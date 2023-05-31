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31 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет трудно искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
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Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
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  • Да

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    БРИКС начал притягивать новые государства

    Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс»
    		  
    31 мая 2023, 13:08
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет трудно искать согласие. Оправданы ли такие опасения?

    Во вторник в Шанхае торжественно открылось ежегодное заседание совета управляющих и совета директоров Нового банка развития (НБР), учрежденного странами БРИКС. «Цель на будущее является для нас четкой. Мы должны расширять сферу своей деятельности и укреплять роль банка в качестве платформы для сотрудничества», – заявила на церемонии новый руководитель банка, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. В БРИКС, напомним, входят пять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

    Выступил на церемонии и глава российского Минфина Антон Силуанов. По его словам, за прошлый год можно было наблюдать, как традиционная система международных институтов развития и финансовых связей может быстро разрушиться, создавая дополнительные риски и издержки по всему миру. «К сожалению, в новой реальности интересы развития отходят на второй план, уступая место политике, – посетовал министр. – Задача БРИКС – объединять, а не разобщать».

    При этом НБР должен сохранять открытость к приему новых членов, добавил Силуанов, очевидно, намекая на воскресную новость о том, что переговоры о присоединении к банку начала столь мощная с финансовой точки зрения страна, как Саудовская Аравия.

    Как считают в российском парламенте, возможное расширение БРИКС «воспринимается в США и во всей этой вашингтонской коалиции не иначе как второй фронт против них. Они уже по-другому на глобальный мир не смотрят». Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    Государствам, желающим постепенно сблизиться с БРИКС, сенатор предложил подключаться к работе объединения в разных форматах. «Возникла формула, она, на мой взгляд, идеальна для нынешней ситуации – это БРИКС плюс. То есть БРИКС остается, и еще какие-то государства к нему так или иначе подтягиваются, работают в тех или иных форматах, например, по технологическому суверенитету, по политическим решениям», – цитирует Климова ТАСС.

    «Возможности подключения к самой группе БРИКС очень разнообразны и многочисленны. Но будет ли это означать безудержное расширение этой группы, здесь у меня большой уверенности нет», – признался парламентарий. Сегодняшняя конструкция опирается не только на суверенное равенство стран, но и на позицию каждого из государств, напомнил Климов, добавив: «Чем больше будет новых полноценных членов БРИКС, тем сложнее будет соблюдать этот принцип».

    В свою очередь в Кремле заявили, что участники БРИКС будут обсуждать подключение к этому формату новых стран, включая Венесуэлу. «За последний год все больше стран проявляют живой интерес к этому формату, все больше стран заявляют о своем намерении ориентироваться на подключение к нему», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу Венесуэлы принять ее в этот союз.

    «Думаю, сенатор Климов слабо представляет себе, как будут развиваться процессы в геополитике и мировой экономике в ближайшие 20 лет. Они не будут похожи на то, что происходило предыдущие 40 лет, – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. – БРИКС – это не военный блок. Это клуб, чьи решения не носят обязательного характера. Это клуб, в который входят серьезные самостоятельные игроки, которые составляют оппозицию «Большой семерке».

    Да, Венесуэла – слабый игрок с точки зрения экономики, но у нее есть внутренний стержень, который ее сильно отличает от множества других государств.

    В условиях кризиса ООН и на фоне агрессивного поведения Вашингтона, формирование такого клуба нового типа надо только приветствовать. Так что я не вижу проблемы в присоединении Венесуэлы». Престиж БРИКС растет, соответственно и авторитет России в мире растет, поскольку он находится в симбиозе с влиянием БРИКС, уточняет Колташов.

    «Смысл «Большой семерки» заключается в том, что это «семь – и не больше». Это закрытый клуб правителей мира, в котором на самом деле только один реальный правитель – это Вашингтон. Остальные – зависимые от него игроки. БРИКС демонстрирует другой подход. В этот клуб объединяются сильные государства, ориентированные на свободные торговые отношения. Именно поэтому он и расширяется. Это блок мировых экономических лидеров, каждый из которых проводит самостоятельную, независимую от американского капитала экономическую политику», – пояснил экономист.

    Одним существованием своего союза страны БРИКС как бы ежедневно напоминают Вашингтону, что они – рынок, но не более того, добавляет Колташов. «Для гегемона это невыносимо, тем более – для гегемона в отставке. США – источник дисбаланса, а БРИКС, соответственно, это источник баланса в мировой экономике. От БРИКС сейчас экономический рост зависит больше, чем от США. От США зависит только спад. Они генерируют проблемы. А кто же будет генерировать рост? Вот БРИКС и будет», – подытожил собеседник.

    «Да, влияние БРИКС в мире растет – и экономическое, и политическое. Это вещи взаимосвязанные. Но БРИКС – это не только Россия, это также Индия и Китай. В первую очередь усиливается влияние Пекина, – возражает депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин. – Тем более, что Саудовская Аравия вступила в существенные переговоры о взаимной торговле в юанях. А о рублях как-то не очень слышно. Да, этот поезд идет. Мы можем к нему присоединиться, если сумеем».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил о желании его страны «стать скромной частью БРИКС и идти в ногу с меняющимся геополитическим устройством». Боливарианский лидер сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Причем Лула да Силва тотчас высказался за присоединение Венесуэлы к этому альянсу.

    По мнению Мадуро, БРИКС может помочь в становлении южноамериканского единства. Он отметил, что объединение, подобно магниту, «притягивает государства, которые ищут мира и сотрудничества», – подчеркнул глава государства, добавив, что уже более 30 стран направили свои просьбы о вступлении в БРИКС.

    В понедельник представители НБР БРИКС заявили газете Financial Times о том, что Эр-Рияд начал переговоры о присоединении к банку в качестве нового, девятого члена. «На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и в настоящее время ведем с ними компетентный диалог», – заявили представители банка. Издание отмечает, что присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами БРИКС.

    Как напоминают «Ведомости», сейчас в банке БРИКС состоят восемь государств. Уставной банк капитала – 100 млрд долларов, а его цель – финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году банк принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай.

    В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России.

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