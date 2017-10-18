Жертвами борьбы Twitter с «русскими троллями» стали болгары

Болгарские пользователи начали жаловаться на беспричинную блокировку их аккаунтов в соцсети Twitter; предположительно, они оказались заблокированы за использование кириллицы в рамках борьбы администрации соцсети с «русскими троллями».

С середины мая, когда Twitter объявил о масштабной кампании по борьбе с фейковыми аккаунтами, пользователи соцсети массово жалуются на необоснованные блокировки, сообщает The Verge.

Издание предполагает, что Twitter считает вредоносными аккаунты, которые в постах, написанных кириллицей, упоминают какой-либо крупный сервис или компанию (например, @YouTube).

Так сайт решил бороться с «русскими троллями», то есть страницами, которые якобы как-либо связаны с Кремлем.

При этом под блокировку начали попадать не только русские пользователи, но и граждане других стран, где тоже используется кириллица. В частности, множество болгарских пользователей оказались забанены в соцсети без объяснения причин.

«Мой аккаунт заблокировали после того, как я написала ответ @inkscar. Печально, Twitter», – написала Denitsa Hristova.

И аз имах удоволствието да ми бъде заключен акаунта и то след като се включих по темата с отговор към @inkscar Досадно, @Twitter pic.twitter.com/qXNwl3VQ6S — Denitsa Hristova (@Lokumena) 21 мая 2018 г.

Несмотря на то, что заблокированный микроблог можно вернуть, «привязав» в нему номер телефона, комментарии пользователя перестают отражаться. Кроме того, функция отправки уведомлений становится недоступной.

Таким образом, аккаунт попадает в так называемый теневой бан.

«Некоторые диалоги теперь выглядят как монологи», –иронизирует Sensum, приложив к записи скриншот переписки болгарских пользователей, где несколько участников были заблокированы, а их твитты удалены.

Дам... може би търсеният ефект е някои диалози да изглеждат монолози#tweetunavailable pic.twitter.com/TQhK5kCLjy — Sensum (@vonegat) 21 мая 2018 г.

Напомним, осенью 2017 года Twitter объявил войну «русской фабрике троллей» – сети фейковых аккаунтов, которые якобы были созданы в соцсетях компанией предпринимателя Евгения Пригожина с целью «вмешательства» Москвы в выборы США.