Экономист назвал БРИКС новым центром влияния в мире

Экономист Колташов: Престиж БРИКС в мире растет, этот центр влияния формируется по новому типу

От БРИКС сейчас экономический рост зависит больше, чем от США, в него объединяются сильные государства, ориентированные на свободные торговые отношения, поэтому он расширяется, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Ранее Песков заявил о планах участников БРИКС обсудить подключение новых стран, включая Венесуэлу.

«Смысл «большой семерки» (G7) заключается в том, что это семь – и не больше. Это закрытый клуб правителей мира, в котором на самом деле только один реальный правитель – это Вашингтон. Остальные – это зависимые от него игроки», – отметил Василий Колташов.

По его словам, БРИКС демонстрирует другой подход. В этот клуб объединяются сильные государства, ориентированные на свободные торговые отношения. Именно поэтому он расширяется.

«Престиж БРИКС в мире растет, причем этот новый центр влияния формируется по новому типу. Соответственно и влияние России в мире растет, поскольку оно находится в симбиозе с влиянием БРИКС», – заявил экономист.

«Это блок мировых экономических лидеров, каждый из которых проводит самостоятельную, независимую от американского капитала экономическую политику. Они как бы ежедневно напоминают Вашингтону, что они – рынок, но не более. Для гегемона это невыносимо, тем более – для гегемона в отставке. США – источник дисбаланса, а БРИКС, соответственно, – это источник баланса в мировой экономике», – считает эксперт.

«От БРИКС сейчас экономический рост зависит больше, чем от США. От США зависит только спад. Они генерируют проблемы. А кто же будет генерировать рост? Вот БРИКС и будет», – заключил Колташов.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники БРИКС обсудят присоединение к объединению новых стран, в том числе будет рассматриваться включение Венесуэлы, передает ТАСС.

Кроме того, газета Financial Times написала, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о желании страны стать частью БРИКС.