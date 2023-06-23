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23 июня, пятница  |  Последнее обновление — 08:10  |  vz.ru
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Слишком дешевая ипотека оказалась опасной

ЦБ боится надувания ипотечного пузыря и экономического кризиса Светлана Денисова/ТАСС
Накачка рынка льготными и псевдольготными ипотечными программами начала вместо пользы приносить проблемы. Об этом говорят и Центробанк, и Минфин. Это значит, что лавочка с низкими ставками может скоро закрыться. Как льготные ипотечные программы могут приносить вред и что это за псевдольготные программы?  Подробности...
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Ради премьера Индии Байден почти предал родину

Моди начал свой визит в США с урока йоги перед зданием ООН в Нью-Йорке Jeenah Moon/AP/ТАСС
Премьер-министра Индии Нарендру Моди принимают в США как короля. Президент Джо Байден даже руку к сердцу приложил тогда, когда для двух лидеров включили индийский гимн, а не тогда, когда американский. Чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями?  Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Сотрудничество регионов – локомотив экономики Союзного государства

Борис Грызлов
Борис Грызлов, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь
Незаконные санкции и ограничения со стороны Запада, с которыми Союзное государство России и Белоруссии столкнулось в 2022 году, не остановили наше развитие, а лишь заставили внимательнее присмотреться к тем ресурсам и возможностям, которыми мы располагаем. Подробности...

В США предлагают помешать возвращению релокантов в Россию

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Неглупый и опытный человек Майкл Макфол считает возвращение релокантов угрозой национальной безопасности США и предлагает назначить целого спецпредставителя Госдепа, который будет заниматься исключительно их проблемами, включая самые бытовые. Подробности...

Как Красная армия показала фашистам 22 июня наоборот

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 июня 1944 года с серии разведок боем началось советское наступление в Белоруссии. Оно обернулось крупнейшим поражением в истории Германии. Рухнула сразу вся группа армий «Центр». Это было настоящее «22 июня наоборот». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Перед носом Макрона захлопнули дверь

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Африка и Россия преподали Макрону урок

    В МИД ЮАР пообещали согласовать возможность появления Макрона на саммите БРИКС с Россией
    Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона
    		  
    23 июня 2023, 08:10
    Фото: LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину.

    У назначенного на август саммита БРИКС внезапно возникла вторая интрига, связанная со списком участников. Если раньше эксперты гадали на предмет появления там президента России Владимира Путина (который, напомним, пропустил саммит G20 в Индонезии в ноябре 2022 года), то потом стали делать ставки на то, прилетит ли туда президент Франции Эммануэль Макрон.

    Еще несколько дней назад с утечками на этот счет выступили некоторые французские СМИ: они уверяли, что Макрон практически напрашивается на присутствие на саммите в ЮАР. Затем это было подтверждено официально.

    Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна уверяет, что французский лидер хотел бы поучаствовать в саммите и сейчас ждет официального приглашения со стороны Южной Африки. И логика Макрона понятна – он хочет реализовать на саммите целый ряд задач.

    В частности, повысить свой авторитет в Европе за счет статуса посредника между Глобальным Югом и Коллективным Западом (коль поднять рейтинг за счет посредничества между Западом и Россией не получилось). «Еще ни разу высокопоставленные представители «Большой Семерки» не участвовали в саммите БРИКС», – напоминает газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД, политолог-международник Елена Супонина.

    Также Макрон хочет попытаться втянуть лидеров Глобального юга в антироссийскую кампанию и усилить позиции Франции в бывших колониях. «Главная цель – вбить клин между Россией, Китаем и другими странами БРИКС. Побочная – сделать шаг к возвращению влияния Франции в Африке, которое падает все последние годы», – говорит газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.


    «Макрон всегда пытается найти какие-то возможности повысить значимость, в том числе в глазах американских партнеров. Не исключено, что он даже хотел бы представить возможность участия в саммите БРИКС как элемент посредничества в украинском конфликте», – говорит Елена Супонина.

    На сегодня официального приглашения со стороны Южной Африки, однако, нет. Более того – одна из стран БРИКС прямо выступила против присутствия Макрона на саммите. На самом официальном уровне. И эта страна – Россия. Событие на самом деле невиданное.

    «Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС – объединение государств, принципиально отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач.

    И понятно, что, с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна, – пояснил замглавы российского МИД Сергей Рябков. – Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС».

    Дело в том, что интересы французского лидера, побудившие его напрашиваться на участие в форуме, противоречат российским. Москве не нужно, чтобы Макрон на саммите БРИКС соблазнял Глобальный юг. Занимался самопиаром. Замыливал конструктивную повестку развивающихся стран западными нарративами, включающими права человека и сказки о российской агрессии на Украине. Поэтому неудивительно, что Москва выступает против участия Макрона.

    Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, конечно, заявила, что возможное присутствие Макрона будет «новым словом в модели участия БРИКС», а также «позволит расширить глобальный охват форума». Однако в итоге добавила, что решение будет принимать лично президент страны Сирил Рамафоса.

    Казалось бы, у  Рамафосы не было оснований отказывать Макрону. Во-первых, из-за пресловутого «глобального охвата», поднимающего статус Южной Африки. Во-вторых, из-за нежелания давать Западу громкую имиджевую пощечину.

    «Надо понимать, что большинство стран-членов БРИКС, включая Китай, не рассматривают это объединение как жестко антизападное. Они хотят продолжать контакты с Западом и ищут сейчас наиболее удобные для себя пути такого взаимодействия», – говорит Елена Супонина.

    Однако в итоге 22 июня в МИД ЮАР дали понять, что мнение Москвы для Претории важнее желаний Парижа.

    «Все главные форматы на полях саммита подлежат согласованию с другими странами – членами БРИКС, и ЮАР будет следовать традиции объединения. Этот подход будет использоваться и в случае, если лидеры государств, не входящих в БРИКС, высказывают в частном порядке пожелания прибыть и участвовать в мероприятиях саммита объединения в августе в Йоханнесбурге», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны.

    В переводе с дипломатического на русский: Макрону в поездке на саммит с участием России отказано, причем весьма недвусмысленно.

    «Решение ЮАР посоветоваться о допуске Макрона с другими участниками БРИКС означает, что Макрона не позовут, – подтверждает Вадим Трухачев. – Ему преподали урок правил хорошего тона: нечего лезть со своими поучениями туда, куда тебя не ждали. Для Франции, теряющей позиции в Африке, это выглядит как унижение».

    Наверняка имело значение и мнение других участников БРИКС. В частности, Пекин также не пылал желанием видеть Макрона на этой встрече. «Китай считает себя главным в БРИКС. К тому же он стал ключевым партнером чуть ли не для большинства стран Африки, а Макрон недвусмысленно пытается его подвинуть», – напоминает Вадим Трухачев.

    Таким образом, одна из стран коллективного Запада, который все последнее время пытается «изолировать Россию», сама внезапно оказалась изолированной. Причем от структуры, которая сегодня воспринимается как наиболее перспективная международная организация, попасть в ряды которой выстроилась настоящая очередь. Поистине – мир меняется на наших глазах, и Запад теряет и моральный авторитет, и политическое влияние. Свидетельством тому и является тот факт, что Макрона отказалисьпринять на саммите БРИКС.

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