БРИКС начал притягивать новые государства

Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет трудно искать согласие. Оправданы ли такие опасения?

Во вторник в Шанхае торжественно открылось ежегодное заседание совета управляющих и совета директоров Нового банка развития (НБР), учрежденного странами БРИКС. «Цель на будущее является для нас четкой. Мы должны расширять сферу своей деятельности и укреплять роль банка в качестве платформы для сотрудничества», – заявила на церемонии новый руководитель банка, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. В БРИКС, напомним, входят пять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Выступил на церемонии и глава российского Минфина Антон Силуанов. По его словам, за прошлый год можно было наблюдать, как традиционная система международных институтов развития и финансовых связей может быстро разрушиться, создавая дополнительные риски и издержки по всему миру. «К сожалению, в новой реальности интересы развития отходят на второй план, уступая место политике, – посетовал министр. – Задача БРИКС – объединять, а не разобщать».

При этом НБР должен сохранять открытость к приему новых членов, добавил Силуанов, очевидно, намекая на воскресную новость о том, что переговоры о присоединении к банку начала столь мощная с финансовой точки зрения страна, как Саудовская Аравия.

Как считают в российском парламенте, возможное расширение БРИКС «воспринимается в США и во всей этой вашингтонской коалиции не иначе как второй фронт против них. Они уже по-другому на глобальный мир не смотрят». Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Государствам, желающим постепенно сблизиться с БРИКС, сенатор предложил подключаться к работе объединения в разных форматах. «Возникла формула, она, на мой взгляд, идеальна для нынешней ситуации – это БРИКС плюс. То есть БРИКС остается, и еще какие-то государства к нему так или иначе подтягиваются, работают в тех или иных форматах, например, по технологическому суверенитету, по политическим решениям», – цитирует Климова ТАСС.

«Возможности подключения к самой группе БРИКС очень разнообразны и многочисленны. Но будет ли это означать безудержное расширение этой группы, здесь у меня большой уверенности нет», – признался парламентарий. Сегодняшняя конструкция опирается не только на суверенное равенство стран, но и на позицию каждого из государств, напомнил Климов, добавив: «Чем больше будет новых полноценных членов БРИКС, тем сложнее будет соблюдать этот принцип».

В свою очередь в Кремле заявили, что участники БРИКС будут обсуждать подключение к этому формату новых стран, включая Венесуэлу. «За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу Венесуэлы принять ее в этот союз.

«Думаю, сенатор Климов слабо представляет себе, как будут развиваться процессы в геополитике и мировой экономике в ближайшие 20 лет. Они не будут похожи на то, что происходило предыдущие 40 лет, – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. – БРИКС – это не военный блок. Это клуб, чьи решения не носят обязательного характера. Это клуб, в который входят серьезные самостоятельные игроки, которые составляют оппозицию «Большой семерке».

Да, Венесуэла – слабый игрок с точки зрения экономики, но у нее есть внутренний стержень, который ее сильно отличает от множества других государств.

В условиях кризиса ООН и на фоне агрессивного поведения Вашингтона, формирование такого клуба нового типа надо только приветствовать. Так что я не вижу проблемы в присоединении Венесуэлы». Престиж БРИКС растет, соответственно и авторитет России в мире растет, поскольку он находится в симбиозе с влиянием БРИКС, уточняет Колташов.

«Смысл «Большой семерки» заключается в том, что это «семь – и не больше». Это закрытый клуб правителей мира, в котором на самом деле только один реальный правитель – это Вашингтон. Остальные – зависимые от него игроки. БРИКС демонстрирует другой подход. В этот клуб объединяются сильные государства, ориентированные на свободные торговые отношения. Именно поэтому он и расширяется. Это блок мировых экономических лидеров, каждый из которых проводит самостоятельную, независимую от американского капитала экономическую политику», – пояснил экономист.

Одним существованием своего союза страны БРИКС как бы ежедневно напоминают Вашингтону, что они – рынок, но не более того, добавляет Колташов. «Для гегемона это невыносимо, тем более – для гегемона в отставке. США – источник дисбаланса, а БРИКС, соответственно, это источник баланса в мировой экономике. От БРИКС сейчас экономический рост зависит больше, чем от США. От США зависит только спад. Они генерируют проблемы. А кто же будет генерировать рост? Вот БРИКС и будет», – подытожил собеседник.

«Да, влияние БРИКС в мире растет – и экономическое, и политическое. Это вещи взаимосвязанные. Но БРИКС – это не только Россия, это также Индия и Китай. В первую очередь усиливается влияние Пекина, – возражает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. – Тем более, что Саудовская Аравия вступила в существенные переговоры о взаимной торговле в юанях. А о рублях как-то не очень слышно. Да, этот поезд идет. Мы можем к нему присоединиться, если сумеем».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил о желании его страны «стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством». Боливарианский лидер сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Причем Лула да Силва тотчас высказался за присоединение Венесуэлы к этому альянсу.

На эту тему

По мнению Мадуро, БРИКС может помочь в становлении южноамериканского единства. Он отметил, что объединение, подобно магниту, «притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества», – подчеркнул глава государства, добавив, что уже более 30 стран направили свои просьбы о вступлении в БРИКС.

В понедельник представители НБР БРИКС заявили газете Financial Times о том, что Эр-Рияд начал переговоры о присоединении к банку в качестве нового, девятого члена. «На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и в настоящее время ведем с ними компетентный диалог», – заявили представители банка. Издание отмечает, что присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами БРИКС.

Как напоминают «Ведомости», сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала – 100 млрд долларов, а его цель – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай.

В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД