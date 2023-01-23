Эксперт назвал главные дипломатические задачи России в Африке

«Очевидно, что поездка Сергея Лаврова в ЮАР стала подготовительным этапом к июльскому саммиту Россия – Африка. Речь шла об энергетическом и военно-стратегическом взаимодействии между Россией и Южной Африкой – одним из лидеров региона», – сказал газете ВЗГЛЯД африканист Александр Зданевич, комментируя заявления главы МИД России во время африканского визита.

«Для нас важно то, что называется в дипломатии «сверкой часов». А тот факт, что поехал глава МИД России, говорит о высоком уровне нашего сотрудничества и его перспективном характере», – подчеркнул старший преподаватель кафедры африканистики СПбГУ Александр Зданевич.

«Очевидно, что поездка Сергея Лаврова в ЮАР стала подготовительным этапом к июльскому саммиту Россия – Африка. Речь шла об энергетическом и военно-стратегическом взаимодействии между Россией и Южной Африкой – одним из лидеров региона», – отметил африканист.

По его словам, у России целый ряд сфер, в рамках которых нужно наращивать присутствие в ЮАР, начиная от научных экспедиций в Антарктиду, поскольку для этого используются именно южноафриканские порты, и заканчивая перспективой сотрудничества в атомной энергетике. «Кроме того, можно и нужно углублять партнерство в научной и образовательной сферах, у нас уже работает в ЮАР много специалистов как приглашенные и постоянные члены академических сообществ. Также имеет место сотрудничество в геологической сфере», – напомнил собеседник.

«Что касается сближения по военной-технической линии, то и здесь у нас есть задел. Например, в 2019 году российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили перелет в ЮАР на авиабазу Ватерклоф близ Претории. Это был «щелчок по носу» нашим западным «коллегам», которые тогда забегали с возгласами: «Как же так?» Кроме того, Африка – это не только континентальная часть, это еще и две океанические зоны – Атлантика и Индийский океан. Это все Москве нужно включать в стратегическое взаимодействие с Преторией», – уверен аналитик.

Визит Лаврова в ЮАР – страну, претендующую на роль одного из лидеров континента (во всяком случае его части южнее Сахары), проходит на фоне бурных событий в западноафриканском государстве Буркина-Фасо. Как предполагается, новое переходное правительство этой страны в течение ближайшего месяца подаст запрос о выводе военного контингента бывшей метрополии – Франции.

По оценке Зданевича, у России уже есть достаточно крепкие позиции в странах Западной и Центральной Африки. Уход французов из Буркина-Фасо открывает новые возможности для усиления российского присутствия.

«Если там останется хоть один француз, то местные жители уже выйдут на улицы и будут жечь покрышки, потому что слишком многое Парижем было обещано и слишком мало исполнено, – пояснил эксперт. – Такой вид контроля, когда отодвигают миску и удлиняют поводок, не всем по нраву. Там, куда приходят серьезные игроки, появляется запрос на стабильность. Буркинийцы это знают, поэтому у России есть все шансы».

Как ранее отмечал Зданевич, если говорить о сотрудничестве Москвы со всеми африканскими регионами, то большие надежды возлагаются на результаты саммита Россия – Африка. Встреча, напомним, намечена на июль и должна стать продолжением тренда, заданного на первом саммите, который прошел в Сочи в 2019-м. В этом году, как ожидается, будет обсуждаться широкий спектр вопросов, от военно-технического сотрудничества до поставок минеральных удобрений, которые начали передаваться странам континента в рамках зерновой сделки.

Эксперт также не исключил, что в перспективе на повестке дня может оказаться вопрос об укреплении российского военного присутствия на континенте. «В глобальном плане присутствие в двух океанических зонах – дело хорошее. В советский период у нас было несколько баз на континенте. Кстати, с тех пор союзнические отношения со странами Африки до сих пор присутствуют: вспомните Анголу или Мозамбик», – ранее напомнил Зданевич.

Пока же в рамках визита Лаврова в Преторию шла речь об укреплении двусторонних контактов Россия – ЮАР и контактов в рамках группы БРИКС (Бразилия – Россия – Индия – Китай – Южная Африка). ЮАР, напомним, с 1 января председательствует в БРИКС.

Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада, рассказал Лавров в ходе визита в ЮАР в понедельник. Россия занимается подобным вопросом со всеми своими партнерами, которые хотят честно сотрудничать с Москвой и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции, приводит РИА «Новости» слова главы отечественной дипломатии.

Кроме того, по словам министра, Россия и ЮАР разделяют обоюдный интерес развивать связи в энергетике. «Я уже упоминал планы ЮАР в развитии атомной энергетики, где мы можем быть весьма полезны на взаимовыгодной основе, это и мирный космос, и инфраструктура, высокие технологии, умные города», – сказал министр.

Также Лавров рассказал, что ЮАР интересует опыт России в теме «умных городов». Он добавил, что стороны обсудили «сотрудничество в рамках БРИКС. (Это) та самая структура, которая, по нашей общей оценке, является примером подлинно многосторонней и многополярной дипломатии, основывающейся на поиске баланса интересов».

Также в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон потребовал объяснений от западноафриканского государства Буркина-Фасо по поводу возможного запроса о выводе с территории Буркина-Фасо французского военного контингента в течение ближайшего месяца.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в 2022 году Запад получил неприятный урок от бывших колоний – страны Африки устранились от антироссийских санкций. Более того, Москве удалось закрепиться в тех странах, которые традиционно считались французской зоной влияния.