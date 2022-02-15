Британские СМИ назначили время «нападения» России на Украину

Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 а Киеве и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и таковые удары, утверждают британские издания The Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке.

Разработав сценарий войны издания пишут, что военные и правительственные центры Киева, вероятно, сначала получат удары с воздуха, а затем уже российские танки перейдут границу, передает сообщение The Sun РИА «Новости».

В заголовке опубликованной статьи Mirror утверждается со ссылкой на источники в американских разведслужбах, что «российское вторжение назначено на «3 ночи завтра» по местному времени с танковыми и ракетными атаками». В подводке к тексту уже без указания источников утверждается уже, что «вторжение начнется в среду в полдень». Разница никак не поясняется.

Источники газеты в американской разведке «предполагают», что «могут быть нанесены» авиаудары по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия может напасть на Украину. Однако, по его словам, «сегодня ничего не указывает», что Москва приняла такое решение.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.