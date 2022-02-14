Как «российское вторжение» обратило Украину в бегство

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14 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

Американские подводные лодки – частые гости у российских берегов U.S. Navy
Редчайшее событие прямо сейчас обсуждает Военно-морской флот – американская атомная подлодка не только вплотную подошла к противолодочной эскадре России, но даже зашла в российские территориальные воды. Почему для подобной провокации требовалось личное разрешение президента США и какое сверхсекретное оборудование оставила эта подлодка в российских водах? Подробности...
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Лондон запустил обнуление планов Украины о членстве в НАТО

Посол Украины в Лондоне допустил возможный отказ Киева от членства в НАТО, однако затем передумал Serg Glovny/ZUMA/
Global Look Press
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Что общего у ковида и вторжения на Украину

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Кризис не стремится к разрешению, как это происходило с историческими кризисами, а идет к рутинизации. Превращается в новую норму. Подробности...

Иран начал побеждать США

Фархад Ибрагимов
Фархад Ибрагимов, Эксперт дискуссионного клуба Валдай, политолог
Теперь иностранные компании могут беспрепятственно сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. В Вашингтоне больше не считают развитие мирного иранского атома угрозой. Подробности...

Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Тиктокеры из США на войне с Россией

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как «российское вторжение» обратило Украину в бегство

    Бегство с Украины набирает обороты
    		   14 февраля 2022, 18:05
    Фото: Стрингер/РИА «Новости»
    Текст: Николай Стороженко

    С Украины началось массовое бегство – и привело к нему вовсе не мифическое «вторжение России», а слова президента Соединенных Штатов. В первых рядах беглецов – самые богатые и наиболее облеченные властью жители этого государства. О ком именно идет речь, куда бегут украинские граждане и какие шутки на эту тему появились на Украине?

    «Кто будет улетать последним, не забудьте погасить в «Борисполе» свет». Шутка из раздела дежурных, так смеялись на Украине еще в конце 1990-х, а затем во время любого из политических и экономических кризисов последних двадцати лет.

    И вот когда дошло до дела, оказалось, что улетать-то особо не на чем: авиакомпании отменяют рейсы на Украину,  лизингодатели требуют вывоза самолетов в другие страны, а страховщики заявляют, что больше не страхуют полеты над Украиной. Впрочем, те кто мог, выехать, конечно, успели.

    Дипломаты и военные бегут первыми

    Режим «паника» на Украине за последние несколько дней резко перешел в режим «исход». Если прежде о выезде дипломатов заявляли преимущественно англосаксы (Великобритания, США, Австралия), то за последние несколько дней эвакуировать своих дипломатов из Украины бросились едва ли не все.

    Более того, США теперь перевозят и само посольство — во Львов. Аналогично поступили Австралия и Канада. Германия переносит туда консульство из Днепропетровска, к переводу посольства готов и Израиль. Иными словами, такими темпами вскоре из Львова придется куда-нибудь эвакуировать самих львовян, чтобы было где разместить дипломатов. 

    Причину долго искать не нужно. Чемоданные настроения усилило заявление президента США Джо Байдена о том, что «вторжение» России на Украину начнется 15 февраля (позднее дату сдвинули на 16-е). Прежде в американской администрации твердых дат старались не называть, поэтому какая-то определенность заметно усилила градус нервозности.

    Пожалуй, даже более показательным стала эвакуация военных инструкторов (США, Великобритания, Канада). Данная мера подается как временная, хотя вывод «…иностранных вооруженных формирований... с территории Украины» — это один из пунктов Минских соглашений. И его выполнение (возможно) было расценено как своего рода отказ коллективного Запада от поддержки постмайданной Украины. Либо снижение ранга этой поддержки. 

    Олигархи подались зимовать в Европу

    По крайней мере, 13 февраля Украину начала массово покидать деловая элита: в СМИ этой назвали «исходом бизнес-джетов». Всего за сутки из Киева вылетело более двух десятков частных самолетов. 

    В прессе и прежде циркулировали слухи о том, что большая часть бизнесменов из топ-100 украинского Forbes покинули страну: кто-то еще в январе, кто-то даже не возвращался с рождественских каникул. «В последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко). Также за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук», — перечисляет издание «Страна.ua». Выехали также бизнесмены Вадим Новинский и Александр Ярославский (8 и 9 места Forbes-Украина). 

    Улетали не только джеты, но и обычные рейсы. Правда, действия страховщиков тоже привнесли элемент паники, поэтому правительство Украины вынуждено было в воскресенье создать специальный фонд для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны. «Средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков», — говорится в заявлении Кабмина Украины. Без этого небо над Украиной могло бы фактически закрыться уже в понедельник.   

    «Все вылеты из страны совершаются в рамках новой президентской программы «Большая эвакуация», — отреагировало на ситуацию народное творчество.

    «Слуга народа»: ни шагу назад

    А вот с политической элитой Украины все интереснее. На выходных руководство партии «Слуга народа» издало специальный запрет депутатам фракции покидать Украину, а также требование к находящимся за рубежом вернуться в ближайшее время. В самой партии существование такого распоряжения опровергают. Впрочем, одно не исключает другого: приказ может быть негласным, а в пользу его существования говорят не связанные между собой источники.

    Среди находящихся на территории Украины иностранцев единого настроения нет. Самые спокойные остаются в Киеве: «Мой план — пока что ничего не делать. Если будет реальное вторжение, нет плана Б, просто живу здесь. У меня есть машина и может быть, куда-то поедем. Мои друзья экспаты в основном волнуются, но никто не планирует покидать Украину или Киев. По крайней мере так поступают мои друзья голландцы», — рассказал Би-би-си IT-специалист из Нидерландов Бас Схойлинг. 

    Еще часть экспатов выбрала промежуточный вариант: вслед за работниками посольств они едут на 1-2 недели во Львов: пересидеть, осмотреться. Этот же вариант выбирают и обычные украинцы, которых по каким-то причинам не устраивает «вторжение» России.

    Пережидают не только во Львове, но и в Европе, Турции: «Поехали на отдых с ребенком в Египет еще на Новый год. Хотели вернуться, но решили задержаться. Сейчас решаем вопрос с визой. Работаем дистанционно, вот и сидим в теплой стране», — цитирует издание «Вести» слова жительницы Киева. 

    На фоне всеобщего исхода в Киеве сильно уменьшились пробки, из-за чего городская администрация даже была вынуждена специально акцентировать: это не из-за «вторжения», а из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 и другими сезонными ОРВИ. К слову, в КГГА утверждают, что тоже разрабатывают планы эвакуации киевлян: «…в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения».

    Куда и как можно эвакуировать четырехмиллионный город — не уточняется. Видимо, пытаются показать, что Кличко без дела не сидит.

    Что нам это дает в сухом остатке?

    Во-первых, все украинские «друзья и партнеры» банально «слились» и воевать за нее не хотят. Посол Украины в ФРГ впал в совершенную истерику и требует выдать ему 12 тысяч противотанковых ракет.

    Во-вторых, деньги любят тишину, как и их владельцы. Так что исход бизнес-джетов неудивителен. Из крупных бизнесменов на Украине остались разве что Порошенко и Коломойский. Причем последний — по нужде: ФБР ведет против него расследование и он без совсем уж крайней необходимости старается не покидать Украину.

    Ну и, наконец - «душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе» — эту ленинскую цитату примерили на себя многие украинские «патриоты». Несмотря на ежедневные репортажи мировых СМИ о домохозяйках с винтовками. Выяснилось, что сбежать из страны желающих гораздо больше, чем защищать ее.

    …16 февраля уже скоро, но показ сериала «Вторжение на Украину» будет продлен, работа над этим уже ведется: «…само "вторжение" в американских медиа пока не отменяют. Но уже начинают готовить зрителей к тому, что его может не произойти». Не переключайтесь.


     
     
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