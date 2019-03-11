Президент Алжира заявил об отсрочке выборов и отказе баллотироваться на новый срок

В послании к нации президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о переносе выборов главы государства и своем отказе баллотироваться еще на пятый срок.

Запланированные на 18 апреля выборы президента будут перенесены на более поздний срок, передает ТАСС со ссылкой на государственное информационное агентство АПС.

В феврале по Алжиру прошли массовые акции протеста после выдвижения правящей коалицией Бутефлики на очередной срок.

В начале марта алжирский президент из Швейцарии, где находится на лечении, обратился к своему народу с просьбой удержаться от попыток «спровоцировать хаос и мятеж».