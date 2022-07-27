Лавров: Россия готова реализовывать совместные планы с Эфиопией в военно-технической сфере

Российская сторона подтвердила готовность реализовывать совместные планы с эфиопскими партнерами в сфере военно-технического сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.

«У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности», – передает ТАСС его слова.

При этом Лавров добавил, что африканские страны прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, которая заключается в попытках Запада «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира».

«Наши африканские коллеги прекрасно понимают первопричины того, что происходит, первопричины, которые заключаются в попытке коллективного Запада затормозить объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка и цепляться за ускользающую перспективу так называемого однополярного мира», – сказал он.

Также Россия подтвердила поддержку усилиям, предпринимаемым правительством Эфиопии по стабилизации внутриполитической ситуации в стране, заверил глава российского МИД.

«Мы подтвердили нашу твердую поддержку тем усилиям, которые предпринимает правительство страны по стабилизации обстановки, запуску инклюзивного национального диалога для решения ключевых вопросов общенациональной повестки дня», – указал он.

По словам Лаврова, Россия и Эфиопия имеют «традиционно совпадающие, очень близкие позиции по ключевым региональным и международным проблемам».

«Это совпадение опирается на твердую приверженность и России, и Эфиопии международному праву, прежде всего принципам Устава Организации Объединенных Наций, в которых главным является уважение суверенного равенства государств», – заключил министр.

В среду Лавров в рамках африканского турне прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира Африканского союза. В ходе поездки будут обсуждаться детали проведения следующего саммита Россия – Африка.

Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в рамках турне по Африке прибыл с рабочим визитом в Уганду. До этого он побывал в Египте и Республике Конго.