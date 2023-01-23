Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум

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Россия и Пакистан концептуально договорились по нефти Сергей Красноухов/ТАСС
Несмотря на санкции, Россия нашла нового покупателя для своей нефти и нефтепродуктов. Достигнуты концептуальные договоренности с Пакистаном. У России уже есть три крупных покупателя – Китай, Индия и Турция. Однако усиление конкуренции между покупателями поможет снизить скидку на российские углеводороды. Пакистан может оказаться интересным для России еще и с точки зрения трубопроводных поставок российского газа. Как именно?  Подробности...
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Как будет вести себя Китай в конфликте России и США

Соединенные Штаты не хотят воевать на два фронта и планируют сначала развязаться с украинским кризисом, а уже потом вплотную заняться Китаем REUTERS/Kevin Lamarque
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Китай. В марте, как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию. Американцы пытаются сыграть на противоречиях Москвы и Пекина, о глубине которых у экспертов разные мнения. Чего на самом деле хочет Китай: сохранить союз с Россией или дистанцироваться от СВО? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Европа запуталась в поисках формулы унижения России

Резолюции Европарламента не имеют обязательной силы Jean-Francois Badias/AP/ТАСС
«Наши многочисленные попытки договориться, просьбы о переговорах испугали и утомили Запад». Такими словами российские политики комментируют резолюцию Европарламента по поводу идеи «специального трибунала по осуждению России». Резолюция эта действительно несет некий сигнал, но вовсе не тот, о котором в ней прямо сказано. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия и Чехия – разные государства, с разным менталитетом. А нынешние проблемы между ними проистекают из того, что обе стороны видят другого сквозь призму «славянства», которое они понимают совершенно по-разному. Подробности...
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Той замечательной западной медицины, которая несколько десятилетий служила нам недостижимым образцом для сравнения, в общем, уже и нет. Что во Франции, где агонизирует система скорой помощи, что в Британии, где впервые в истории забастовали медсестры, в Штатах вообще какая-то жесть с отсутствующей у них системой всеобщего здравоохранения и дикими ценами на медуслуги. Подробности...
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    Успех России заставил африканцев выдвинуть Франции ультиматум

    Французских солдат выгоняют уже несколько стран Африки
    		   23 января 2023, 18:30
    Фото: Fred Marie/Reuters
    Текст: Евгений Крутиков

    Эммануэль Макрон отказывается верить в то, что одна из бывших колоний Франции в Африке – Буркина-Фасо – требует вывода из страны французских войск. «Мы ожидаем разъяснений», – заявляет Макрон, и это, скорее всего, является лишь уловкой. На самом деле президент Франции отлично понимает, чем вызван поданный ему ультиматум – и главное, причем здесь Россия.

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал объяснений от западноафриканского государства Буркина-Фасо по поводу возможного запроса о выводе с территории Буркина-Фасо французского военного контингента в течение ближайшего месяца.

    «Я жду, когда президент переходного правительства (Ибрагим – прим. ВЗГЛЯД) Траоре выскажется. <…> Думаю, эти сообщения являются результатом большой путаницы в распространяемой информации. <…> Мы ожидаем разъяснений от господина Траоре», – сказал Макрон, комментируя сообщения СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже.

    То есть Макрон не поверил своим ушам, а также тем французским источникам информации в столице Буркина-Фасо, Уагадугу, которые просто смотрели телевизор. Буркинийское государственное телевидение RTB распространило информацию о том, что переходное правительство капитана Ибрагима Траоре 17 января этого года предъявило Франции ультиматум: в течение месяца территорию Буркина-Фасо должны покинуть последние 400 французских солдат из числа контингента, ранее участвовавшего в нескольких неудачных операциях в Западной Африке против джихадистов.

    Юридическим основанием для этого стала денонсация договора от 2018 года между Францией и Буркина-Фасо о статусе и сроках пребывания французских войск. Париж до последнего держался за это соглашение, по которому французские десантники все еще имели право оставаться в Буркина-Фасо и пользоваться исключительными правами экстерриториальности. Их эвакуация будет означать окончательный уход Франции из африканской страны, которая была ее колонией с конца XIX века.

    Макрон по-своему прав, поскольку нет данных о том, что Париж получал какие-либо официальные бумаги по дипломатическим каналам. Пока что речь идет о сообщениях буркинийского информационного агентства и телевидения, которое на это агентство ссылалось. Переходное правительство Буркина-Фасо состоит в основном из офицеров среднего звена, которым незнакомы дипломатические тонкости. С другой стороны, требования Макрона, чтобы Ибрагим Траоре лично ему об этом сообщил, опять же попахивает колониализмом.

    При этом из дипломатических кругов стали просачиваться намеки о том, что переходное правительство Буркина-Фасо хотело бы, чтобы в Уагадугу открылось полноценное посольство РФ. Дипломатические отношения между еще СССР и еще Верхней Вольтой были установлены в далеком 1967 году, но отдельного посольства СССР и теперь РФ в Буркина-Фасо нет. Обязанности посла в Буркина-Фасо «по совместительству» выполнял и выполняет сейчас российский посол в Кот-д’Ивуаре (с лета прошлого года – Алексей Салтыков).

    Такова обычная дипломатическая практика, как правило, вызванная техническими обстоятельствами (удаленность, отсутствие требуемого помещения или финансовые моменты), но все-таки это серьезно ограничивает возможности работы, в первую очередь информационной и оперативной.

    Например, во время последнего по счету переворота в Буркина-Фасо посол Салтыков вынужден был ссылаться на почетного консула РФ в Уагадугу Анну Рачину (по мужу – Кулибали), отвечая на вопросы о возможных жертвах среди россиян. Также именно Анна Рачина-Кулибали была основным источником информации о судьбах двух россиян, попавших в число заложников после нападения «Аль-Каиды*» в 2016 году на отель Splendid в центре буркинийской столицы. Кстати, ресторан в этом отеле, который захватили джихадисты вместе с 120 посетителями, принадлежал гражданке Украины.

    При этом африканские комментаторы подчеркивают, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений с Францией. Или даже вообще о каком-то катастрофическом ухудшении этих отношений. Источники, близкие к переходному правительству Буркина-Фасо, намекают, что речь идет только о прекращении военного сотрудничества.

    Все дело в том, что в Уагадугу считают, что Франция не справилась с обещаниями победить джихадистов и даже просто защитить территорию. Россию считают более эффективной в военных вопросах, что и привело к череде переворотов в странах тропической Африки, требованиям вывода французских войск и крошечных контингентов других европейских союзников и ввода войск российских. Или хотя бы «африканского корпуса» ЧВК «Вагнер».

    Послание Буркина-Фасо Парижу таким образом просто: колониальная Франция может самореализовываться в Африке в каких-либо других сферах, а в военной мы обратимся к тем, кто более эффективен. Например, к России. Это обидно. Особенно для президента, который хотел бы вернуть Франции позицию одной из крупнейших мировых держав.

    Кроме того, некоторые страны, вставшие на этот путь, критически важны не просто для экономики Франции, а для ее национальной безопасности. Например, соседний с Буркина-Фасо Нигер, в котором добывают весь уран, необходимый не только для французского ядерного оружия, но и для атомных электростанций. А во Франции самый большой процент атомной энергетики вообще в мире.

    И французский военный контингент в Нигере сейчас постоянно растет, несмотря на протесты, митинги с вывешиванием российских флагов и все тому подобное. Причем растет численность французских войск в нигерской столице Ниамее в основном за счет контингентов, выводимых из соседних стран.

    В Ниамее распложена самая большая французская военная база за пределами метрополии. Изначально ее численность была 3000 человек. Затем в прошлом году туда добавились еще 2000 десантников, изгнанных из Мали. И за тот же 2022 год туда постепенно перетекали французские войска из Буркина-Фасо. Теперь их осталось 400. И команда на выход им пока из Парижа не отдана, поскольку Макрону хотелось бы, чтобы капитан Траоре сообщил бы это ему лично или хотя бы по общим дипломатическим каналам.

    Такого рода ультиматумы по умолчанию должны опираться на силу.

    Однако «выселить» французских десантников с их базы по истечении месячного срока ультиматума означает вступить в вооруженный конфликт с Парижем. А Макрону как раз выгодно невыполнение буркинийцами их ультиматума, поскольку это хоть как-то реанимирует имидж Парижа в Западной Африке.

    Но Макрон ссылается на «испорченный телефон», ошибку, допущенную в результате информационного хаоса, что оставляет переходному правительству Буркина-Фасо возможности для лавирования. Скорее всего, в течение ближайших недель начнется закулисная переговорная игра. Вот тогда и выяснится, стоит ли Москве действительно жалеть об отсутствии в Уагадугу полноценного российского посольства.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
     
     
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