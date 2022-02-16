Хватит пугать Киев?

Российские военные возвращаются в места постоянной дислокации с прошедших вблизи границ Украины учений. Эти маневры Запад оценил как подготовку Москвы ко вторжению в эту страну. В результате вызванной западными СМИ истерии, Украину покинули испуганные перспективой войны инвесторы, дипломаты и олигархи. Но эти учения, считают эксперты, удержали Киев от военной агрессии против Донбасса. Не обострится ли теперь ситуация?

Во вторник подразделения Южного и Западного военных округов России начали возвращение в места дислокации после учений, которые прошли в регионах у границ Украины. Выполнившие задачи подразделения уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны, цитировал сайт Минобороны отчет официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Еще ряд подразделений, по его словам, «совершат марши своим ходом в составе воинских колонн». В подтверждение Минобороны показало видео и фото погрузки бронетехники после завершения маневров.

Изначально военное ведомство не сообщило, откуда возвращаются военные. Но в пресс-службе Южного военного округа уточнили, что военнослужащие округа возвращаются пункты в постоянной дислокации с учений в Крыму. Западный военный округ сообщил, что военные возвращаются в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области, но из какого региона — не уточнил. Однако до этого СМИ публиковали сведения, что Россия провела масштабные учения в тех регионах, которые граничат с Украиной – Ростовской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также в Крыму. А главком ВСУ даже называл численность этой группировки – 120 тысяч военнослужащих.

Конашенков также напомнил о продолжающихся пока российско-белорусских учениях «Союзная решимость», которые проходят с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Напомним, что одна из целей этих маневров – отработка задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции».

Эти учения, которые прошли практически по всему периметру границ Украины, не на шутку напугали Киев. Масло в огонь всеукраинской паники подлили западные медиа и официальные лица, которые называли перемещения российских войск подготовкой к вторжению на Украину. Иностранными СМИ назывались даже конкретные даты якобы готовящегося Москвой удара. Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 по Киеву и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и танковые удары, писали британские издания The Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке.

В Кремле с иронией отреагировали на слухи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому случаю предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

От подобных вбросов и медиаистерики страдала в первую очередь сама Украина: президент Зеленский констатировал «бегство» с Украины капиталла на 12,5 млрд долларов. Западные страны организовали эвакуацию своих дипломатов и перевод представительств во Львов. А из аэропортов Киева наблюдался «исход бизнес-джетов» с украинскими олигархами и топ-менеджерами на борту.



Когда Минобороны сообщило о завершении плановых учений ЮВО и ЗВО, в руководстве Соединенных Штатов, НАТО и европейских стран это было воспринято однозначно – как отвод от границ Украины российских войск, якобы стянутых для «вторжения» в эту страну, либо сосредоточенных у границ для политического давления на Киев. И это было истолковано Западом в сугубо позитивном ключе.

«Если эта информация подтвердится, то это будет отрадным известием, позитивным сигналом, который означал бы деэскалацию, к которой мы призывали», – заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, отмечает ТАСС.

«Любые новости о том, что войска отводятся, – это хорошие новости. Думаю, они должны быть проверены, и мы будем наблюдать за ситуацией в ближайшие дни», – заметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. «Мы проверяем, правда ли идет речь о небольшой деэскалации, что стало бы прекрасной новостью», – вторил союзникам по ЕС министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби еще в понедельник заявил – Вашингтон положительно оценивает заявления российской стороны о скором завершении части учений. При этом представитель военного ведомства подчеркнул – США по-прежнему считают, что Россия недостаточно прозрачно проинформировала их о том, для чего происходит сосредоточение российских войск вдоль украинской границы.

Тем не менее президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне пока не подтверждают факт отвода российских войск и все еще допускают возможность «атаки» России на Украину. «Наши аналитики указывают на то, что 150 тысяч военных находятся на территории России и Белоруссии вдоль границы Украины», – сообщил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил пожелание альянса – НАТО хочет видеть не только отвод личного состава Вооруженных сил России, но и вывод тяжелых вооружений. Судя по первоначальной реакции Запада, особенно европейцев, отвод войск привел к некоторой разрядке в ситуации вокруг Украины, полагают эксперты. «Я думаю, что возвращение наших войск в места постоянной дислокации и завершение учений – своевременный шаг. Ранее даже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некие силы искусственно нагнетают обстановку и пугают страну российским «вторжением», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. – То есть Зеленский сам признал, что США хотят намеренно столкнуть лбами Россию и Украину».

«В этих условиях заявление нашего Минобороны о возвращении войск можно считать встречным шагом. Это предотвращает военный конфликт, которого так хотят США. Честно говоря, я этому очень рад», – добавил собеседник.

Депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский напомнил, что Россия с самого начала учений заявляла, что они носят регулярный характер и не имеют никакого отношения к «вторжению» на Украину. «Поэтому логично то, что после завершения учений войска отводят», – сказал Бердичевский.

«Что касается нагнетания истерии вокруг Украины, то таким образом Киев готовится решить вопрос Донбасса силовым путем. Москва неоднократно заявляла, что в случае развития такого сценария не останется в стороне. А угрозы санкциями и постоянные обвинения в ее адрес делаются для того, чтобы Россия не вмешивалась в этот конфликт», – считает Бердичевский. –

«Сейчас на Донбассе все спокойно, никто не паникует, не бежит и не уезжает, на границе нет очередей».

Со своей стороны, политолог Алексей Нечаев напомнил, что «Россия еще даже не ввела войска на Украину, а посольство США уже переехало из Киева во Львов». «Более того, иностранные военные инструкторы покидают пределы Украины», – указал собеседник. – «Все это – доказательство эффективности военных маневров, которые Россия провела на своей территории. И, как мне кажется, эти маневры не стоит прекращать, а наоборот – в чем-то даже наращивать. К тому же страны НАТО продолжают усиление своих войск в Восточной Европе».

«Как показывает практика, России необязательно «вторгаться» куда-либо, достаточно держать войска в постоянном режиме боевой готовности, а вероятного противника – в стрессовом состоянии», –

подчеркнул экперт. – «Глядишь, еще через неделю официальный Киев вместо провокаций в Донбассе согласится исполнять Минские соглашения ровно так, как указано в тексте этого документа. Поэтому нам не стоит расслабляться, а особенно – не стоит позволять расслабиться команде Зеленского».

Руководитель союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич и вовсе считает отвод бронетехники преждевременным решением. «К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские дивизионы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» и подвезены боеприпасы к этим РСЗО, – напомнил собеседник. – По закону военного времени эти припасы уже никто вывозить не будет – их подрывают на месте или утилизируют путем выстрела».

Собеседник подчеркнул: на Украину привозят самолетами боеприпасы не для того, чтобы они лежали без дела. «Пусть они и старые, но дееспособные и по украинским меркам очень современные. Сегодня коллективный Запад во главе с США подталкивает украинских руководителей-националистов к физической зачистке Луганской и Донецкой народных республик. И то, что это произойдет в ближайшее время, у меня сомнений нет», – подчеркнул Клинцевич. Начавшийся отвод войск при такой ситуации – несвоевременный, вновь подчеркнул собеседник. «В регионе находятся подготовленные войска и вне всякого сомнения надо реагировать. Мы должны сохранить людей. А вывод войск может развязать этим идиотам руки», – считает Клинцевич.

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Добавим, что российский пострпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил – Россия не планирует предпринимать действия против Украины в том случае, если не будет провокаций со стороны Киева. «Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», – заявил Чижов. Он отметил, что атакой на Россию будет считаться в том числе нападение на российских граждан.



О том, что ситуация остается под контролем и после возвращения военных с учений заявил и Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока. В Донецке еще 1 февраля заявили, что в Киеве готов план наступления на Донбасс.

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