Африка и Россия преподали Макрону урок

В МИД ЮАР пообещали согласовать возможность появления Макрона на саммите БРИКС с Россией

«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину.

У назначенного на август саммита БРИКС внезапно возникла вторая интрига, связанная со списком участников. Если раньше эксперты гадали на предмет появления там президента России Владимира Путина (который, напомним, пропустил саммит G20 в Индонезии в ноябре 2022 года), то потом стали делать ставки на то, прилетит ли туда президент Франции Эммануэль Макрон.



Еще несколько дней назад с утечками на этот счет выступили некоторые французские СМИ: они уверяли, что Макрон практически напрашивается на присутствие на саммите в ЮАР. Затем это было подтверждено официально.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна уверяет, что французский лидер хотел бы поучаствовать в саммите и сейчас ждет официального приглашения со стороны Южной Африки. И логика Макрона понятна – он хочет реализовать на саммите целый ряд задач.

В частности, повысить свой авторитет в Европе за счет статуса посредника между Глобальным Югом и Коллективным Западом (коль поднять рейтинг за счет посредничества между Западом и Россией не получилось). «Еще ни разу высокопоставленные представители «Большой Семерки» не участвовали в саммите БРИКС», – напоминает газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД, политолог-международник Елена Супонина.

Также Макрон хочет попытаться втянуть лидеров Глобального юга в антироссийскую кампанию и усилить позиции Франции в бывших колониях. «Главная цель – вбить клин между Россией, Китаем и другими странами БРИКС. Побочная – сделать шаг к возвращению влияния Франции в Африке, которое падает все последние годы», – говорит газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

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«Макрон всегда пытается найти какие-то возможности повысить значимость, в том числе в глазах американских партнеров. Не исключено, что он даже хотел бы представить возможность участия в саммите БРИКС как элемент посредничества в украинском конфликте», – говорит Елена Супонина.

На сегодня официального приглашения со стороны Южной Африки, однако, нет. Более того – одна из стран БРИКС прямо выступила против присутствия Макрона на саммите. На самом официальном уровне. И эта страна – Россия. Событие на самом деле невиданное.

«Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС – объединение государств, принципиально отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач.

И понятно, что, с учетом этого неуместность появления представителей коллективного Запада там просто очевидна, – пояснил замглавы российского МИД Сергей Рябков. – Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентированно и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет общенатовскую линию на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС».

Дело в том, что интересы французского лидера, побудившие его напрашиваться на участие в форуме, противоречат российским. Москве не нужно, чтобы Макрон на саммите БРИКС соблазнял Глобальный юг. Занимался самопиаром. Замыливал конструктивную повестку развивающихся стран западными нарративами, включающими права человека и сказки о российской агрессии на Украине. Поэтому неудивительно, что Москва выступает против участия Макрона.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, конечно, заявила, что возможное присутствие Макрона будет «новым словом в модели участия БРИКС», а также «позволит расширить глобальный охват форума». Однако в итоге добавила, что решение будет принимать лично президент страны Сирил Рамафоса.

Казалось бы, у Рамафосы не было оснований отказывать Макрону. Во-первых, из-за пресловутого «глобального охвата», поднимающего статус Южной Африки. Во-вторых, из-за нежелания давать Западу громкую имиджевую пощечину.

«Надо понимать, что большинство стран-членов БРИКС, включая Китай, не рассматривают это объединение как жестко антизападное. Они хотят продолжать контакты с Западом и ищут сейчас наиболее удобные для себя пути такого взаимодействия», – говорит Елена Супонина.

Однако в итоге 22 июня в МИД ЮАР дали понять, что мнение Москвы для Претории важнее желаний Парижа.

«Все главные форматы на полях саммита подлежат согласованию с другими странами – членами БРИКС, и ЮАР будет следовать традиции объединения. Этот подход будет использоваться и в случае, если лидеры государств, не входящих в БРИКС, высказывают в частном порядке пожелания прибыть и участвовать в мероприятиях саммита объединения в августе в Йоханнесбурге», – рассказали во внешнеполитическом ведомстве страны.

В переводе с дипломатического на русский: Макрону в поездке на саммит с участием России отказано, причем весьма недвусмысленно.

«Решение ЮАР посоветоваться о допуске Макрона с другими участниками БРИКС означает, что Макрона не позовут, – подтверждает Вадим Трухачев. – Ему преподали урок правил хорошего тона: нечего лезть со своими поучениями туда, куда тебя не ждали. Для Франции, теряющей позиции в Африке, это выглядит как унижение».

Наверняка имело значение и мнение других участников БРИКС. В частности, Пекин также не пылал желанием видеть Макрона на этой встрече. «Китай считает себя главным в БРИКС. К тому же он стал ключевым партнером чуть ли не для большинства стран Африки, а Макрон недвусмысленно пытается его подвинуть», – напоминает Вадим Трухачев.

Таким образом, одна из стран коллективного Запада, который все последнее время пытается «изолировать Россию», сама внезапно оказалась изолированной. Причем от структуры, которая сегодня воспринимается как наиболее перспективная международная организация, попасть в ряды которой выстроилась настоящая очередь. Поистине – мир меняется на наших глазах, и Запад теряет и моральный авторитет, и политическое влияние. Свидетельством тому и является тот факт, что Макрона отказалисьпринять на саммите БРИКС.

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