Париж объявил начале вывода войск из Мали

Франция, ее европейские союзники по операции «Такуба» и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали, сообщается в совместном коммюнике, которое было распространено в четверг Елисейским дворцом.

«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, участвующие в операции «Бархан» и в составе оперативной группы «Такуба», считают, что политические, оперативные и юридические условия больше не выполняются для эффективного выполнения их военных обязательств по борьбе с терроризмом в Мали, и поэтому решили инициировать скоординированный вывод с малийской территории своих соответствующих военных ресурсов, предназначенных для этих операций», – передает РИА «Новости» текст коммюнике.

Вместе с тем по просьбе своих африканских партнеров европейские страны и Канада «договорились продолжать свои совместные действия по борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, в частности, в Нигере и Гвинейском заливе и провести политические и военные консультации с целью определения параметров этой совместной акции к июню 2022 года».

Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, войска европейских союзников после вывода из Мали будут дислоцироваться на территории соседнего Нигера.

«По соглашению с властями Нигера европейские сил будут дислоцироваться рядом с военными силами Нигера в приграничном регионе с Мали», – сказал Макрон.

Он отметил, что вывод сил европейских союзников из Мали будет скоординированным с военными малийскими властями и миссией ООН в Мали.

«Мы не можем продолжать военные действия вместе с властями, чью стратегию или скрытые цели мы не разделяем. Это ситуация, с которой мы столкнулись сегодня в Мали», – заявил Макрон, комментируя решение о выводе войск из Мали.

«Борьба с терроризмом не может оправдывать все, она под предлогом того, что является абсолютным приоритетом, не должна превращаться в упражнение по бессрочному сохранению власти. Она также не может оправдать эскалацию насилия из-за использования наемников... В этих условиях Франция и ее партнеры, задействованные в борьбе против терроризма, страны, участвующие в операции «Такуба», приняли решение о выводе своих сил из Мали», – подчеркнул он.

По словам Макрона, вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев.

«Мы начали закрывать военные базы на севере, так что мы будем постепенно закрывать в ходе учений, которые займут от 4 до 6 месяцев, базы, которые у нас есть в Мали», – сказал Макрон.

По его словам, в течение этого периода Франция продолжит обеспечивать безопасность миссий МИНУСМА.

«После этого сердце операции будет не в Мали, а в Нигере – в районе трех границ», – добавил французский лидер.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне решения Франция и ее союзников инициировать скоординированный вывод войск Мали заявил, что Евросоюз в ближайшие дни решит, сохранять ли свою миссию по подготовке военных в этой стране.

«Теперь встал вопрос о том, что делать нам, европейцам, с нашей тренировочной миссией. Я направил делегацию в Мали для переговоров с малийскими властями о том, на каких условиях и при каких гарантиях мы можем рассмотреть сохранение или вывод нашей тренировочной миссии. Ответ на этот вопрос будет дан в ближайшие дни», – сказал Боррель.

В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». Эту миссию поддерживает региональная структура G5, созданная в том же году. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад) является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Париж изменит модель военного присутствия в Сахеле: операция «Бархан» в ее нынешнем виде будет завершена, ей на смену придет международный альянс, куда войдут страны региона и другие партнеры.

Ранее власти Мали решили выслать посла Франции.

В середине января французский дипломатический источник сообщил, что Мали считает, что ее двусторонние оборонные соглашения с Францией нуждаются в пересмотре.

В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании «Вагнера» в Мали. Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.