Кто стоит за атакой на российского эмиссара в Африке

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17 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Чем Европе грозит рекордный отбор газа из хранилищ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Начало зимы выдалось для Европы теплым. Однако первые же холода в середине декабря привели к рекордному отбору газа из подземных хранилищ. Это тревожный звоночек для Евросоюза, у которого вырисовывается два варианта развития событий – плохой и очень плохой. Но главная неприятная новость в том, что какой сценарий сработает зависит не от самих европейцев, а от погоды.  Подробности...
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Оставшиеся в Херсоне жители разочаровались в Украине

Жители Херсона отнюдь не в восторге от количества и качества киевской «гуманитарки» Максим Блинов/РИА Новости
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Чем опасно для космонавтов редчайшее ЧП на орбите

Аварийную ситуацию зафиксировали бортовые видеокамеры nasa.gov
Самое серьезное за долгие годы чрезвычайное происшествие случилось на Международной космической станции – и это прямо затрагивает находящихся на ней космонавтов. Что именно произошло, какая опасность грозит космическому кораблю «Союз МС-22» и почему единственным спасением может оказаться срочная эвакуация экипажа? Подробности...
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Во Франции началась борьба за наследство Ле Пен

Флориан Филиппо считает поддержку Украины «безумием» и «позором Парижа» Sylvain Lefevre/ABACA/Reuters
Эммануэль Макрон разрушил «особые отношения» между Москвой и Парижем, которые сохранялись даже во времена СССР. Альтернативой ему принято считать Марин Ле Пен, но скоро она уйдет из политики. Сейчас за лидерство в лагере, где критикуют Украину и ЕС, развернулась борьба. И особенно активен в ней тот, кого Ле Пен не хотела бы видеть своим преемником. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Запад пообещал появление новой мировой валюты

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Банкор будет храниться в Центробанках стран-участниц и использоваться для расчетов в международных сделках и в качестве резервного актива. Он будет привязан к корзине из торгуемых сырьевых товаров, наибольший вес в которой будет иметь сырая нефть. Подробности...
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Тренд 2023 года – солидарность и сплоченность

Дарья Кислицына
Дарья Кислицына, Директор департамента региональных программ ЭИСИ
За пять лет волонтерская идея переформатировала гражданское общество: от сопровождения чемпионата мира по футболу 2018 года к борьбе с эпидемией, а затем в поддержку защитников Донбасса. Мы получили энергетическое ядро общества – неравнодушных граждан, которые помогают государству решать самые важные задачи. Подробности...

Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
То, что умудрились совершить уральские казаки под кишлаком Икан 16 декабря 1864 года, поражает воображение. Сотня русских против десяти тысяч имеющих современное оружие кокандцев, да еще и в чистом поле – это было беспрецедентно. Подробности...
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Голос разума во Франции

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Шанс на мир был упущен год назад

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

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    Кто стоит за атакой на российского эмиссара в Африке

    Глава Русского дома в Банги Дмитрий Сытый стал жертвой покушения
    		   17 декабря 2022, 11:55
    Фото: @Sytyy
    Текст: Евгений Поздняков,
    Олеся Отрокова

    «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки». Записка с такими словами находилась в коробке, которая взорвалась в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрия Сытого. Однако это далеко не единственная причина, по которой французские спецслужбы являются основными подозреваемыми в причастности к данному преступлению.

    В пятницу в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги произошло покушение на жизнь главы Русского дома, 33-летнего Дмитрия Сытого. Российский эмиссар получил посылку, в которой, как оказалось, была бомба. «Взрыв у него дома был, он живет за пределами посольства. Он пошел, получил ее, видимо, в DHL, принес домой и открыл самостоятельно», – приводит РИА «Новости» слова пресс-атташе посольства России Владислава Ильина.

    Как выяснилось, посылку отправили из города Ломе, столицы Республики Того, государства в западной Африке. В качестве отправителя значится некий Алекс Севильяно Мингуэса (скорее всего, имя вымышленное).

    Сытый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он контужен и, по словам врачей, потерял много крови. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «жизнь Сытого находится под большим вопросом». «Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его», – цитирует предпринимателя Telegram-канал его пресс-службы. Глава Россотрудничества Евгений Примаков также подтвердил, что жизнь Сытого под угрозой. (Культурные центры, известные как Русские дома, действуют во многих странах и входят в систему Россотрудничества). «Все наши молитвы сейчас – за спасение Дмитрия», – написал он в своем Telegram-канале.

    Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ трактует произошедшее как теракт. По его словам, Сытый уже обращался к полиции с жалобой на преследование. «Ранее он получил первую посылку, и когда он ее открыл, там были угрозы. И он связался со мной, чтобы я мог ему помочь установить личность того, кто ее отправил», – пояснил Зокуэ.

    Пригожин также рассказал, что еще 11 ноября Сытому из той же Республики Того пришла посылка с фотографией его сына, который живет во Франции. «В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее», – пояснил бизнесмен. Пригожин добавил:

    прежде чем потерять сознание, Сытый успел сказать: «Я видел записку: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

    «Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других», – объявил Пригожин.

    На фото с места взрыва, пишет РИА «Новости», видны письменный стол с монитором и клавиатурой компьютера, осколки чашки, стеклянного предмета, а также два черных пластиковых предмета, один из них похож на зажигалку, второй – чуть меньшей длины и шире. Рядом лежит пакет бандероли DHL. Под столом валяется портативная беспроводная аудиоколонка с обожженным краем и второй монитор. «Судя по всему, он начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое – и произошел взрыв», – сказал представитель полиции.

    При этом, пока остается неизвестным, произошло ли с Сытым-младшим после 11 ноября что-то (например, похищение), что заставило Сытого-старшего поверить в угрозу, что будто в посылке действительно находится отрубленная голова. Никаких заявлений от родственников Сытых пока не последовало.

    «Виновных в теракте еще предстоит установить, но мотивы и возможности по перехвату посылок прямо указывают на работу спецслужб Франции или их союзников из США, которые также давно охотятся за всеми, кто связан с Пригожиным. Буквально вчера последние французские военнослужащие покинули территорию страны, и данная акция вполне могла быть «прощальным подарком», – уверяет Telegram-канал «Рыбарь».

    По данным Telegram-канала, Сытый известен не только как директор Русского дома, но и как один из ключевых проводников интересов Пригожина и один из главных неофициальных советников президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры, и по этой же причине два года назад его внесли в санкционный список США.

    «Со времен деколонизации французское влияние в ЦАР сохраняется. Причина понятна: в стране действует огромный теневой алмазный рынок, а также, что еще важнее для Парижа – горно-обогатительный комбинат, который стоит на урановых залежах. Переработанный уран нужен для АЭС», – отмечает доктор социальных наук Католического университета Франции (Universitas Catholica Parisiensis), выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов.

    «Сегодня во Франции почти половина мощностей АЭС простаивает именно из-за нарушений поставок из Африки. Как известно, в ЦАР еще несколько лет назад появилась ЧВК «Вагнер», которые помогла законным властям установить нормальный конституционный порядок. После этого власти прекратили поставлять уран бывшей метрополии», – рассказал газете ВЗГЛЯД Артамонов.

    До этого в течение долгих лет власти ЦАР не контролировали свою территорию, добавил эксперт. «Французы исправить эту ситуацию так и не могли, а бойцы «Вагнера» – сумели. Только при этом подорвали Парижу энергетический бизнес, лишив его заодно и важного алмазного рынка», – отметил политолог. В апреле ЧВК была приглашена и в Мали – также для восстановления законного порядка, после чего из этой страны вынуждены были уйти французы, которые фактически поддерживали местные террористические движения, пояснил Артамонов. «Таким образом, и ЦАР, и Мали выпали из орбиты влияния Пятой республики, а французские атомные станции простаивают. Налицо конфликт», – заявил эксперт.

    «Поэтому с предположением о том, что за покушением стоят интересы Франции, я солидарен. Не знаю, был ли исполнителем офицер французской разведки, прямо подчиненной президенту Эмманюэлю Макрону. Или это было дело рук одной из африканских группировок, косвенно связанных с французскими спецслужбами? В любом случае это покушение соответствует интересам Пятой республики», – считает Артамонов.

    Тем временем в полиции ЦАР дали понять, что часть вины лежит на почтовой службе DHL. «Как в DHL через транспортные услуги позволили перевозить запрещенные вещества? Как эта посылка перевозилась на всех рейсах, в аэропортах и находилась на складе?», – заявили в ведомстве.

    МИД России рассчитывает, что компетентные органы ЦАР проведут оперативное расследование и установят виновных в теракте. Замглавы МИДа Михаил Богданов заверил, что Русский дом продолжит свою деятельность. Кроме того, он сообщил об усилении охраны здания нашего посольства, которое, кстати, находится напротив культурного центра, в котором работал Сытый. Само посольство в ЦАР назвало инцидент актом агрессии против дружбы Москвы и Банги. Дипломаты отметили и вклад Сытого в развитие отношений двух государств.

    Как отмечает Al Jazeera, Россия обладает достаточно сильным влиянием в ЦАР, причем общество в большинстве своем относится к этому положительно, особенно после того, как солдаты «Вагнера» отразили нападение мятежников на Банги в январе прошлого года. Указывается, что в 2017 году Россия сыграла немалую роль в частичной отмене международных санкций в отношении ЦАР, что способствовало началу поставок легкого оружия в страну. Вскоре в республику прибыл отряд ЧВК «Вагнер», начавший тренировку местных военных. Появление российской компании потеснило Францию с лидирующих позиций в регионе. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о противостоянии России и Пятой республики на африканском континенте.

    «Конечно, пока доказательств о причастии Парижа к покушению нет. Обвинять ее я не могу. Однако Франция и политические силы в ЦАР, которые на нее ориентируются, безусловно, могут находиться в кругу подозреваемых. Постепенное усиление России в регионе вызывает у них опасения», – считает африканист Андрей Есипов. «Франция всегда ревниво относилась к потере престижа в своих бывших колониях. Мы имеем дело с рецидивом имперского мышления. Париж до сих пор считает своей заслугой тот факт, что на эти земли когда-то пришла цивилизация. До сих пор там ощущается существенное культурное и религиозное присутствие бывшей метрополии», – акцентирует эксперт. «Важно и то, что Пятая республика проигрывает именно нам, а ведь Запад никогда не считал Россию равной себе. Терять позиции, уступая место Москве, для них – обидно вдвойне», – подчеркивает Есипов.

    «Требование Пригожина к МИДу инициировать процедуру объявления Франции спонсором терроризма выглядит как эмоциональный шаг. Это понятно: он приближен к теме в практической плоскости. Однако МИД – несколько иная структура. Люди там не склонны к резким действиям», – резюмирует Есипов.

    Отношения Парижа и Москвы сейчас очень конфликтны – в том числе из-за соперничества за влияние на Черном континенте, соглашается Артамонов. Если будет реализован призыв Пригожина объявить Францию «спонсором террора», понятно, что отношения станут еще более напряженными, «но мы к этому готовы», добавил эксперт. «Как видно на примере «Вагнера», расширение российского влияния в Африке происходит, в том числе, и за счет уменьшения французского. Сами африканцы в большинстве своем этому рады, ведь Париж кроме как колониального контекста почти ничего им принести не может. Москва же возвращает себе былые сферы и зоны влияния, но не с точки зрения торжества неоколониализма, как наши оппоненты, а с полного согласия местной власти и жителей», – резюмировал Артамонов.

    Власти Франции отвергли подозрения в причастности ко взрыву в Банги. «Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», – заявила глава МИДа Пятой республики Катрин Колонна. Она, кстати, тоже находилась с визитом в Африке, – но на севере, в Марокко.

    «Если Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь, – предрекает, в свою очередь, Пригожин. – Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран».

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