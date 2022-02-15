Клинцевич: Отводить войска от украинских границ преждевременно

Националисты в украинском руководстве готовят зачистку на территории ДНР и ЛНР, поэтому России нужно держать свои войска рядом с украинской границей, сказал газете ВЗГЛЯД лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Так он прокомментировал отвод подразделений российской армии из приграничных районов в связи с завершением плановых учений.

«Отводить сегодня российскую бронетехнику преждевременно, когда к линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские дивизионы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч», и подвезены боеприпасы к этим РСЗО. По закону военного времени, эти припасы уже никто вывозить не будет – их подрывают на месте или утилизируют путем выстрела», – отметил руководитель «Российского союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Собеседник подчеркнул – на Украину привозят самолетами боеприпасы не для того, чтобы они лежали без дела. «Пусть они и старые, но дееспособные и по украинским меркам очень современные. Сегодня коллективный Запад во главе с США подталкивает украинских руководителей-националистов к физической зачистке Луганской и Донецкой народных республик. И то, что это произойдет в ближайшее время, у меня сомнений нет», – подчеркнул Клинцевич.

Разговор о «российском вторжении» на Украину, убежден Клинцевич, был затеян только потому, что руководство России готово «нейтрализовать ситуацию» и не даст «провести геноцид русских людей» в случае угрозы жителям Донбасса, среди которых около 600 тысяч человек имеют российские паспорта.

«Предупреждение России Украине было сформулировано недвусмысленно – и министром иностранных дел и министром обороны и, конечно, президентом. На Западе говорят о «российской агрессии» точно так же, как это было в 2008 году в ситуации с Южной Осетией. Когда Грузия атаковала республику, в том числе системами реактивного залпового огня, мировые информационные агентства написали, как под копирку: «Россия напала на Грузию». Но Россия только через трое суток, когда погибло 96 русских миротворцев – солдат и офицеров, приступила к уникальной операции по принуждению Грузии к миру», – напомнил Клинцевич.

Начавшийся сегодня отвод войск при такой ситуации представляется преждевременным, вновь подчеркнул собеседник. «В регионе находятся подготовленные войска и вне всякого сомнения надо реагировать. Мы должны сохранить людей. А вывод войск может развязать этим идиотам руки», – подытожил Клинцевич.

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Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений «Союзная решимость – 2022» на территории Белоруссии. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники. Президент Владимир Путин заявил по этому поводу, что дальнейший план после отвода войск от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.

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