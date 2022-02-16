Хватит пугать Киев?

Взгляд
16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
Разделы

Над миром нависла угроза продуктового голода

Над миром нависла угроза продуктового голода из-за сырьевого кризиса Денис Кожевников/ТАСС
Мировая экономика столкнулась с нехваткой и удорожанием критически важных сырьевых активов. Дорогие газ и нефть привели к беспрецедентному дефициту промышленных металлов и стоимости удобрений. Это провоцирует дальнейший разгон инфляции. Особенно опасно подорожание еды. Двенадцать лет назад неурожай зерна стал одной из причин «арабской весны». Подробности...
Перейти в раздел…

Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
Перейти в раздел…

Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
Перейти в раздел…

Бегство американцев во Львов даст вздохнуть Киеву

В отличие от Киева, Львов давно стал оплотом агрессивного украинского национализма Zuma/ТАСС
Посольство США на Украине переехало из Киева во Львов. Мера названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения. Эксперты прогнозируют: хозяин уехал – и слуги за ним. «Шпрехен-фюреров» и прочих украинских националистов в Киеве и на востоке страны станет заметно меньше. К чему готовится мать городов русских? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад играет во вторжение на Украину

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз. Подробности...

Спорт – это война

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Пора уже осознать, что спорт – это война. Это одно из полей геополитических битв, причем так происходит уже не первое десятилетие. Сказки про «спорт вне политики», к сожалению, остаются красивыми благоглупостями. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мир Толкина разрушает не темная кожа актеров, а идеология

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Украина обратилась к НАТО с запросом о международной помощи
    Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР Вучич распустил Народную скупщину Сербии Валиева с ошибкой на тройном акселе лидирует в короткой программе
    Путин: Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет Цена на газ в Европе снизилась на фоне заявлений Путина и Шольца Литовские военные отправились на Украину для обучения ВСУ системам Stinger Лидер грузинского антироссийского движения лишилась депутатского мандата
    Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом Шольц подтвердил обещание Зеленского начать обсуждение законопроектов о статусе Донбасса Петербург достиг 100% коллективного иммунитета от COVID Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю добился внесудебного урегулирования

    «Без санкций СБ ООН»


    Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО

    короткая программа


    Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия

    частное выступление


    Украина может пропустить «Евровидение» из-за отстранения побывавшей в Крыму конкурсантки

    Видео

    информационная паника


    Зачем США предали Украину

    «Страна топит кизяком»


    Как Молдавия становится жертвой «энергомора»

    Русско-японская война


    Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

    Мировая экономика


    Над миром нависла угроза продуктового голода

    страна НАТО


    Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

    «неминуемое вторжение»


    Игорь Лесев: Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

    умение выживать


    Фархад Ибрагимов: Иран начал побеждать США

    защита предпринимателей


    Андрей Колесник: Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?

    Хватит пугать Киев?

    Российские танки сдерживали Киев от желания решить проблему Донбасса военным путем
    		   16 февраля 2022, 00:25
    Фото: Эрик Романенко/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Ростислав Зубков

    Российские военные возвращаются в места постоянной дислокации с прошедших вблизи границ Украины учений. Эти маневры Запад оценил как подготовку Москвы ко вторжению в эту страну. В результате вызванной западными СМИ истерии, Украину покинули испуганные перспективой войны инвесторы, дипломаты и олигархи. Но эти учения, считают эксперты, удержали Киев от военной агрессии против Донбасса. Не обострится ли теперь ситуация?

    Во вторник подразделения Южного и Западного военных округов России начали возвращение в места дислокации после учений, которые прошли в регионах у границ Украины. Выполнившие задачи подразделения уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны, цитировал сайт Минобороны отчет официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова. Еще ряд подразделений, по его словам, «совершат марши своим ходом в составе воинских колонн». В подтверждение Минобороны показало видео и фото погрузки бронетехники после завершения маневров.

    Изначально военное ведомство не сообщило, откуда возвращаются военные. Но в пресс-службе Южного военного округа уточнили, что военнослужащие округа возвращаются пункты в постоянной дислокации с учений в Крыму. Западный военный округ сообщил, что военные возвращаются в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области, но из какого региона — не уточнил. Однако до этого СМИ публиковали сведения, что Россия провела масштабные учения в тех регионах, которые граничат с Украиной – Ростовской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также в Крыму. А главком ВСУ даже называл численность этой группировки – 120 тысяч военнослужащих.

    Конашенков также напомнил о продолжающихся пока российско-белорусских учениях «Союзная решимость», которые проходят с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Напомним, что одна из целей этих маневров – отработка задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции».

    Эти учения, которые прошли практически по всему периметру границ Украины, не на шутку напугали Киев. Масло в огонь всеукраинской паники подлили западные медиа и официальные лица, которые называли перемещения российских войск подготовкой к вторжению на Украину. Иностранными СМИ назывались даже конкретные даты якобы готовящегося Москвой удара. Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 по Киеву и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и танковые удары, писали британские издания The Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке.

    В Кремле с иронией отреагировали на слухи, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому случаю предложил украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

    От подобных вбросов и медиаистерики страдала в первую очередь сама Украина: президент Зеленский констатировал «бегство» с Украины капиталла на 12,5 млрд долларов. Западные страны организовали эвакуацию своих дипломатов и перевод представительств во Львов. А из аэропортов Киева наблюдался «исход бизнес-джетов» с украинскими олигархами и топ-менеджерами на борту. 

    Когда Минобороны сообщило о завершении плановых учений ЮВО и ЗВО, в руководстве Соединенных Штатов, НАТО и европейских стран это было воспринято однозначно – как отвод от границ Украины российских войск, якобы стянутых для «вторжения» в эту страну, либо сосредоточенных у границ для политического давления на Киев. И это было  истолковано  Западом в сугубо позитивном ключе.

    «Если эта информация подтвердится, то это будет отрадным известием, позитивным сигналом, который означал бы деэскалацию, к которой мы призывали», – заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, отмечает ТАСС.  

    «Любые новости о том, что войска отводятся, – это хорошие новости. Думаю, они должны быть проверены, и мы будем наблюдать за ситуацией в ближайшие дни», – заметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. «Мы проверяем, правда ли идет речь о небольшой деэскалации, что стало бы прекрасной новостью», – вторил союзникам по ЕС министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

    Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби еще в понедельник заявил – Вашингтон положительно оценивает заявления российской стороны о скором завершении части учений. При этом представитель военного ведомства подчеркнул – США по-прежнему считают, что Россия недостаточно прозрачно проинформировала их о том, для чего происходит сосредоточение российских войск вдоль украинской границы.

    Тем не менее президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне пока не подтверждают факт отвода российских войск и все еще допускают возможность «атаки» России на Украину. «Наши аналитики указывают на то, что 150 тысяч военных находятся на территории России и Белоруссии вдоль границы Украины», – сообщил он.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил пожелание альянса – НАТО хочет видеть не только отвод личного состава Вооруженных сил России, но и вывод тяжелых вооружений.

    Судя по первоначальной реакции Запада, особенно европейцев, отвод войск привел к некоторой разрядке в ситуации вокруг Украины, полагают эксперты. «Я думаю, что возвращение наших войск в места постоянной дислокации и завершение учений – своевременный шаг. Ранее даже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некие силы искусственно нагнетают обстановку и пугают страну российским «вторжением», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. – То есть Зеленский сам признал, что США хотят намеренно столкнуть лбами Россию и Украину».

    «В этих условиях заявление нашего Минобороны о возвращении войск можно считать встречным шагом. Это предотвращает военный конфликт, которого так хотят США. Честно говоря, я этому очень рад», – добавил собеседник.

    Депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский напомнил, что Россия с самого начала учений заявляла, что они носят регулярный характер и не имеют никакого отношения к «вторжению» на Украину. «Поэтому логично то, что после завершения учений войска отводят», – сказал Бердичевский.

    «Что касается нагнетания истерии вокруг Украины, то таким образом Киев готовится решить вопрос Донбасса силовым путем. Москва неоднократно заявляла, что в случае развития такого сценария не останется в стороне. А угрозы санкциями и постоянные обвинения в ее адрес делаются для того, чтобы Россия не вмешивалась в этот конфликт», – считает Бердичевский. – 

    «Сейчас на Донбассе все спокойно, никто не паникует, не бежит и не уезжает, на границе нет очередей».

    Со своей стороны, политолог Алексей Нечаев напомнил, что «Россия еще даже не ввела войска на Украину, а посольство США уже переехало из Киева во Львов». «Более того, иностранные военные инструкторы покидают пределы Украины», – указал собеседник. – «Все это – доказательство эффективности военных маневров, которые Россия провела на своей территории. И, как мне кажется, эти маневры не стоит прекращать, а наоборот – в чем-то даже наращивать. К тому же страны НАТО продолжают усиление своих войск в Восточной Европе».

    «Как показывает практика, России необязательно «вторгаться» куда-либо, достаточно держать войска в постоянном режиме боевой готовности, а вероятного противника – в стрессовом состоянии», –

    подчеркнул экперт. – «Глядишь, еще через неделю официальный Киев вместо провокаций в Донбассе согласится исполнять Минские соглашения ровно так, как указано в тексте этого документа. Поэтому нам не стоит расслабляться, а особенно – не стоит позволять расслабиться команде Зеленского».

    Руководитель союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич и вовсе считает отвод бронетехники преждевременным решением. «К линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские дивизионы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» и подвезены боеприпасы к этим РСЗО, – напомнил собеседник. – По закону военного времени эти припасы уже никто вывозить не будет – их подрывают на месте или утилизируют путем выстрела».

    Собеседник подчеркнул: на Украину привозят самолетами боеприпасы не для того, чтобы они лежали без дела. «Пусть они и старые, но дееспособные и по украинским меркам очень современные. Сегодня коллективный Запад во главе с США подталкивает украинских руководителей-националистов к физической зачистке Луганской и Донецкой народных республик. И то, что это произойдет в ближайшее время, у меня сомнений нет», – подчеркнул Клинцевич. Начавшийся отвод войск при такой ситуации – несвоевременный, вновь подчеркнул собеседник. «В регионе находятся подготовленные войска и вне всякого сомнения надо реагировать. Мы должны сохранить людей. А вывод войск может развязать этим идиотам руки», – считает Клинцевич.

    Добавим, что российский пострпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил – Россия не планирует предпринимать действия против Украины в том случае, если не будет провокаций со стороны Киева. «Мы не станем вторгаться на Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы предпримут атаку против России, не удивляйтесь, если мы ответим», – заявил Чижов. Он отметил, что атакой на Россию будет считаться в том числе нападение на российских граждан.


    О том, что ситуация остается под контролем и после возвращения военных с учений заявил и Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – сказал глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока. В Донецке еще 1 февраля заявили, что в Киеве готов план наступления на Донбасс.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •