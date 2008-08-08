Алжир намерен приобрести эскадрилью МиГ-29М/М2

Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2, сообщили источники в сфере военно-технического сотрудничества.

Как сообщил «Коммерсанту» источник в руководстве Минобороны, обсуждается продажа 14 новых машин на сумму, составляющую 700–800 млн долларов.

Алжирская военная делегация присутствовала на прошедшем в Подмосковье международном форуме «Армия-2018» в Кубинке, где заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник департамента снабжения военного ведомства Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсуждали тему поставок вооружения.

Напомним, в августе 2016 года сообщалось, что Россия и Египет заключили контракт на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 со сроком исполнения соглашения до 2020 года.

В январе 2017 года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук во время международной презентации МиГ-35 в Луховицах рассказал, что ФСВТС получила коммерческие предложения от Аргентины на покупку более 15 истребителей МиГ-29.