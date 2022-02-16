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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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«Мы не понимаем, что у Путина в голове»

Западные спецслужбы жалуются на неспособность просчитать действия президента Путина Patrick Semansky/AP/ТАСС
«Путин заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной». Такими словами в западных СМИ комментируют несостоявшееся «вторжение» России на Украину, назначенное Байденом на 16 февраля. Несмотря на несбывшийся прогноз, американские и британские аналитики продолжают называть новые даты войны. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Украина готовит против Донбасса два основных удара

Украина готова в любой момент атаковать Донбасс Andrew Marienko/AP/ТАСС
Вероятность наступления Украины против Донбасса «очень высока, выше, чем ранее», заявили в Кремле. Есть и ряд других признаков того, что прямо сейчас Киев готовится реализовать военный план «реинтеграции Донбасса». Как выглядит этот план, какие украинские войска планируется использовать – и какая роль в его реализации отводится России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Амнезия Европы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории. Подробности...

Россия обязана защитить Донбасс

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет. Подробности...
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Запад играет во вторжение на Украину

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

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Тиктокеры из США на войне с Россией

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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    		   16 февраля 2022, 12:30
    Фото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Путин заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной». Такими словами в западных СМИ комментируют несостоявшееся «вторжение» России на Украину, назначенное Байденом на 16 февраля. Несмотря на несбывшийся прогноз, американские и британские аналитики продолжают называть новые даты войны.

    В среду британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля. В ней отмечается, что ночь «прошла без происшествий». «Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.

    Однако это не помешало The Sun продолжить инсинуации на тему российского «вторжения», но под другим углом. «К тому времени, когда вы будете это читать, на украинскую столицу могут уже падать бомбы. Путин попытается удержать нас в подвешенном состоянии. Он жаждет неопределенности», – уверены в издании.

    «И хотя Путин опроверг любые агрессивные намерения в отношении Украины, он по-прежнему заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной. Туман войны действительно опустился на регион», – добавляют в The Sun.

    Пытаются разгадать намерения президента России и в New York Times: «Американские спецслужбы сталкиваются с решающим испытанием: им надо расшифровать, будет ли господин Путин использовать для вторжения более 150 тыс. военнослужащих, или же он использует их как рычаг воздействия для дипломатического урегулирования конфликта?»

    «Мы принципиально не понимаем, никто из нас не понимает, что у президента Путина в голове, и поэтому мы не можем делать никаких предположений о том, куда все это движется», – цитирует издание заявление постпреда США при НАТО Джулиана Смита.

    «Аналитики понимают образ мыслей Путина, его обиды и гнев на Запад и Соединенные Штаты, – добавляет Джон Сайфер, бывший офицер ЦРУ, служивший в Москве. – Значит ли это, что мы знаем его дальнейшие планы? Нет, потому что для этого нужно залезть ему в голову». Поэтому США «давно застигнуты врасплох господином Путиным, начиная с его решения по Крыму и заканчивая развертыванием сил в Сирии», с сожалением резюмирует New York Times, затрудняясь спрогнозировать дату «вторжения» России на Украину.

    В другом материале авторы издания указывают на то, что Москва получила шанс доказать неправоту США относительно намерений ввести войска на Украину: «При этом Путин может оказывать давление на Запад и на Украину без единого выстрела с помощью других средств военного характера и кибератак». «Угроза для Украины остается значительной. В прошлом Россия объявляла об отводе войск только для того, чтобы оставить оружие и технику на месте для легкой передислокации», – напоминает ветеран морской пехоты США Роберт Ли.

    В свою очередь The Washington Post пишет, что срочное заявление Байдена по Украине прозвучало за несколько часов до возможного «вторжения» России: «В ближайшие дни мы увидим, действительно ли Путин снизит эскалацию и воспользуется одним из множества открытых для него путей урегулирования кризиса».

    Тем не менее, «официальные лица в Вашингтоне по-прежнему скептически относятся к заявлениям Кремля об отводе войск», причем «многие из них все еще находятся достаточно близко к границе с Украиной, чтобы начать быструю атаку».

    «Сейчас неясно, являются ли российские сигналы подлинным признаком деэскалации. Я не видел никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о деэскалации. Даже если несколько батальонно-тактических групп и выйдут из Крыма, это не меняет общей картины», – цитирует издание слова эксперта по России, ветерана армии США Майкла Кофмана.

    «Видео, на котором несколько громких танков и неуклюжих бронированных машин погружается на транспортный поезд в Крыму, сопровождалось громким заявлением российского Министерства обороны о том, что часть сил, которые окружили Украину, направятся к своим гарнизонам. Однако такие доказательства выглядят явно сырыми», – соглашается с американскими СМИ британская The Guardian.

    «Вместе с тем, Владимир Путин может поддерживать кризис в течение нескольких недель или даже месяцев. Для Кремля дешевле и менее рискованно оказывать давление на Украину, перемещая войска вперед и назад, чтобы нанести Киеву экономический ущерб и посмотреть, не появится ли для Москвы каких-то новых возможностей в будущем», – добавляют британцы.

    В свою очередь немецкий журнал Spiegel усомнился не только в отводе российских войск, но и в достоверности американских прогнозов по датам «вторжения» России на Украину: «США агрессивно делятся информацией секретных служб, чтобы публично оказать давление на Россию, но их информацию сложно проверить самостоятельно. Возможно, это была дезинформация? Или просто давление? Вероятно, ответ на этот вопрос мы получим в ближайшие дни».

    На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину. «Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – не без иронии написала Захарова в Telegram.

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