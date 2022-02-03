Как русские вытесняют французов из Африки

Взгляд
3 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
Разделы

Европа сделала Газпрому большой подарок

Газовое топливо признано экологически правильным REUTERS/Denis Sinyakov
Важнейшее для российской энергетики решение принято Еврокомиссией. Атомная и газовая энергетика объявлены «переходными зелеными источниками энергии». За этими словами кроется изменение правил игры, которое должно принести дополнительные доходы Газпрому – даже если он не увеличит поставки топлива в Евросоюз. Каким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Как остановить применение Украиной оружия НАТО против Донбасса

ВСУ получила боеприпасы от стран НАТО и использовала их против Донбасса facebook.com/UkrainianLandForces
ВС Украины использовали натовские снаряды против ДНР, обстреляв электроподстанцию в Еленовке. Ранее США и Британия поставили Украине тонны вооружений и боеприпасов якобы в оборонительных целях. Однако, по словам главы МИД ДНР, «поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам». Как защитить мирное население Донбасса от натовского оружия? Подробности...
Перейти в раздел…

Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский требует от украинской армии невозможного

Зеленский надеется получить полностью профессиональную армию Efrem Lukatsky/АР/ТАСС
Уже через два года армия Украины будет составлять 361 тысячу профессиональных бойцов. Это всего лишь в два с небольшим раза меньше, чем численность личного состава российских вооруженных сил. Зачем Украине такое гигантское количество военных, откуда Киев возьмет деньги на эту реформу и какую угрозу новая украинская армия будет представлять для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Как русские вытесняют французов из Африки

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента. Подробности...

Мифы о России вредят самому Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина откажется от Минских соглашений

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 34 комментария

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

Перейти в раздел…

Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
Подробности...

Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
Подробности...

Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
Где чаще сейчас вы совершаете покупки?
  • В онлайне (интернет-магазины)

  • В офлайне (обычные магазины и рынки)

  • Примерно поровну
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle
    Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады В ЕС разрешили выдавать ковид-сертификаты привитым российскими вакцинами Блогеры оценили обращение Эрдогана к караулу со словами «Слава Украине» В Москве заметили «ложное солнце»
    Фернандес предложил сделать Аргентину воротами в Латинскую Америку для РФ Кадыров назвал «доброй» встречу с Путиным Эстония решила прекратить транзит нефтепродуктов из Белоруссии Озвучены суммы премиальных за медали на Олимпиаде в Пекине
    Политолог: Визит Шольца в Москву поможет переломить напряженную ситуацию в мире В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала Глава петербургского отдела ГИБДД вступился за обвиняемых в превышении полномочий сотрудников Бренд Victoria’s Secret представила темнокожая модель-трансгендер

    Главная тема


    Как остановить применение Украиной оружия НАТО против Донбасса

    «на реальном фронте»


    Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донбассе

    отказ во въезде


    В Тбилиси припомнили Гудкову дружбу с называвшим грузин «грызунами» Навальным

    результаты соцопроса


    Исследование: Большинство россиян не следят за курсом рубля

    Видео

    «мягкая сила»


    Ирландские рыбаки подсказали способ усилить мощь ВМФ России

    не виртуальный реверс


    Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

    британские активы


    Лондон невольно окажет России огромную услугу

    «Конвой за свободу – 2022»


    Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

    итоги Северной войны


    Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

    все должны


    Игорь Мальцев: Зачем украинцы плюют в Германию

    конфликт России и США


    Тимофей Бордачёв: Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

    своевременный документ


    Сергей Худиев: Миру нужен универсальный нравственный закон

    на ваш взгляд


    За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
    Владимир Прохватилов

    Как русские вытесняют французов из Африки

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		3 февраля 2022, 17:10

    После военного переворота в Буркина-Фасо, где к власти пришли антифранцузские и пророссийские силы, провал французской политики в Африке стал виден невооруженным глазом.

    В странах Сахеля (о нём – чуть ниже) давно уже нарастали антифранцузские настроения. В 2017 году, в ходе своего первого официального турне по африканским странам, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Буркина-Фасо, где его встретили терактом. Накануне его прибытия в столицу страны Уагадугу 28 ноября 2017 года мотоциклисты с закрытыми лицами бросили гранату в автомобиль с французским спецназом. Граната взорвалась на тротуаре, пострадали случайные прохожие. Во время визита не прекращались митинги и пикеты: протестующие требовали вывести с территории страны французские войска и забросали машину Макрона камнями. Под окнами университета Уагадугу, где французский президент встречался со студентами, митингующие скандировали: «Долой империализм!», «Нет французским базам в Буркина-Фасо и Африке!»

    На встрече со студентами столичного университета президенту Франции был задан вопрос: почему так мало африканских студентов учится в университетах Французской Республики и так много французских солдат находится в странах Африки. Ответ Макрона прозвучал грубо: «Не говорите мне так о французских солдатах, вы должны им только аплодировать». Французский публицист Томас Дитрих прокомментировал высказывания главы французского государства во время этого визита: «Макрон вел себя, как мелкий колониальный чиновник, упившийся абсента».

    Помимо причин чисто политического порядка, в частности неоколониальных поползновений Франции в Африке, терпеть которые африканцам стало явно невмочь, налицо неготовность французской армии вести эффективные боевые действия на Черном континенте. И это при том, что французская военная элита болезненно воспринимает ситуацию с уходом армии Пятой республики из Африки и склонна винить в этом Россию. Французские спецслужбы даже организовали ряд провокаций с целью скомпрометировать российских военных советников и представителей так называемой ЧВК Вагнера, которая, по уверениям западных СМИ, успешно громит террористов в ряде африканских стран.

    Так, в мае 2021 года 55-летний гражданин Франции, отставной французский сержант Хуан Реми Киньоло, пытавшийся купить фейковые показания жителей ЦАР против российских военных инструкторов, находящихся в ЦАР по мандату ООН, попал в руки местной полиции. Он обучал боевиков, участвовал в профранцузском госперевороте во времена экс-президента Франсуа Бозизе, а затем работал в качестве консультанта многопрофильной миссии ООН и западных НКО, фактически организуя вооруженные конфликты. Во время обыска у него обнаружилось большое количество оружия и боеприпасов. Французский диверсант нагло разъезжал на автомашине с российским флажком.

    Фото: «Все Видеть»/Youtube

    Французская газета Le Figaro бьёт тревогу: Россия вытесняет Францию из Сахеля. Сахель – это тропический саванный регион в Африке, который является своеобразным переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге, более известными как африканский регион Судан (не путать с государством Судан). Включает десять стран и 300 млн населения. Это тысячи километров саванн и полузасушливых полей, протянувшихся от Атлантического океана до Красного моря. В Сахеле Россия «пытается навязать свою волю, заполнить пустоты и дискредитировать нас», – цитирует издание министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В 2019 году одна из стран Сахеля, Мали, подписала оборонное соглашение с Россией. «В августе 2020 года, после первого военного переворота, российский посол стал первым иностранным дипломатом, принятым малийской хунтой», – сетует Le Figaro.

    По мнению автора статьи, «проникновение Кремля в Африку опирается на Центрально-Африканскую Республику, где Россия буквально свергла Францию в качестве доминирующей иностранной державы. Всего за несколько лет страна стала плацдармом России в Африке. В ЦАР русские построили эталонную картину для своего присутствия в Африке. Они показали, что способны взять в свои руки неудавшийся режим и позволить ему избавиться от проблем безопасности... Для властей ЦАР это идеальный контракт». С тех пор, к глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. «В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго... Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента», – пишет Le Figaro.

    «Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР... Она предоставляет африканским режимам, в соответствии с их потребностями, обширный модулируемый набор услуг: это техническая поддержка, оружие, спецназ, военная подготовка, политическая поддержка и т. д.», – отмечает обозреватель газеты Изабель Лассер. А почему же французская армия не смогла предоставить африканским странам устраивающий их «набор услуг»? Основную причину неудач французской армии в ходе операции «Бархан» в Мали начальник французского Генштаба, кумир французских военных генерал Пьер де Вилье в докладе Эммануэлю Макрону обозначил как «отсутствие денег на ее проведение». В реальности дело совсем в другом. Как показала многолетняя неудачная практика пребывания французских военных контингентов на Черном континенте, армия Пятой республики просто не готова технически и морально к операциям даже тактического уровня в условиях экстремальной жары и пустынного ландшафта.

    В 2018 году два депутата-социалиста представили в Национальном собрании Франции доклад, в котором говорилось, что с 2014 года «французская армия потеряла в зарубежных операциях 86 единиц техники, из которых лишь 22 уничтожены боевиками с помощью самодельных взрывных устройств, а 64 вышли из строя по причине экстремального климата». Финансовый ущерб оценен в 54 млн евро. Французская оборонка, помимо прочего, не смогла производить современную боевую технику в количествах, необходимых для ведения операций за рубежом. У Франции нет военно-транспортных самолетов большой грузоподъёмности. Самый тяжёлый самолет французских ВВС А400М способен поднять в воздух только 37 тонн груза (для сравнения: ИЛ-76ТД – 50 тонн, АН-124 – 120 тонн). Для бесперебойного снабжения своего африканского контингента французам пришлось арендовать эти самолеты у российских и украинских компаний.

    Президент Макрон возлагал немалые надежды на помощь германского бундесвера, который в рамках миссии ООН Minusma проводил антитеррористические операции в Мали. Германия направила в Африку серьезный военный контингент – тысячу солдат, бронетехнику и новые боевые и транспортные вертолеты. Однако и немецкая военная техника отказалась работать в экстремальных климатических условиях Сахеля. По данным Deutsche Welle, «лишь половина транспортных средств, отправленных на базу ООН в западноафриканской пустыне, все еще работает». В операции были задействованы джипы Wolf и Eagle, а также бронетранспортеры TPz Fuchs. Но 50% этой бронетехники простаивало на базе Camp Castor в городке Гао на северо-востоке Мали.

    По словам немецких офицеров, в африканских условиях боевая техника работает на пределе своих возможностей. Выяснилось, к примеру, что вертолёты Eurocopter Tiger не могут работать при температуре, превышающей 43 градуса Цельсия. Дневные температуры в пустыне Западной Африки достигают 45 градусов, о чем немецким военным, да и их французским коллегам, надо было бы знать заранее. В довершение всего выяснилось, что аккумуляторы немецких беспилотников на жаре «закипают», что лишило германских борцов с террористами возможности вести разведку местности. Впрочем, Германия особо-то и не рвалась помогать французам в Африке.

    Главная же проблема французских военных во время операций против африканских боевиков заключалась, на мой взгляд, в низком боевом духе. Недаром

    африканцы их резонно упрекали в нежелании высовываться из городов и укрепленных военных лагерей и отвоевывать у боевиков захваченные теми территории.

    В результате за время семилетней операции «Бархан», в которой участвовали пять тысяч солдат французского контингента, в той же Мали антиправительственные группировки лишь расширили свои территории и контролируют 80% страны.

    В сентябре прошлого года я встретился с бывшим послом Франции в России Эженом Бергом, который прибыл в Москву как независимый наблюдатель на выборах в Госдуму, и в ходе разговора поинтересовался мнением опытного дипломата о причинах успеха в Африке российских военных и неудач его соотечественников. Несколько замешкавшись, Эжен наконец нашелся что сказать и выпалил, что, мол, вы там мирное население бомбите, а мы, французы, гуманисты, и поэтому нам так нелегко воевать. В ответ я обратил его внимание, что российским военным в Африке просто нечем бомбить мирное население по причине полного отсутствия у них боевых летательных аппаратов, и, со своей стороны, напомнил, как бравые французские летуны по ошибке нанесли авиаудар по свадьбе в одном из селений Мали, в результате чего погибло около сотни мирных африканцев. 

    За несколько лет французские военные показали свое неумение организовывать успешные контрпартизанские операции даже на бригадном уровне, причиной чего является отсутствие надежной боевой техники, низкий боевой дух личного состава и отсутствие командных навыков и боевого опыта у ответственных командиров. В этой связи представляется, что имперские амбиции французских политиков и военных, пусть даже лишь на отдельно взятом африканском театре военных действий, построены в буквальном смысле на песке. И России, мягко говоря, есть чем ещё заняться в Африке.

    Другие материалы автора

     


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •