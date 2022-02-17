Макрон заподозрил Россию в «спонсировании» критики Франции в соцсетях

Шарий: Если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет

«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы, а он либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. В среду Зеленский своим указом ужесточил санкции против портала Шария и независимого онлайн-издания «Страна».

«Персональные санкции против меня, моей супруги и ее мамы были введены 20 августа прошлого года. Ресурс Sharij.net был заблокирован решением Совета по нацбезопасности и обороне и указом Зеленского. Теперь еще и «ужесточение», – отметил медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.

«Единственное, что могу сказать – во главе этого государства стоит наркоман, и он сходит с ума при молчании всего мирового сообщества», – добавил Шарий.

Те люди на Западе, которые в свое время «вписывались», например, за основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и устраивали другие выборочные кампании протеста – молчат, когда украинская власть блокирует независимые медиаресурсы, отметил собеседник. «Похоже, что если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет», – подчеркнул Шарий.

«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы. Уже ушли все инвестиции, государство разваливается, при этом его накачивают второсортным и третьесортным оружием – то, что поставляется, нельзя назвать оружием, а можно назвать металлоломом. В то же время людям нечем платить за коммунальные услуги. А человек, находящийся во главе государства, занимается тем, что либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции, – подчеркнул собеседник. – Одну дорожку занюхал и придумал праздник единения какой-нибудь. Ввиду того, что у нас Северная Корея – 2, должны быть какие-то постоянные празднования, во имя великого кормчего. Вторую дорожку занюхал – и решил ужесточить санкции против «Шарий.нет». Иначе этот абсурд и безумие не объяснить».

В среду Владимир Зеленский своим указом внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий, информагентства «Шарий.Нет», а также интернет-издания «Страна» (Strana.ua), сообщает ТАСС. Украинский президент предписал интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам.

«Зеленский решил сделать «Стране» подарок на день рождения нашего издания и расширил перечень санкций против нас. Он прописал в новом указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания Strana.ua. Впрочем, украинские провайдеры, хотя и далеко не все, и ранее блокировали ресурсы «Страны» «просто по звонку СБУ», отмечают авторы сообщения. Теперь власти решили дополнительно надавить на провайдеров, подчеркнули представители Strana.ua. «Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся», – резюмируют авторы сообщения.

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