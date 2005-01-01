Взгляд
13 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
Разделы

Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
Перейти а раздел…

Важное для России партнерство с Алжиром ждет испытание

Выборы 2014 года стали последними для БутефликиФото: Zohra Bensemra/Reuters
После трех недель массовых волнений президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о том, что не будет участвовать в новых выборах – правда и сами выборы отложены до разработки и принятия новой конституции. Крупнейшая по территории мусульманская страна и старый партнер России имеет все шансы избежать сползания к смуте и хаосу внутренней междуусобицы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных

Сейчас для Sukhoi Superjet настали непростые времена, но эти трудности преодолимы, говорит КремзаФото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
«Собрали деньги, лекарства закупили, запланировали субботники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Кремза, заместитель главного технолога на авиазаводе, производящем «Суперджеты». Помощь предназначена для брошенных домашних животных, которых немало в Комсомольске-на-Амуре, где живет и работает Кремза. Сейчас ему пришлось временно отвлечься от помощи «братьям меньшим» ради участия в финале конкурса «Лидеры России».  Подробности...
Перейти а раздел…

«Грузинские цари» вступили в борьбу за престол

Свадьба Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели проходила с редкой даже для Грузии пышностьюФото: РИА Новости
Анекдотическая ситуация сложилась в Грузии – грузинская «царица» подала в суд на своего бывшего мужа, «царя». Казалось бы, сугубо светская и личная история имеет на самом деле глубокую политическую подоплеку. Кто и зачем добивается восстановления монархии в Грузии и кто этому противодействует? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 20 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
      Подробности...

      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
      Подробности...

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Вы боитесь летать на самолетах?
          • Да

          • Нет

          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Ликвидирован планировавший теракт в России бандит
            Москва призвала Лондон дать четкие ответы об инциденте в СолсбериРоссиян с армянскими корнями предупредили о рисках в АзербайджанеВ работе сервисов Google произошел глобальный сбойЗаявлено об отставании России от ведущих экономик мира на 100 лет
            В США запретили признавать Крым российскимВ США призвали остановить полеты Boeing 737 MAXЮлию Началову подключили к аппарату ИВЛГлава BP предупредил США о последствиях законопроекта против ОПЕК
            Спасшийся при аварии «Союза» астронавт НАСА назвал ракету-носитель шедевромМакрон увидел в Китае угрозу «историческим партнерам» Франции в АфрикеВ Шереметьево самолет столкнулся со столбомКитай решил построить на границе с Россией международный внутренний порт

            политики-авантюристы


            Саакашвили рассказал о плане Порошенко обменять Крым на членство в ЕС и НАТО

            курчатовский институт


            К концу года в России пообещали появление мощнейшей нейтронной установки

            «ревность к Алле Пугачевой»


            Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова назвал заказчиком Галкина

            Видео

            годовщина воссоединения


            Что происходит с «крымским консенсусом»

            «потеряет в эффективности»


            За океаном оценили наземные возможности ракеты «Циркон»

            глобальная торговля


            Италия готова помочь Китаю завоевать Европу

            «окопались окончательно»


            Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

            армия и вооружение


            Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

            Братский народ


            Глеб Простаков: Россия не может позволить себе потерять Украину

            Борьба за трезвость


            Антон Крылов: Вытрезвители – это вредный советский пережиток

            Круглая дата


            Екатерина Ракитина: Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

            на ваш взгляд


            Вы боитесь летать на самолетах?

            Важное для России партнерство с Алжиром ждет испытание

            Выборы 2014 года стали последними для Бутефлики   13 марта 2019, 08:22
            Фото: Zohra Bensemra/Reuters
            Текст: Петр Акопов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            После трех недель массовых волнений президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о том, что не будет участвовать в новых выборах – правда и сами выборы отложены до разработки и принятия новой конституции. Крупнейшая по территории мусульманская страна и старый партнер России имеет все шансы избежать сползания к смуте и хаосу внутренней междуусобицы.

            Президентские выборы в Алжире были намечены на 18 апреля – и в них собирался участвовать и президент Бутефлика. Это вызвало многочисленные демонстрации протеста – правящий Алжиром уже два десятилетия Бутефлика последние шесть лет прикован к инвалидному креслу и очень редко появляется перед телекамерами.

            Однако в понедельник телеканалы наконец-то показали вернувшегося накануне из швейцарской клиники Бутефлику – он встречался с главой Генштаба и премьер-министром. Одновременно было распространено его обращение к народу – Бутефлика объявил о переносе выборов и о своем отказе от выдвижения на новый срок:  

            «Пятого мандата не будет, и этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе.  Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики».

            Вместо выборов будет созвана национальная конференция для выработки новой конституции, после утверждения которой на референдуме и пройдут новые президентские выборы. Конкретные сроки не называются, но скорее всего избрание нового главы государства пройдет в конце нынешнего или начале следующего года. Уход Бутефлики закрывает важную главу не только в истории Алжира, но и, без всякого преувеличения, в мировой.

            82-летний Бутефлика принадлежит к поколению политиков еще 60-х годов – именно тогда он уже был одним из руководителей получившего в 1962 году независимость Алжира. Бутефлика приезжал в СССР еще при Никите Хрущеве в качестве министра, сопровождавшего тогдашнего президента Алжира Ахмеда Бен Беллу. Более полутора десятилетий он был главой алжирского МИДа. Да, у Бутефлики был период опалы и эмиграции в 80-е годы, но все равно,

            перед нами политик из эпохи почти 60-летней давности, человек времен Хрущева и Кеннеди.

            В мире сейчас у рычагов власти остался только один подобный патриарх – это 87-летний Рауль Кастро, все еще возглавляющий правящую на Кубе компартию.

            Бутефлика уходит практически без боя и без особых проклятий: претензии у алжирцев не к президенту лично. К нему относятся как к одну из отцов-основателей независимого Алжира, как к человеку, который потом вытащил Алжир из гражданской войны 90-х. Он не рвался к власти - ему предлагали ее военные еще в 1994-м. А после избрания президентом в 1999 году за пару лет Бутефлика сумел закончить длившееся более десятилетия противостояние с исламистами. Да, они частично ушли в подполье, но Алжир избежал участи других жертв «арабской весны» в 2011-м.

            В 2013-м Бутефлика оказался прикован к инвалидному креслу, и его выдвижение на выборах 2014 года было вызвано как реакцией на «арабскую весну» (все-таки война в соседней Ливии, да и шторм по всему арабскому миру не лучшее время для смены руководства), так и сложностью поиска адекватной замены столь опытному политику и согласования его кандидатуры внутри алжирских элит.

            Все последние годы оперативное руководство все больше переходило в руки брата Бутефлики Саида и начальника Генштаба Ахмеда Гаида Салаха. Но и к нынешним выборам преемника Бутефлики также не нашли - в итоге получили народное возмущение и раздрай. Впрочем, ни брат президента, ни генерал Салах не будут претендовать на место наследника. Выдвижение брата вызовет протесты, а 79-летний генерал слишком стар, да и лишен президентских амбиций.

            Все определится в ходе внутриэлитных переговоров. Все лагеря алжирской элиты заинтересованы в том, чтобы в стране не повторилась ситуация начала 90-х, когда выборы привели к началу гражданской войны. Тогда ослабла власть правящего социалистически ориентированно Фронта национального освобождения (ФНО,) и на выборах победили исламисты, но армия взяла власть в свои руки.

            Генералы пригласили из почти 30-летней эмиграции одного из основателей ФНО, Мохамеда Будиафа – он возглавил страну, но вскоре был убит исламистами. Алжир погрузилась в десятилетний период смуты, стоившей ему не одну сотню тысяч убитыми. Из которой вышел как раз после избрания Бутефлики, и сегодня никто не хочет, чтобы его уход ознаменовался возвращением в 90-е.

            Как и в большинстве арабских стран армия это хребет и гарант  государственности. Тем более, что и свою независимость Алжир завоевал в ходе войны с бывшей метрополией. Четыре года войны с Францией поставили Алжир в центр мировой политики – на рубеже 50-х и 60-х годов он, наряду с Кубой, был главным символом борьбы с мировым империализмом. Именно тогда и зародилась дружба наших стран. Москва более чем активно поддерживала алжирских повстанцев на международной арене, помогала и поставками оружия.

            После 1962 года советско-алжирские отношения были крайне разнообразны – мы готовили кадры для промышленности и армии (тот же генерал Салах учился в Москве), строили заводы и университеты, разминировали и лечили. Никита Хрущев присвоил Бен Белле звание Героя Советского Союза, что, в отличие от такой же награды египетскому президенту Насеру, не стало поводом для народного фольклора. Алжир при этом был самостоятельным и сильным государством, одним из лидеров Движения неприсоединения.

            В 90-е годы наши отношения упали. Не столько из-за внутренних проблем Алжира, сколько вследствие того, что Россия тогда оставила практически все свои внешнеполитические позиции. Но уже с нулевых связи стали стремительно восстанавливаться – в 2001 в Москву приехал Бутефлика, а в 2006 Алжир посетил Владимир Путин. Были заключены новые крупные контракты. Один только оружейный потянул на 7 с лишним миллиардов долларов. Алжир стал крупнейшим в мире покупателем нашего оружия.

            Мы не только сотрудничаем в нефтянке и газовой сфере (Алжир второй после нас поставщик газа в Европу), но и собираемся строить первую в Алжире АЭС. Товарооброот в 2017-м перевалил за 4,5 миллиарда долларов, а есть ведь еще и множество неиспользуемых возможностей. Например, по поставкам нашего зерна в Алжир, а алжирских овощей и фруктов в Россию. За последние девять лет в Алжире дважды бывал Дмитрий Медведев, а январский визит в эту страну Сергея Лаврова стал уже шестой его поездкой туда за полтора десятилетия – наши внешнеполитические позиции, в том числе и по основным ближневосточным темам, более чем близки.

            40-миллионный Алжир это еще и крупнейшая по территории страна исламского мира (хотя большую его часть занимает Сахара), и его значение выходит далеко за региональные рамки. Никакие амбициозные проекты Франции, Италии или Евросоюза в целом на африканском направлении или по Средиземноморью невозможны помимо и без Алжира.

            Наряду с Сирией Алжир является одной из двух арабских стран которые всегда последовательно выступали за тесные связи с нашей страной, не шарахались к американцам, не ссорились, не обижались. Неизвестно, кто будет наследником Бутефлики, но традиция такого отношения к России точно сохранится у любого алжирского руководства.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............