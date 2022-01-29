США подставили Украину на миллиарды долларов

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29 января, суббота  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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Россия вернет США и НАТО к исполнению старых договоров

Есть шанс, что вооружения США, в том числе ракетные, будут вновь ограничены договорами U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press
США и НАТО, на первый взгляд, ответили России отказом по самым важным для Москвы аспектам вроде нерасширения НАТО на Восток. При этом Америка сделала Кремлю свои предложения, которые могут казаться второстепенными: вернуться к договору по открытому небу и ДРСМД. Но на самом деле, реанимация этих договоренностей может стать стартом к заключению более масштабных соглашений по гарантиям безопасности. Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем изгонять бесов из Ленина

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Пропасть существует, о ней надо знать, но в нее не нужно вглядываться. Христианин ищет света, а не тьмы, Бога, а не бесов. Подробности...
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Кризис вокруг Украины остановил расширение НАТО

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии. Подробности...
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Либералы тащат в политику педофилию

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...
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    США подставили Украину на миллиарды долларов

    У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия
    		   29 января 2022, 14:00
    Фото: AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.

    28 января офис Владимира Зеленского анонсировал онлайн-встречу президента Украины с представителями иностранных СМИ. Тематика не уточнялась, впрочем, в этом не было нужды: понятно, что говорить собирались об угрозе «вторжения».

    Зеленский не разочаровал. Громких заявлений было высказано масса. Но главное – оказалось, что паника, которой предаётся Украина вот уже третий месяц, не нужна. Более того, из-за неё Украина может потерять свою экономику.

    «После начала другого информационного пространства 12,5 миллиардов [долларов] вывели денег из Украины. Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины, эта немножко невзвешенная информационная политика», – заявил Зеленский. Под «невзвешенной информационной политикой» он имел в виду постоянные заявления о «вторжении России». Интересно, родители читали маленькому Вове сказку о мальчике, который кричал: «Волки, волки!»?

    Кто раздувал панику

    Давайте кратко вспомним, как это всё развивалось. Ступенчато. 

    В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников (в том числе через госсекретаря Энтони Блинкена) начали настойчиво подмигивать Украине и предупреждать о «скором нападении России». Киев сначала отнекивался: «Ещё в начале ноября ни СНБО, ни Госпогранслужба, ни то же ГУР МО не фиксировали никакого «сосредоточения российских войск» и даже не подозревали о планах нападения, называя все это дезинформацией. А пресс-секретарь Зеленского 7 ноября даже не смог никак прокомментировать заявление Блинкена о готовящемся нападении: «Остается открытым вопрос: зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации». 

    Однако уже через пару дней в Киеве поняли намёк и совместно с США и Великобританией погрузили украинцев в панику – ту самую, которая сегодня не нужна Зеленскому: «Пусть журналисты съездят в Киев, у нас разве танки по улицам ездят... Если вы не в Украине, то создается такое впечатление... Это не так, нам не нужна эта паника», – говорит он иностранным журналистам. 

    Стоп. Но чем же тогда занималась украинская власть на протяжении последних трех месяцев? Техники на улицах нет? Вот техника, в Одессе, 19 января, вот стягивание техники на Донбасс, к линии соприкосновения. Вот 90 тонн военного груза от США и законопроект в Сенате США о поставках Украине вооружений. Вот противотанковые гранатомёты от Великобритании. 

    Плюс Украина за последнее время успела принять решение о вооружении теробороны тяжёлым вооружением и национальной самообороны – обычным. Успела переполошить население постановкой женщин на военный учёт. И всё это на фоне ежедневных слухов о вторжении, распространяемых по всей вертикали власти. То командующий Операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Павлюк перечислит регионы, которым грозит захват, то сам Зеленский грозит захватом Харькову.

    Гривна валится на бочок

    Могло ли это не сказаться на экономике Украины? Вопрос риторический.

    В ноябре 2021 года украинская гривна была крепче, чем когда-либо с начала пандемии COVID-19 (11 ноября – 26,06 грн за доллар). Это был долгосрочный тренд, длившийся с конца апреля: за это время гривна укрепилась к доллару почти на 7,7% (проще говоря, доллар стоил 28 грн, а стал – 26). Основные причины этого – скачок показателей экспортной выручки (68,24 млрд долл, +19 млрд к 2020 году), а также очередной рекорд переводов гастарбайтеров (более 15 млрд долл, +3 млрд долл к 2020 году). Однако уже в середине ноября гривна начала обесцениваться и к середине января вернулась к уровню апреля 2021 года. После чего продолжила падение (28 января – 28,99 грн/долл). 

    Да, причина падения курса – не только панические настроения. Есть сезонные факторы: импортёры закупают валюту под новые контракты, нерезиденты фиксируют прибыль ОВГЗ и выводят её за рубеж, энергетикам доллар нужен для закупки угля и газа. 

    Но в последние месяцы гривна получила двойной удар: остановилось кредитование и резко вырос спрос на валюту. Гасить эти удары пришлось Нацбанку: в ноябре и декабре он вышел на межбанк с интервенциями в объёме почти 1030 млн долларов (за январь-октябрь 2021 года – всего 248 миллионов). А уже в январе – 1511 млн долларов (1-28 января). Но если в ноябре интервенции отбились обратным выкупом 1178 млн долларов, то в декабре НБУ купил только 84 млн долларов, а в январе 2022 – 20 миллионов. 

    В конце декабря в минфине Украины отреагировали на начавшееся падение гривны и отток кредитных средств повышением ставок по ОВГЗ. Украина и до этого занимала дорого, а тут ставки выросли до 10,5% за трехмесячные облигации, до 10,8% – за шестимесячные и до 12,78% – за двухлетние. Однако после праздников доходность резко подскочила, причём в основном на краткосрочные бумаги.

    «Нерезиденты с начала года снизили ОВГЗ на 8 млрд грн. И мы сейчас примерно находимся на уровне начала прошлого года. У нас облигации в собственности нерезидентов достигли пика в июне – 110 млрд грн. Сейчас у нас 84 млрд грн», – сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. Также в НБУ были вынуждены признать, что Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала. НБУ поднял учётную ставку с 9 до 10%. По слухам, глава НБУ Кирилл Шевченко сделал это без согласования с Зеленским, вызвав крайнее неудовольствие последнего. 

    Начальник управления казначейских операций Банка «Кредит Днепр» Юрий Гриненко прогнозирует, что нерезиденты могут вывести ещё 1-1,5 млрд долларов, а период снижения спроса на украинские долговые бумаги может затянуться до полугода. Видимо, отсюда и появились те 4-5 млрд долларов, в которых, по словам Зеленского, нуждается Украина: 1 млрд долларов нерезиденты вывели, 1,5 ещё выведут, плюс интервенции НБУ.

    Холодный душ

    Похоже, что именно брифинг НБУ 20 января (поднятие учётной ставки, признание потери доступа к финансированию) отрезвил украинскую власть. По крайней мере, уже 24 января Алексей Данилов на заседании СНБО на все лады повторял, что угрозы нападения нет, а пресс-секретарь Зеленского принялся объяснять, что слова президента об оккупации Харькова не так поняли. 

    Наконец, 27 января случилась и вовсе загадочная история. Зеленский и Байден в этот день провели телефонный разговор. И, по версии CNN, не сошлись во мнениях относительно оценки российской угрозы: якобы Зеленский даже спорил с Байденом, который грозил украинскому президенту «разграблением Киева». Позднее Киев и Вашингтон такую трактовку отпровергли, а CNN удалила сюжет. 

    Однако отголоски этой истории мы слышим в беседе Зеленского с иностранной прессой. Зеленский говорит о необходимости финансовой поддержки Украины (он обсуждал это с Байденом), говорит об угрозах паники для украинской экономики.

    Причину, по которой важной быстро успокоить держателей украинского долга, поясняет также экономист Олег Пендзин: «В данных условиях западные кредиторы не дадут под выгодные проценты Украине кредиты. Поэтому Украине критично важно получить новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Это будет лакмусовой бумажкой для иностранных спекулянтов: если будет программа с МВФ, может, они начнут немного вкладывать в Украину под дешевые проценты. Но действующая продленная программа с МВФ заканчивается уже в июне 2022 года», - видимо, как раз это и обсуждал Зеленский с Байденом. Если же МВФ не выступит таким гарантом, то, по мнению эксперта, для Украины растёт риск дефолта.

    Дополнительно усиливает этот риск конъюнктура мировых рынков. Украина тратит больше  валюты на закупку энергоносителей. Тогда как топовые позиции её экспорта (черные металлы, руда) приносят всё меньше выручки. Это классическая задача про бассейн и трубы. И вопрос сейчас лишь в том, сумеет ли Украина перекрыть отток валюты и нарастить приток.

    Как вариант, Украина и США могут и дальше разводить панику. Но тогда США придётся взять на себя дальнейшее финансирование этого спектакля. 

    Непонятным остаётся один момент: а о чём на Украине думали, когда ввязывались в эту авантюру с разгоном паники о вторжении? Минфин Украины ещё со времён Порошенко активно финансирует госдолг через выпуск облигаций. Как можно было врубить панику на максимум и ожидать, что инвесторы не бросятся тут же сливать ОВГЗ?


     
     
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