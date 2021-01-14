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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Думские «голубые фишки» ждет испытание на выборах-2021

Не исключено, что к четырем привычным участникам в новой Думе прибавится и пятая партия Владимир Федоренко/РИА Новости
В новой Госдуме может сложиться «4-5-партийная модель», у одной из партий-новичков есть шанс пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется трудно – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом «демонстрации уважения» к своим запросам. Котировки каких партий в итоге пойдут вверх и кто составит конкуренцию думским «голубым фишкам»? Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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«Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

«Арабская весна» затронула весь глобальный миропорядок REUTERS/Goran Tomasevic
Планета отмечает десятилетие «арабской весны» – цепочки революций, сделавших ее менее безопасной. Война в Сирии, убийство Каддафи, расцвет ИГИЛ, миграционный кризис, усиление евроскептиков и Брексит – все это связывают с кровавыми бунтами 2011 года. Теперь они рискуют повториться опять, и связано это не с кознями ЦРУ, а с внешней торговлей России. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Приведет ли американская перестройка к развалу США

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением. Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

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США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    «Арабская весна» рискует повториться из-за русского хлеба

    «Арабская весна» затронула весь глобальный миропорядок    14 января 2021, 09:44
    Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Планета отмечает десятилетие «арабской весны» – цепочки революций, сделавших ее менее безопасной. Война в Сирии, убийство Каддафи, расцвет ИГИЛ*, миграционный кризис, усиление евроскептиков и Брексит – все это связывают с кровавыми бунтами 2011 года. Теперь они рискуют повториться опять, и связано это не с кознями ЦРУ, а с внешней торговлей России.

    Романтический образ тунисской революции – первой в списке «арабской весны» – неизменно включает в себя рассказ про Мохаммеда Буазизи, зеленщика из города Сиди-Бузид, совершившего самосожжение в знак протеста против действий властей. Буазизи торговал фруктами без лицензии, его оштрафовали, конфисковав электронные весы. За этим последовали скандал, переворачивание прилавка с товаром, удар по щеке со стороны чиновника, безответная жалоба в мэрию, самоубийство Буазизи и многотысячные митинги в его поддержку. Менее чем через месяц президент Бен Али, правивший Тунисом «железной рукой» почти четверть века, бежал из страны. Это произошло ровно 10 лет назад – 14 января 2011 года.

    Считается, что успех тунисцев вдохновил жителей порядка двадцати стран Африки и Ближнего Востока. В одних странах бунты были подавлены, в других – власти откупились от революционеров реформами, в третьих – протесты привели к падению правящего режима и/или к войне. В Ливии, Йемене и Сирии война идет до сих пор.

    Так или иначе, «арабская весна» затронула и глобальный миропорядок. С ней связывают и возвышение ИГИЛ*, и миграционный кризис в Европе, и целую серию чудовищных терактов. Но новичкам везет – Тунис стал, пожалуй, единственной страной, где свержение властей в 2011 году принесло больше плюсов, чем минусов: погибло около 200 человек, но вне коррупционной модели Бен Али государство демократизировалось, ускорило свое развитие, живет да не тужит.

    Впрочем, Тунис и прежде был относительно благополучным местом, вот и вытащил счастливый билет из кипящего котла с плотью. Всю эту благостную картину портит, пожалуй, только один факт, на который в 2011-м мало кто на Западе обратил внимание, а теперь не обратить нельзя, если вы, конечно, поддерживаете так называемую третью волну феминизма.  

    Оскорбление, побудившее Буазизи к самоубийству, было нанесено ему не просто чиновником, а чиновником-женщиной – страшное дело для религиозного араба. Другими словами, сейчас на статус «воина прогресса» зеленщик претендовать не смог бы, как не вписавшийся в эру гендерного равенства.

    Однако корень проблемы, залившей арабский мир кровью, а впоследствии слегка забрызгавшей Европу, конечно же, не в конфликте торговца с чиновницей. Предпосылки для революции в каждой конкретной стране были во многом индивидуальными, а объединяет их отнюдь не стремление арабов к демократии, как подавали всё это на Западе, а перенаселенность, ускоренная урбанизация и безработица. И если в Тунисе в каком-то смысле бесились с жиру (ядро протестов против Бен Али составила образованная, но невостребованная молодежь), то в Египте, где революционеры пришли к успеху вторыми, бунтовала очевидная нищета – люди, которые в буквальном смысле недоедали.

    Именно там и тогда к революционным процессам подключилась большая политика, а в российской публицистике закрепилось мнение, что вся «арабская весна» в той или иной степени была инспирирована ЦРУ, чтобы сменить власти нефтеносных земель на более лояльные. Активное участие США в дальнейших событиях (например, в Ливии и Сирии) отрицать невозможно. Но правда в том, что многие правители, как пережившие, так и не пережившие весенние бунты, и без того ориентировались на Вашингтон. Бывший президент Египта Хосни Мубарак из их числа.

    Как самая населенная, важная, влиятельная (за исключением разве что саудитов) страна региона, Египет, конечно, пытался проводить собственную линию, но в общем и целом следовал в фарватере Америки.

    Замена Мубарака на представителя движения «Братья-мусульмане» было явно не тем, чего желали в Вашингтоне, поэтому последующую контрреволюцию во главе с фельдмаршалом Ас-Сиси в США восприняли вполне благодушно, хотя нынешний режим ничем не напоминает демократию и очень многим – переиздание системы Мубарака.

    Сейчас уже можно вполне уверенно утверждать, что египетская революция – самая масштабная и значимая в рамках «арабской весны» (если не брать в расчет последующие войны в Ливии и Сирии) – была спровоцирована действиями не Америки, а России. Паче чаяния, именно мы поспособствовали социально-политическому взрыву в долине Нила. Не случайно и тем более не намеренно, а ввиду обстоятельств непреодолимой силы.

    Лето 2010 года в России выдалось тяжелым – температурные рекорды, лесные пожары, задыхающиеся от смога города, засуха, неурожай. Чтобы избежать существенного роста цен на хлеб, правительство ввело эмбарго на экспорт пшеницы, что поставило Египет в невыносимые условия.

    Из школьных уроков про древние цивилизации почти каждый знает, что долина Нила тысячелетиями кормила египтян – ил от разливающейся реки обеспечивал плодородие земель. Так было раньше, но теперь Египет настолько разросся, что вынужден закупать зерно за рубежом. Преимущественно – в России, так и дешевле, и привычнее. На рубеже 2010-2011 годов он этой возможности оказался лишен.

    Резкое подорожание хлеба – основы питания миллионов египтян – не могло не вызвать социального взрыва. В итоге он стал настолько масштабным, что его последствия планета переживает до сих пор. А на горизонте среднесрочных прогнозов уже маячит новый.

    Причины для него схожи, хотя обстоятельства различаются. Урожай 2020 года в России был вполне приличным, чего не скажешь о ряде других стран – экспортеров хлеба. Как следствие, мировые цены на зерно повысились. Дабы подстраховаться от чрезмерного вывоза пшеницы за рубеж и взвинчивания цен внутри страны, российское правительство ввело экспортные пошлины в 25 евро за тонну зерна и сейчас раздумывает над их удвоением.

    Накануне пришла новость, что очередной ежемесячный тендер на поставки зерна был египетскими властями попросту отменен – слишком дорого, подобных денег у Государственного сельскохозяйственного агентства (GASC) сейчас просто нет. Если выход не будет найден, ситуация рискует стать кризисной, так как по ряду позиций дела у Египта сейчас даже хуже, чем в 2011-м – к странам, где одной из ключевых отраслей является туризм, коронавирус особенно беспощаден.

    Даже в том случае, если социального взрыва удастся избежать, он будет не отменен, а отложен. Всего за 20 лет – с 2000 по 2020 год – население Египта увеличилось на треть, перевалив за 100 миллионов человек. Оптимисты считают, что к концу века эта цифра удвоится, пессимисты – что это произойдет раньше.

    Та же проблема, хотя и в меньших масштабах, характерна и для многих других арабских стран, что превращает регион в пороховой погреб планеты. Пока его в полной мере не затронет демографический переход – отказ от многодетности в пользу семьи европейского типа,

    неурожаи будут вынуждать людей к переездам в города, а безработица – толкать на бунты, особенно жестокие и кровавые там, где цены на зерно остаются вопросом жизни и смерти.

    Эту проблему осознают и пытаются решать не только в Египте, но и за Египет. Тема продовольственной безопасности теперь активно муссируется в ООН и на других международных площадках, вплоть до НАТО. Часто – с подачи России, ставшей одним из важнейших внешних игроков в арабском мире.

    То, в чем обыватель видит скучную статистику, напоминающую советские рапорты об урожаях, в реальности стало краеугольным камнем международной безопасности. Либо мир сумеет накормить беспокойный Ближний Восток, либо получит новые революции, вооруженные конфликты, миграционные кризисы и террористические войны, которые начнутся с роста цен на хлебную лепешку, как начиналось и прежде, что бы нам ни рассказывали про подвиг тунисского зеленщика, посмертно получившего в 2012 году премию Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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