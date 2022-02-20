Макрон польстил России жалобой на блогеров

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20 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:57  |  vz.ru
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Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
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Судьбу Донбасса Москва попробует решить с Америкой

Стороны конфликта в Донбассе готовы к самому жесткому сценарию Alexander Ermochenko/Reuters
ДНР и ЛНР эвакуируют мирное население в Россию, в республиках объявлена мобилизация. Это произошло после того, как обострилась ситуация на линии разграничения и стало понятно – ВСУ готовы к наступлению на Донбасс. Впрочем, удержать Киев от военного решения проблемы еще можно, считают эксперты. Но договариваться об этом Москве после ухода Ангелы Меркель в отставку теперь придется не с Берлином, а с Вашингтоном. Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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А зачем нам демократия?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников. Подробности...
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Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...
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Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Канада отменила демократию

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Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Макрон польстил России жалобой на блогеров

    Раньше Макрона были рады видеть в Мали, но российские блогеры всё испортили
    		   20 февраля 2022, 15:50
    Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Французская армия покидает африканскую республику Мали, территорию которой Париж контролировал на протяжении столетий. Оправдывая этот позорный исход, Эммануэль Макрон возложил всю ответственность на Россию, точнее, на российскую пропаганду, которая мутит умы африканских правительств. Этим он поставил диагноз собственной внешней политике.

    Из всех «заклятых партнеров» России на Западе французов хочется ругать менее всего - их политика зачастую разумна, а иногда самодостаточна сиречь почти независима от Вашингтона. С переменным успехом нашим странам удавалось находить общий язык и в имперские времена, и в советские, а даже сейчас, когда Запад пытается выступать против нас единым фронтом. 

    Но есть у галлов черта, которая делает их совершенно непереносимыми - спесь. В свое время она аукнулась Европе наполеоновскими войнами, а теперь, когда Франция «уже не та», вызывает испанский стыд.

    «Президент республики вернул Францию в центр мировой истории». Такими словами министр внутренних дел Жеральд Дарманен приветствовал возвращение президента Эммануэля Макрона из Москвы. Понимать это надо так, что глава французского государства отвел от Европы угрозу войны между Россией и Украиной, совершил исторический акт героической дипломатии.

    В то время, пока англосаксы раздувают истерику (минобороны Великобритании даже опубликовало «предполагаемый план нападения на Украину», согласно которому российская армия из Днепра будет наступать на Винницу), французы продолжают настаивать на своей версии. Если президент США Джо Байден ждет «нападения России» со дня на день, то глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал не реагировать на информацию о датах «вторжения», заявив, что в Париже «отметили некоторые изменения в политике российских властей».

    В годину информационной войны это звучит как голос разума, но вводные портят всю бочку с медом - оба министра работают на предвыборную кампанию своего шефа, приписывая ему мнимые достижения: риска нападения России на Украину нет, потому что до визита Макрона в Москву его тоже не было.  

    Но это еще полбеды. Другая половина французской беды в том, что Макрон не удовлетворился фальшивыми лаврами миротворца и решил переложить на Россию не мнимый, а самый настоящий позор своей внешней политики - изгнание из Мали.

    В минувший четверг Париж официально начал вывод войск их этой страны, объяснив это «многочисленными препятствиями со стороны переходных властей». «Мы не можем продолжать военные действия вместе с властями, чью стратегию или скрытые цели мы не разделяем», - заявил по этому поводу Макрон. 

    «Военные действия», о которых идет речь, это антитеррористическая операция, направленная против очередной исламистской группировки, окопавшейся в пустыне на севере Мали. С переменным успехом операция шла с 2013 года, но летом 2020-го осложнилась государственным переворотом в Мали - Парижу не удалось найти общий язык с новыми властями.

    Дошло до того, что из страны был выслан французский посол. Теперь, вослед ему, уходят и военные. Уже известно, что группировку разместят во все еще лояльном Парижу Нигере, а штаб военной операции (от идеи добить трансграничную группировку террористов французы пока не отказываются) перенесут в Абиджан, что в Кот д'Ивуаре (кстати, это третий по численности населения франкоязычный город в мире).

    И кто в этом бегстве виноват? По мнению Макрона, виновата Россия.

    Дело в том, что новые власти Мали доверились властям ЦАР, где на все лады расхваливали российских военных советников из ЧВК, и пригласили россиян «подтянуть» свои вооруженные силы. Французам это резко не понравилось (перебранка вокруг ЧВК из РФ в конечном счете и привела к высылке посла), и Макрон даже попробовал высказать свои претензии лично Владимиру Путину.

    Российский президент заверил коллегу, что официальная Москва тут ни при чем. Но не удержался от шпильки.  

    «Следуя общей логике применительно к НАТО, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право», - сказал Путин, намекая на «политику открытых дверей», которой Брюссель, Вашингтон и Париж обосновывают невозможность официального отказа Украине в мечте о присоединении к альянсу.

    Макрона это заверение, судя по всему, убедило не в полной мере. Объясняя необходимость вывода войск из Мали, он конкретизировал источник зловредной деятельности. Это некие активисты в Интернете (видимо, блогеры), которые «распространяют антифранцузские заявления», чем «наносят удар по африканским лидерам» (то есть перепропагандируют их на антифранцузский лад).

    «Эти активисты спонсируются Россией и другими государствами», - закончил свою мысль Макрон. 

    Надо признать, столь высокой похвалы российской «мягкой силе» еще никто не делал. Разве что функционеры и активисты Демпартии США - три года назад они были убеждены, что манипуляции в соцсетях и несколько хакеров позволили Москве навязать Америке Дональда Трампа в качестве главы государства. Иосиф Сталин и Леонид Брежнев ни о чем подобном даже не мечтали.

    Однако «сговор России с Трампом», как все убедились впоследствии, - фейк, сочиненный в штабе Хиллари Клинтон. А вот исход французов из Мали самый настоящий. И достаточно самых общих знаний об истории этой страны, чтобы поднять оправдания Макрона на смех.

    История многонационального малийского государства довольно насыщенна и разнообразна, его территория входила в состав нескольких империй, включая древние и ту средневековую, которая так и называлась - Мали. Но в нашем случае важнее тот факт, что почти век земли Мали и соседнего Сенегала составляли единую французскую колонию, а с конца Второй мировой войны до второй половины 1950-х считались заморскими территориями Парижа (то есть малийцы имели полноправное французское гражданство).

    После обретения Мали формальной независимости действительно наступил период острой конкуренции между Москвой и Парижем за влияние на новое государство. Социалистическая диктатура продержалась чуть менее десяти лет, прозападный режим Муссы Траоре - более 30 лет. Когда Траоре все-таки свергли, республика, как считали в Париже, встала на путь парламентаризма, причем успешнее многих прочих - Мали ставили в Африке в пример.

    Потому что, если исходить из международных рейтингов, Мали обладала всеми признаками развитой демократии, будь то транспарентность политики или независимость СМИ. Позиции Франции в этой стране оставались ведущими, то есть, хваля малийскую демократию, Париж хвалил прежде всего себя.

    Арабская весна внесла в эту утопию коррективы - начался гражданский конфликт, в ходе которого проживающие на севере туареги объявили о своей независимости от чернокожих племен юга. Однако нападение упомянутых выше исламистов примирило враждующие стороны - все объединились вокруг Франции и против терроризма.

    Иными словами, французы веками контролировали всю общественно-политическую жизнь Мали, весь крупный бизнес, всю систему образования. Если отбросить многочисленное наследие древности, сконцентрированные в районе города Тимбукту, они создали республику такой, какой ее знают. Они там даже не цари, они там боги с учетом, что уровень грамотности в Мали один из самых низких на планете: чуть больше половины среди мужчин, чуть больше трети среди женщин.

    И вот это вот определяющее влияние, подкрепленное военными штыками на разветвленной сети баз, за считанные месяцы смогли аннулировать некоторое количество российских блогеров, сменив геополитическую ориентацию целого франкоязычного государства.

    Такой «диагноз» звучит абсолютно неправдоподобно. Но, в то же время, настолько для России льстив, что спорить с ним совершенно не хочется.

    Будет лучше, если мы допустим правоту Макрона и зададимся вопросом - а почему антифранцузская пропаганда в Мали вдруг стала настолько успешной?

    Скорее всего, потому, что вековая французская опека не изменила в Мали главного - хронической и беспросветной даже по африканским меркам нищеты населения. Этой константа не менялась с «формой собственности» (колония, зависимая территория, формально независимая страна) и почему-то не коррелирует с тем обстоятельством, что многострадальные земли Мали остаются золотой жилой Западной Африки (другое дело, что, помимо золота, полезных ископаемых там нет).

    Уделяя значительное внимание политическому контролю за этим золотым прииском, французы не особо интересовались интересами местного населения и его уровнем жизни, а строительству социальной инфраструктуры предпочитали строительство военной (и как минимум одну из бывших французских баз теперь занимает ЧВК из России). В какой-то момент для малийцев оказалось важнее не то, что они «чемпионы по демократии», а то, что они - один из мировых лидеров по младенческой смертности (в плохом смысле лидеров, разумеется).

    И даже то, что на начальном этапе интервенции французская армия боролась с исламистами вполне успешно, не сыграло решающей роли - в силу того, что Париж не спешил делиться знаниями с местными силовиками, опасаясь роста их самостоятельности, тогда как российские инструкторы из ЧВК именно за этим в Мали и приехали - «подтягивать отстающих».

    Что из этого в итоге получится - вопрос открытый. Задача по окончательному искоренению боевиков-джихадистов очень сложная, считать, что российские инструкторы с ней справятся только в силу того, что они не французы, - своего рода карго-культ.

    Но что-то в этой истории действительно является «окончательным диагнозом» для самодовольной французской политики: то ли нищета малийцев, то ли их уязвимость перед российскими блогерами, то ли то и другое сразу.

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