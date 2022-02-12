Байден назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину

Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора с лидерами союзных стран в режиме видеоконференции выступил с утверждением, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину, говорится в материале американского издания Politico.

Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Британии, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, «вторжению» могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников издания выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на «неизбежность» кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные «конкретными и тревожными», передает ТАСС.

В свою очередь неназванный британский чиновник заявил изданию, что у Лондона «иная интерпретация данных разведки» о 16 февраля. Европейские источники издания отреагировали с еще большим скептицизмом. Так, один дипломат сообщил, что в ЕС «по-прежнему отказываются верить в это». «Это будет такая ошибка <…>. Война дорого обходится», – сказал он. При этом чиновник из одного из восточноевропейских государств отметил, что «трудно сказать», насколько неизбежно «вторжение». «Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <…>. Ключевое значение имеют координация и единство», – добавил он.

При этом само издание признает, что данные разведки о 16 февраля могут быть еще «сырыми» и не представлять общую оценку ситуации властями США.

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В пятницу журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал в Twitter, что, по сведениям неназванных чиновников в американской администрации, «вторжение» России на Украину якобы начнется на следующей неделе. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в тот же день отметил, что материал PBS не отражает данные, которыми располагает администрация США. «Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение», – сказал он.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.

26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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