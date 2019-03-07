Алжирский президент из Швейцарии призвал свой народ не устраивать мятеж

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился к народу страны из Швейцарии, где проходит лечение, глава государства предостерег жителей от попыток «спровоцировать хаос и мятеж» во время народных волнений.

Бутефлика поприветствовал «мирный характер народных выступлений» в Алжире и отметил, что нельзя провоцировать «хаос и мятеж как изнутри, так и из-за пределов страны», сообщило государственное информагентство страны APS, передает ТАСС.

Также 82-летний президент призвал сохранять стабильность в Алжире «в целях дальнейшего его развития и строительства».

Ранее глава предвыборного штаба президента Абдельгани Заалян сообщил, что состояние здоровья алжирского лидера не вызывает опасений. Он также опроверг сообщения СМИ, в которых утверждалось, что Бутефлика якобы страдает от неврологических и респираторных проблем.