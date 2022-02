Хватит пугать Киев? «Мы не понимаем, что у Путина в голове» 16 февраля 2022, 12:30

Текст: Алексей Нечаев

«Путин заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной». Такими словами в западных СМИ комментируют несостоявшееся «вторжение» России на Украину, назначенное Байденом на 16 февраля. Несмотря на несбывшийся прогноз, американские и британские аналитики продолжают называть новые даты войны. В среду британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля. В ней отмечается, что ночь «прошла без происшествий». «Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье. Однако это не помешало The Sun продолжить инсинуации на тему российского «вторжения», но под другим углом. «К тому времени, когда вы будете это читать, на украинскую столицу могут уже падать бомбы. Путин попытается удержать нас в подвешенном состоянии. Он жаждет неопределенности», – уверены в издании. «И хотя Путин опроверг любые агрессивные намерения в отношении Украины, он по-прежнему заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной. Туман войны действительно опустился на регион», – добавляют в The Sun. Пытаются разгадать намерения президента России и в New York Times: «Американские спецслужбы сталкиваются с решающим испытанием: им надо расшифровать, будет ли господин Путин использовать для вторжения более 150 тыс. военнослужащих, или же он использует их как рычаг воздействия для дипломатического урегулирования конфликта?» «Мы принципиально не понимаем, никто из нас не понимает, что у президента Путина в голове, и поэтому мы не можем делать никаких предположений о том, куда все это движется», – цитирует издание заявление постпреда США при НАТО Джулиана Смита. «Аналитики понимают образ мыслей Путина, его обиды и гнев на Запад и Соединенные Штаты, – добавляет Джон Сайфер, бывший офицер ЦРУ, служивший в Москве. – Значит ли это, что мы знаем его дальнейшие планы? Нет, потому что для этого нужно залезть ему в голову». Поэтому США «давно застигнуты врасплох господином Путиным, начиная с его решения по Крыму и заканчивая развертыванием сил в Сирии», с сожалением резюмирует New York Times, затрудняясь спрогнозировать дату «вторжения» России на Украину. В другом материале авторы издания указывают на то, что Москва получила шанс доказать неправоту США относительно намерений ввести войска на Украину: «При этом Путин может оказывать давление на Запад и на Украину без единого выстрела с помощью других средств военного характера и кибератак». «Угроза для Украины остается значительной. В прошлом Россия объявляла об отводе войск только для того, чтобы оставить оружие и технику на месте для легкой передислокации», – напоминает ветеран морской пехоты США Роберт Ли. В свою очередь The Washington Post пишет, что срочное заявление Байдена по Украине прозвучало за несколько часов до возможного «вторжения» России: «В ближайшие дни мы увидим, действительно ли Путин снизит эскалацию и воспользуется одним из множества открытых для него путей урегулирования кризиса». Тем не менее, «официальные лица в Вашингтоне по-прежнему скептически относятся к заявлениям Кремля об отводе войск», причем «многие из них все еще находятся достаточно близко к границе с Украиной, чтобы начать быструю атаку». «Сейчас неясно, являются ли российские сигналы подлинным признаком деэскалации. Я не видел никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о деэскалации. Даже если несколько батальонно-тактических групп и выйдут из Крыма, это не меняет общей картины», – цитирует издание слова эксперта по России, ветерана армии США Майкла Кофмана. «Видео, на котором несколько громких танков и неуклюжих бронированных машин погружается на транспортный поезд в Крыму, сопровождалось громким заявлением российского Министерства обороны о том, что часть сил, которые окружили Украину, направятся к своим гарнизонам. Однако такие доказательства выглядят явно сырыми», – соглашается с американскими СМИ британская The Guardian. На эту тему «Вместе с тем, Владимир Путин может поддерживать кризис в течение нескольких недель или даже месяцев. Для Кремля дешевле и менее рискованно оказывать давление на Украину, перемещая войска вперед и назад, чтобы нанести Киеву экономический ущерб и посмотреть, не появится ли для Москвы каких-то новых возможностей в будущем», – добавляют британцы. В свою очередь немецкий журнал Spiegel усомнился не только в отводе российских войск, но и в достоверности американских прогнозов по датам «вторжения» России на Украину: «США агрессивно делятся информацией секретных служб, чтобы публично оказать давление на Россию, но их информацию сложно проверить самостоятельно. Возможно, это была дезинформация? Или просто давление? Вероятно, ответ на этот вопрос мы получим в ближайшие дни». На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину. «Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. – огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», – не без иронии написала Захарова в Telegram.