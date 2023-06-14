Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

Французская пресса устроила большую международную сенсацию: утверждается, что Эммануэль Макрон буквально напрашивается на ближайший саммит БРИКС – организации, в которую входит в том числе и Россия. Не исключено, что на саммите пойдет речь в том числе о создании валюты, альтернативной доллару. И это далеко не единственная причина, по которой Макрон так хочет лететь в ЮАР.

Не наш пострел везде поспел: французский портал L’Opinion, ссылаясь на неназванные источники в Елисейском дворце, опубликовал информацию о том, что Макрон собирается присутствовать на августовском саммите БРИКС в ЮАР. Президент Франции запросил у главы принимающей стороны, президента Рамафосы, разрешения приехать, чем будто бы поверг того в изумление, так как до этого ни один глава западного государства на саммите БРИКС не присутствовал.

Зачем Макрону понадобилось явиться на встречу лидеров объединения, которое, как говорится в материале того же издания, «собирается конкурировать с мировым порядком, который возглавляют американцы»? В конце концов, Франция прекрасно вписана в этот самый мировой порядок и считается одной из самых крепких стран Запада. А в БРИКС входит в том числе Россия, которой этот Запад – и в том числе Франция – противостоит на полях сражений на Украине.

Да, есть некоторые проблемы. Госдолг, инфляция, падение реальных доходов населения – но они как неистребимая хроническая болезнь западного мира: присутствуют годами, десятилетиями, всегда где-то на заднем плане и никогда не исчезают полностью. Да, плохо поддаются лечению, но не убивают же. По крайней мере, пока.

Вообще говоря, причин интересоваться БРИКС у Макрона более чем достаточно, начиная с первой и самой естественной для политика – желания держать нос по ветру. И дело не только в том, что БРИКС (которое расшифровывается как Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) объединяет страны, представляющие почти половину населения планеты и весьма значительную часть ее экономики. Дело в том, что этот круг имеет явную тенденцию к расширению. Было подано немало заявок на членство от других государств, но в последнее время в СМИ постоянно муссируется вопрос о возможном членстве Саудовской Аравии.

«Если Саудовская Аравия присоединится к объединению, – пишет The Modern Diplomacy, – это не только существенно увеличит вес и влияние объединения, но также даст стране доступ к значительному числу экономических партнеров… Со своими запасами природной нефти и газа Саудовская Аравия может стать ключевым игроком энергетического рынка объединения, которое уже и так контролирует соответственно 30% и 22% мирового потребления… Присоединение Саудовской Аравии укрепит позиции БРИКС как крупнейшего нефтегазового игрока на рынках».

Также отмечается, что Новый банк развития, созданный БРИКС и «призванный конкурировать с МВФ», только выиграет от присоединения Саудовской Аравии. А в условиях обострения соперничества между Западом и БРИКС последняя сможет играть роль посредника между обоими.

Иными словами, на горизонте маячат огромные деньги, перспективы, экономическое сотрудничество, усиление влияния – но главным образом для Саудовской Аравии и членов БРИКС. Просто непостижимо, чтобы Франция не попыталась еще раньше урвать для себя хоть кусочек этого великолепия, тем более что французы деньги любят и считать умеют отлично.

Например, 22-23 июня в парижском дворце Броньяр анонсирован саммит, посвященный «Новому мировому финансовому пакту» – ни более ни менее, а устраивают его по требованию президента Макрона. Будет обсуждаться борьба с избыточной задолженностью некоторых стран, принципы назревших реформ и перестройка системы экономического сотрудничества между государствами.

И даже если событие пройдет по пословице «замах на рубль, удар на копейку», оно хорошо показывает направление мысли французских властей. Это экономика, экономика и еще раз экономика. Поэтому Макрон может быть весьма заинтересован в визите на августовский саммит БРИКС с его перспективами, прежде всего экономическими.

Дело не только в возможном присоединении Саудовской Аравии, которое станет важнейшим геополитическим событием, если состоится – речь на саммите, возможно, пойдет и о введении общей валюты БРИКС, которая призвана бросить вызов доллару. Причем введение такой валюты подразумевает также «создание единого центробанка и вопрос о месте его нахождения».

Ввиду значительной разницы между странами – членами БРИКС введение единой валюты вызывает множество вопросов, решить которые не так-то просто, но сама по себе данная задача не является невозможной. Выгоды от общей валюты очевидны, и они явно перевешивают недостатки. Такая валюта позволит значительно укрепить позиции БРИКС и будет способствовать дедолларизации, о которой говорят уже долгое время.

Помимо того, что будут ослаблены собственно позиции доллара как фактического международного расчетного средства, валюта БРИКС осложнит для коллективного Запада возможность налагать экономические санкции в качестве средства давления. Наблюдая за санкционным конвейером, который США и их союзники обрушили на Россию, многие страны пришли к выводу, что зависимость от доллара может слишком дорого обойтись. А экономика так устроена, что если в ней есть запрос на что-то, рано или поздно оно появится.

Разумеется, западные экономисты хором уверяют, что власть доллара нерушима и даже евро может котироваться только как валюта номер два, но новая денежная единица всегда означает новые возможности. В любом случае у БРИКС определенно вырисовывается большое будущее, и неудивительно, что французы считают, что мосты надо наводить сейчас, как можно скорее. Потому что мировая политика – в некотором роде как поезд: кто не успел, тот опоздал.

На эту тему

Не следует упускать из виду, что в гостевом статусе Макрон может действовать как от имени своей страны, так и в качестве посредника иных стран, власти которых по каким-то причинам считают для себя неудобным просить о том, чтобы их допустили на саммит БРИКС. Не исключено, что на саммите будет присутствовать Владимир Путин, и что несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, власти ЮАР сумеют найти решение этой проблемы.

В таком случае Макрон мог бы обсудить с российским президентом широкий круг проблем, касающийся не только перспектив расширения БРИКС и новой валюты, но и урегулирования конфликта на Украине. И французский президент, который прилагает явные усилия, чтобы набрать очки на международной арене, конечно же, не захочет упускать шанс пообщаться с Путиным лично – не исключено, что не только от своего лица, но и в качестве посредника.

Если сообщение L’Opinion соответствует истине, желание Макрона присутствовать на саммите показывает, что он ожидает от этого события многого и не намерен упускать возможности, которые могут ему представиться. В любом случае до августа осталось всего несколько недель, и вскоре мы увидим все сами.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД