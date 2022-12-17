Кто стоит за атакой на российского эмиссара в Африке

«Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки». Записка с такими словами находилась в коробке, которая взорвалась в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике Дмитрия Сытого. Однако это далеко не единственная причина, по которой французские спецслужбы являются основными подозреваемыми в причастности к данному преступлению.

В пятницу в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) городе Банги произошло покушение на жизнь главы Русского дома, 33-летнего Дмитрия Сытого. Российский эмиссар получил посылку, в которой, как оказалось, была бомба. «Взрыв у него дома был, он живет за пределами посольства. Он пошел, получил ее, видимо, в DHL, принес домой и открыл самостоятельно», – приводит РИА «Новости» слова пресс-атташе посольства России Владислава Ильина.

Как выяснилось, посылку отправили из города Ломе, столицы Республики Того, государства в западной Африке. В качестве отправителя значится некий Алекс Севильяно Мингуэса (скорее всего, имя вымышленное).

Сытый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он контужен и, по словам врачей, потерял много крови. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «жизнь Сытого находится под большим вопросом». «Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его», – цитирует предпринимателя Telegram-канал его пресс-службы. Глава Россотрудничества Евгений Примаков также подтвердил, что жизнь Сытого под угрозой. (Культурные центры, известные как Русские дома, действуют во многих странах и входят в систему Россотрудничества). «Все наши молитвы сейчас – за спасение Дмитрия», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ трактует произошедшее как теракт. По его словам, Сытый уже обращался к полиции с жалобой на преследование. «Ранее он получил первую посылку, и когда он ее открыл, там были угрозы. И он связался со мной, чтобы я мог ему помочь установить личность того, кто ее отправил», – пояснил Зокуэ.

Пригожин также рассказал, что еще 11 ноября Сытому из той же Республики Того пришла посылка с фотографией его сына, который живет во Франции. «В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее», – пояснил бизнесмен. Пригожин добавил:

прежде чем потерять сознание, Сытый успел сказать: «Я видел записку: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

«Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других», – объявил Пригожин.

На фото с места взрыва, пишет РИА «Новости», видны письменный стол с монитором и клавиатурой компьютера, осколки чашки, стеклянного предмета, а также два черных пластиковых предмета, один из них похож на зажигалку, второй – чуть меньшей длины и шире. Рядом лежит пакет бандероли DHL. Под столом валяется портативная беспроводная аудиоколонка с обожженным краем и второй монитор. «Судя по всему, он начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое – и произошел взрыв», – сказал представитель полиции.

При этом, пока остается неизвестным, произошло ли с Сытым-младшим после 11 ноября что-то (например, похищение), что заставило Сытого-старшего поверить в угрозу, что будто в посылке действительно находится отрубленная голова. Никаких заявлений от родственников Сытых пока не последовало.

«Виновных в теракте еще предстоит установить, но мотивы и возможности по перехвату посылок прямо указывают на работу спецслужб Франции или их союзников из США, которые также давно охотятся за всеми, кто связан с Пригожиным. Буквально вчера последние французские военнослужащие покинули территорию страны, и данная акция вполне могла быть «прощальным подарком», – уверяет Telegram-канал «Рыбарь».

По данным Telegram-канала, Сытый известен не только как директор Русского дома, но и как один из ключевых проводников интересов Пригожина и один из главных неофициальных советников президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры, и по этой же причине два года назад его внесли в санкционный список США.

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«Со времен деколонизации французское влияние в ЦАР сохраняется. Причина понятна: в стране действует огромный теневой алмазный рынок, а также, что еще важнее для Парижа – горно-обогатительный комбинат, который стоит на урановых залежах. Переработанный уран нужен для АЭС», – отмечает доктор социальных наук Католического университета Франции (Universitas Catholica Parisiensis), выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов.

«Сегодня во Франции почти половина мощностей АЭС простаивает именно из-за нарушений поставок из Африки. Как известно, в ЦАР еще несколько лет назад появилась ЧВК «Вагнер», которые помогла законным властям установить нормальный конституционный порядок. После этого власти прекратили поставлять уран бывшей метрополии», – рассказал газете ВЗГЛЯД Артамонов.

До этого в течение долгих лет власти ЦАР не контролировали свою территорию, добавил эксперт. «Французы исправить эту ситуацию так и не могли, а бойцы «Вагнера» – сумели. Только при этом подорвали Парижу энергетический бизнес, лишив его заодно и важного алмазного рынка», – отметил политолог. В апреле ЧВК была приглашена и в Мали – также для восстановления законного порядка, после чего из этой страны вынуждены были уйти французы, которые фактически поддерживали местные террористические движения, пояснил Артамонов. «Таким образом, и ЦАР, и Мали выпали из орбиты влияния Пятой республики, а французские атомные станции простаивают. Налицо конфликт», – заявил эксперт.

«Поэтому с предположением о том, что за покушением стоят интересы Франции, я солидарен. Не знаю, был ли исполнителем офицер французской разведки, прямо подчиненной президенту Эмманюэлю Макрону. Или это было дело рук одной из африканских группировок, косвенно связанных с французскими спецслужбами? В любом случае это покушение соответствует интересам Пятой республики», – считает Артамонов.

Тем временем в полиции ЦАР дали понять, что часть вины лежит на почтовой службе DHL. «Как в DHL через транспортные услуги позволили перевозить запрещенные вещества? Как эта посылка перевозилась на всех рейсах, в аэропортах и находилась на складе?», – заявили в ведомстве.

МИД России рассчитывает, что компетентные органы ЦАР проведут оперативное расследование и установят виновных в теракте. Замглавы МИДа Михаил Богданов заверил, что Русский дом продолжит свою деятельность. Кроме того, он сообщил об усилении охраны здания нашего посольства, которое, кстати, находится напротив культурного центра, в котором работал Сытый. Само посольство в ЦАР назвало инцидент актом агрессии против дружбы Москвы и Банги. Дипломаты отметили и вклад Сытого в развитие отношений двух государств.

Как отмечает Al Jazeera, Россия обладает достаточно сильным влиянием в ЦАР, причем общество в большинстве своем относится к этому положительно, особенно после того, как солдаты «Вагнера» отразили нападение мятежников на Банги в январе прошлого года. Указывается, что в 2017 году Россия сыграла немалую роль в частичной отмене международных санкций в отношении ЦАР, что способствовало началу поставок легкого оружия в страну. Вскоре в республику прибыл отряд ЧВК «Вагнер», начавший тренировку местных военных. Появление российской компании потеснило Францию с лидирующих позиций в регионе. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о противостоянии России и Пятой республики на африканском континенте.

«Конечно, пока доказательств о причастии Парижа к покушению нет. Обвинять ее я не могу. Однако Франция и политические силы в ЦАР, которые на нее ориентируются, безусловно, могут находиться в кругу подозреваемых. Постепенное усиление России в регионе вызывает у них опасения», – считает африканист Андрей Есипов. «Франция всегда ревниво относилась к потере престижа в своих бывших колониях. Мы имеем дело с рецидивом имперского мышления. Париж до сих пор считает своей заслугой тот факт, что на эти земли когда-то пришла цивилизация. До сих пор там ощущается существенное культурное и религиозное присутствие бывшей метрополии», – акцентирует эксперт. «Важно и то, что Пятая республика проигрывает именно нам, а ведь Запад никогда не считал Россию равной себе. Терять позиции, уступая место Москве, для них – обидно вдвойне», – подчеркивает Есипов.

«Требование Пригожина к МИДу инициировать процедуру объявления Франции спонсором терроризма выглядит как эмоциональный шаг. Это понятно: он приближен к теме в практической плоскости. Однако МИД – несколько иная структура. Люди там не склонны к резким действиям», – резюмирует Есипов.

Отношения Парижа и Москвы сейчас очень конфликтны – в том числе из-за соперничества за влияние на Черном континенте, соглашается Артамонов. Если будет реализован призыв Пригожина объявить Францию «спонсором террора», понятно, что отношения станут еще более напряженными, «но мы к этому готовы», добавил эксперт. «Как видно на примере «Вагнера», расширение российского влияния в Африке происходит, в том числе, и за счет уменьшения французского. Сами африканцы в большинстве своем этому рады, ведь Париж кроме как колониального контекста почти ничего им принести не может. Москва же возвращает себе былые сферы и зоны влияния, но не с точки зрения торжества неоколониализма, как наши оппоненты, а с полного согласия местной власти и жителей», – резюмировал Артамонов.

Власти Франции отвергли подозрения в причастности ко взрыву в Банги. «Это ложная информация и хороший пример российской пропаганды и причудливого воображения, которое иногда характеризует эту пропаганду», – заявила глава МИДа Пятой республики Катрин Колонна. Она, кстати, тоже находилась с визитом в Африке, – но на севере, в Марокко.

«Если Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь, – предрекает, в свою очередь, Пригожин. – Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран».

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