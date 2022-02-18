В Госдуме назвали цели публикации Минобороны Британии карты «вторжения» России на Украину

«Запад не боится опровержения своих схем и фейковых карт «нападения» России на Украину, у США и Британия другая цель – держать Киев в постоянном страхе», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее Минобороны Британии опубликовало карту под названием «Возможная ось вторжения на Украину».

«Увлечение британского Минобороны контурными картами с «планами нападения» России на Украину объясняется попыткой создать дымовую завесу для диалога между США и Россией по безопасности», – сказал депутат Госдумы Олег Морозов.

По его словам, Запад и Британия в частности ведут эту игру не для того, чтобы убедить всех в правоте своей позиции, а для того, чтобы просто ее сформулировать. «Потому ни здравый смысл, ни объективные данные не имеют здесь никакого значения», – добавил парламентарий.

Собеседник указал: тем, кто делает эти фейки, ни к чему проявлять профессиональные знания в военной стратегии. «К тому же если бы они выложили данные с военных спутников, то стало бы понятно, что российские войска возвращаются в места постоянной дислокации. А это не совпадает с позицией Запада», – пояснил он.

Таким образом, отметил депутат, Лондон и Вашингтон ухудшают фон нынешних переговоров с Москвой по безопасности. «Рядовые граждане Британии или Германии в большинстве своем верят этим картам. Запад в итоге будет утверждать, мол, «Россия много раз планировала напасть на Украину, она агрессор. Поэтому мы не можем выполнить ее требования по безопасности», – уточнил парламентарий.

Другой целью таких фейков является постоянное нагнетание предвоенных настроений на Украине – чтоб их войска были в постоянной боевой готовности. «В такой ситуации им удобнее провести какую-то провокацию в Донбассе в надежде на эскалацию», – резюмировал Морозов.

Ранее министерство обороны Великобритании опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину, обозначив в ее названии президента России Владимира Путина.

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», – отметили в британском ведомстве, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений, передает РИА «Новости».

На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» стрелка показывает две фазы наступления.

Первая – направляется из западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма – вдоль Азовского побережья, с территории Белоруссии на Киев. Вторая – движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

В ведомстве отметили, что схемы «приведены исключительно в иллюстративных целях».

Ранее британские издания The Sun и Mirror сообщали, что вторжение Вооруженных сил России на территорию Украины произойдет ровно в час по полуночи по Лондону в ночь на 16 февраля.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все даты начала якобы «вторжения» безответственными фейками и вбросами. Также он добавил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за лже-новости о планируемом вторжении на Украину.

Российские власти уже не раз отвергали обвинения Запада в адрес Москвы о якобы подготовке к войне.

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