Россия побеждает Запад в борьбе за Африку

Сергей Лавров и Эммануэль Макрон почти синхронно проводят большие турне по африканским странам. Точнее, Макрон движется с запозданием, и его визит выглядит не более чем раздраженной реакцией на поездку Лаврова. Шеф евродипломатии Жозеп Боррель также собирается на Черный континент и сокрушается по поводу усиления влияния Москвы. Как Россия переиграла Европу в Африке?

Французский президент Эммануэль Макрон, который начал турне по странам Африки вскоре после того, как на континент отправился глава МИД России Сергей Лавров, в среду обвинил Россию в том, что она «по сути, начала новый тип мировой гибридной войны». Москва использует «информацию, энергетику и продовольствие» в качестве оружия, заявил Макрон на пресс-конференции в Бенине.

Подобного рода нападками отмечен весь африканский вояж президента Франции. «Гибридное присутствие России в Африке – как дезинформация, так и военное присутствие, а также новая форма, которую я бы не назвал сотрудничеством, а скорее, пособничеством с ослабевшими политическими властями... Это вызывает обеспокоенность», – цитировало РИА «Новости» выступление Макрона в Камеруне.

«Во-первых, мне кажется, больше, чем натворила та же самая Франция на Африканском континенте, уже никому не удастся. До сих пор страны помнят. Конечно, было наверняка и хорошее. Но столько, сколько они выкачали оттуда ресурсов, и столько, сколько они там натворили беззакония, давайте даже об этом не говорить», – заочно ответила Макрону официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова передал ТАСС. Моментально по следам пребывания Лаврова в той или иной стране, тот или иной западный лидер «говорит о том, что у них есть большая обеспокоенность тем, что Россия собирается творить в Африке», заметила Захарова.

В самом деле, довольно нервно на поездку главы МИД России отреагировал и шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, который уже включил в свои планы визит на континент. «Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему происходящему являются европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это, – цитировал Борреля Первый канал. – Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает».

Отметим, что Макрон, выступая перед журналистами в Камеруне, большее внимание уделил роли России в регионе, нежели собственно камерунским проблемам, включая террористическую угрозу и сепаратизм, – на что обратили внимание авторы Telegram-канала «Рыбарь». Макрон, в частности, критиковал африканских лидеров за их «лицемерный» отказ от санкций против России.

По сути, глава бывшей колониальной державы поставил африканцам на вид то, за что им воздал должное Лавров, выступая в столице Эфиопии Аддис-Абебе, штаб-квартире Африканского союза. По словам российского министра, африканские страны прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, которая заключается в попытках Запада «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира».

Франция привыкла работать в Африке как бывший сюзерен, сказал газете ВЗГЛЯД старший преподаватель кафедры африканистики СПбГУ Александр Зданевич. Париж исповедует принцип удерживания полного политического и экономического контроля над бывшими французскими колониями в Африке. «Естественно, что африканским партнерам это перестало нравиться.

У африканцев повышается избирательность в выборе партнеров, на внутренние рынки Африки заходят серьезные игроки – Россия, Китай. Бывшим метрополиям приходится сейчас несладко.

Вернуться в бывшие колонии хочется, а получается не всегда», – считает африканист.

Пресса тех стран, которые посетил Макрон – например, камерунское агентство Cameroon News Agency, – прямо указывала на цель его визита: «Нет сомнений в том, что визит Макрона обусловлен рядом факторов, в том числе снижением французского влияния в Африке». Францию, и шире – Европу – беспокоит растущее экономическое доминирование Китая и усиливающееся российское присутствие. «Ранее в этом году Мали потребовала, чтобы французские войска в стране были выведены, и призвала российских солдат прибыть вместо них и помочь им в войне с террором», – напоминает Cameroon News Agency.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, после вывода французского контингента из Мали Макрон прямо обвинил Россию в том, что французы были вынуждены бежать из очередной бывшей колонии. Новые власти этой страны прислушались к мнению еще одного государства «Франсафрики» – Центральноафриканской республики (ЦАР), где высоко оценили работу российских военных советников, которых Макрон называет представителями ЧВК «Вагнер». После этого и новый режим в Мали принял решение пригласить россиян, чтобы усилить боеспособность своей армии.

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Отметим, что Лавров в ходе своего визита обсудил наращивание военно-технического сотрудничества с руководством Конго (еще одной страны из французской сферы влияния). Кроме того, на совместной пресс-конференции с эфиопским коллегой Демеке Меконненом глава нашей дипломатии указал: «У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности».

Напомним, что летом прошлого года Москва подписала соглашения о военном сотрудничестве с Эфиопией и Нигерией – двумя самыми густонаселенными странами Африки, как тогда отмечал американский канал CNBC в материале под названием «Россия наращивает свое военное влияние в Африке, бросая вызов господству США и Франции». Что касается Нигерии, то в августе 2021-го Россия подписала соглашение о поставках военной техники с президентом этой страны Мухаммеду Бухари, который до 2020-го ориентировался строго на Вашингтон. Как заявил CNBC вашингтонский военный эксперт Эллиот Смит, «Россия поставила Эфиопии стратегическое оружие», необходимое для поддержки правительственных войск в борьбе с сепаратистами в провинции Тыграй и для защиты нильской ГЭС Хидасэ от возможных ударов со стороны Египта.

При этом Москва продуктивно сотрудничает и с самим Египтом, который, отметим, стал одним из пунктов нынешнего турне Лаврова. В Каире министр напомнил, что Москва поддерживает намерение египетского руководства присоединить страну к Шанхайской организации сотрудничества и группе БРИКС+.

Очевидно, что дипломатическая миссия Лаврова стала развитием июньской встречи Владимира Путина с высшими руководителями Африканского союза – председателем АС Маки Саллом и главой комиссии АС (исполнительного органа, схожего по функциям с Еврокомиссией в ЕС) Мусой Махаматом. К слову, заметим, что оба лидера Афросоюза представляют бывшие французские колонии: Салл – президент Сенегала, Махамат – представитель Конго. В начале июня одной из основных тем беседы африканских лидеров с президентом России стало решение продовольственного кризиса, который удалось разрешить на прошлой неделе с принятием зерновой сделки в Стамбуле.

«Тема экспорта зерна из России в Африку, оговоренная Стамбульскими соглашениями, будет подниматься в открытой либо закрытой части переговоров Москвы с африканскими странами. Сотрудничество с Россией в плане экспорта российского продовольствия на Черный континент будет обязательно подниматься. Эта тема очень важна и для России, и для ее африканских партнеров», – отметил Зданевич.

Возрастание роли России в Африке не означает, что на Черном континенте падает престиж Запада, например, Франции, указывает доцент кафедры мировой политики МГУ Наталья Пискунова. Но очевидно, что Запад остро реагирует на увеличение числа конкурентов, вовлеченных в африканские дела. Это Россия, Китай, Евросоюз, Турция, арабские страны, перечислила Пискунова. «Все ключевые игроки мира сегодня имеют в Африке большие интересы. От Африки сегодня зависят ракетные поставки, вся логистика, проблемы параллельного импорта. Никуда не делась проблема миграционных потоков, а также проблема проведения банковских операций. Заявления по африканской проблеме от разных игроков будут различные и эмоциональные, поскольку Африка – ключевой регион сегодня», – указывает эксперт.

По ее словам, раз в Африке собираются ведущие мировые игроки, у стран Черного континента есть возможность выбора. Африканцы проявляют интерес к России, но также у них возрастает интерес к Турции, Эмиратам, определенным предложениям от стран Запада. Франция в свою очередь старается выглядеть для своих бывших колоний привлекательным партнером, так как Париж заинтересован в своем лидирующем статусе на Черном континенте.

Но у России есть серьезный козырь, о котором напомнил в беседе с Лавровым глава конголезского МИД Жан-Клод Гакоссо. «Мы никогда не забудем, как вы нас принимали студентами в вашей стране, дали нам очень хорошее образование, – цитировало РИА «Новости» шефа дипломатии Конго. – Я учился в Ленинградском университете имени Жданова... Ходил в театр в Питере, Эрмитаж – он стал для меня вторым домом... «Медный всадник», знаете? «Люблю тебя, Петра творение».

Советское культурное влияние, та поддержка, которую Москва с 1950-1960-х годов оказывала молодым государствам Африки после их деколонизации, до сих пор остается базой для использования нашей мягкой силы, отмечают эксперты по региону. «Работает память поколений, связанная с тем, как Советский Союз помогал народам Африки в их национально-освободительной борьбе, содействовал становлению государственности и экономики стран Африки. Москва сотрудничает со странами Африки, но исторически не вмешивается во внутренние дела Черного континента», – отметил Зданевич.

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