расширяется. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости такой встречи во время саммита G7 в Японии в мае. Тогда Копенгаген был назван вероятным местом ее проведения.

    По данным Financial Times, Вашингтон сыграл центральную роль в организации встречи – в начале июня президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Дании в Белом доме. По итогам переговоров в Копенгагене представители должны будут отчитаться перед своими правительствами, поэтому ждать принятия быстрых и обязывающих решений по итогам саммита не стоит.

    Как добавляет The Washington Post, «западные страны могли бы использовать свою экономическую мощь, чтобы принудить или уговорить Юг стать на их сторону или наказать страны Юга, если они не подчинятся». Газета приводит слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о Западе, который разделяет «мышление о том, что проблемы Европы – это проблемы мира, но проблемы мира – это не проблемы Европы». По мнению автора статьи, Запад должен предложить Югу новую сделку.

    Одной из ее частей должна быть реформа ООН и отказ пятерых постоянных членов Совбеза от права вето. Другой аспект предложения касается направления, которое имеет в виду президент Франции Эммануэль Макрон. На этой неделе он провел саммит для нового глобального финансового пакта, который может привести к перестройке банков развития и рынков капитала, чтобы они лучше работали в странах Глобального Юга.

    О том, по какому именно пути пойдут США и что они могут предложить, мнения экспертов сильно разнятся. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что США нечего предложить странам Глобального Юга, потому что Вашингтон действует исключительно методом выкручивания рук. «В арсенале США есть только запугивание и санкции. Подкуп уже работает плохо, а запугивание никакого эффекта не даст», – прогнозирует Трухачев.

    «Все, что США могли сделать, чтобы страны Глобального Юга осудили военную операцию России на Украине, они уже сделали. Американская администрация считает, что потенциал экономического и военного давления исчерпывает себя и надо переходить к политическим коалициям», – добавляет Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По его словам, встреча в Копенгагене – это элементы пожарного действия. «Разовыми усилиями коалиции не создаются. Это длительная и кропотливая работа. Складывается впечатление, что миссия Салливана и Нуланд – непродуманная кавалерийская атака. Салливан не способен представлять внешнеполитические интересы США за их пределами. Он не пользуется большим авторитетом в самом Вашингтоне в силу многих причин», – пояснил американист.

    Васильев не исключает, что по итогам встречи представители стран Глобального Юга выскажутся о разрешении украинского конфликта мирным путем, но не более того. «Американская администрация не выступает за мир, и здесь наблюдается непоследовательность позиций, некий тупик», – считает собеседник.

    Прошедшая на этой неделе встреча Джо Байдена с индийским лидером Нарендрой Моди, уверен Васильев, это игра скорее против Китая, чем против России. «Если Белый дом будет слишком сильно давить на Индию по вопросу Украины, то ничего не получится. За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. У Индии полно своих проблем... Моди считается индийским Трампом, он не глобалист. Возможно, будет какой-то прогресс относительно индо-американского сотрудничества, но далеко идущих планов я не вижу», – рассуждает Васильев.

    Схожего мнения придерживается Трухачев, который убежден, что расшаркивания Байдена перед Моди не изменят позицию Индии по украинскому кризису. «Речь идет о бывших колонизаторах... Поэтому со странами БРИКС и с большинством стран Азии, Африки и Латинской Америки здесь у них ничего не получится», – убежден Трухачев.

    России же, по мнению экспертов, нужно лишь продолжать активное развитие внешнеполитических и торговых отношений с Глобальным Югом, а к инициативам Вашингтона относиться спокойно. Однако американист Борис Межуев уверен, что

    у США есть возможности раздавать бонусы, поэтому Москва должна проявить дипломатическую инициативу.

    «Мы видим большое количество торгово-экономических преференций, которые могут быть предложены со стороны США. Даже с Ираном дело идет к возвращению к ядерной сделке, чтобы заручиться нейтралитетом Тегерана в украинском вопросе. Встреча в Копенгагене – это серьезнейший вызов для российской дипломатии. Очевидно, задача США состоит в том, чтобы обеспечить если не экономическую, то военную блокаду России», – уверен Межуев.

    Политолог обратил внимание на то, что если раньше американцы хотели говорить с Глобальным Югом о завершении военного конфликта, то «сейчас об этом даже речи не идет». «Мирный план Африки американцев не интересует. Речь идет о том, чтобы вне зависимости от результата украинского контрнаступления добиться военной блокады России, заставив ее пойти на невыгодные условия. И нам необходимо учитывать эти планы в своей стратегии», – предупреждает Межуев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •