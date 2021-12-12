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В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ
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В середине 1990-х в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент России Владимир Путин.
«Вот смотрите – середина 1990-х – начало 2000-х годов. В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Их потом в США привлекали к уголовной ответственности, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвовали в приватизации», – подчеркнул президент. По его словам, «это только один пример» попыток вмешательства в дела России. «На самом деле их гораздо больше», – указал Путин.
По его словам, «по этой линии все находилось под известным контролем определенных стран». «На наших объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты, приходили туда на работу каждый день с утра до вечера – стол стоял и флаг американский. Они там жили и работали. Им не нужны были такие тонкие инструменты вмешательства в нашу политическую жизнь, поскольку они и так все контролировали», – уверен глава государства.
Он подчеркнул, что, «конечно, ситуация изменилась, страна стала другой, она стала более самостоятельной, более суверенной, растут возможности вооруженных сил, и отношение к России начало меняться».
Путин призвал вспомнить, «как складывалось отношение к первому президенту России Борису Николаевичу [Ельцину]». «Все было хорошо, его с удовольствием все похлопывали по плечу. Стоило ему только поднять голос в защиту Югославии и неправовых действий – а мы с вами понимаем, что в этом абсолютно неправовые действия, нарушающие международное право в отношении Югославии, когда проходят бомбардировки без всякой санкции Совета Безопасности ООН, это грубейшее нарушение международного права – стоило только Борису Николаевичу Ельцину в защиту международного права и прав народов Югославии на то, чтобы к ним относились цивилизованно, сразу же отношение и к России изменилось, и к нему лично», – констатировал Путин.
«Поэтому, как только Россия стала заявлять о своих интересах, о том, что они у нее есть, стала повышать свой суверенитет, экономику и возможности вооруженных сил, потребовались другие инструменты влияния на нашу внутриполитическую жизнь, в том числе достаточно тонкие инструменты через различные организации, которые получают финансирование из-за границы», – убежден российский лидер. На его взгляд, «ничего здесь нового не придумали, с 1938 или 1937 года действует в Штатах такой закон, применяется до сих пор, <...> и в том числе в отношении наших организаций», – заметил Путин.
Глава государства категорически не согласился с Резником, заметившим, что «Россия стала враждебной всему миру». «Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками», – указал Путин.
«Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!» – пояснил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), комментируя выступление режиссера Александра Сокурова, заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, а не Московией, которой ее хотело бы сделать НАТО.
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Окружение Зеленского предложило ввести санкции против России немедленно
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В окружении Зеленского считают, что вводить санкции против России после начала военного вторжения будет бесполезно, некоторые санкции нужно ввести заранее, чтобы заставить Москву отступить.
«Киев считает, что любые предполагаемые санкции в случае вторжения Путина уже учтены Москвой и обеспечивают практически нулевое значение сдерживания», – передает CNN со ссылкой на слова одного из советников украинского лидера.
Он добавил, что введенные заранее санкции со встроенными в них положениями об откате могут сработать.
«У украинской власти, похоже, созрело новое предложение к Западу - ввести санкции против России не после возможного нападения на Украину, с до. То есть прямо сейчас...», – передает Страна.ua., ссылаясь на американское СМИ.
Инициативу прокомментировали в Telegram-канале «Политика страны», отметив, что идея предложить Западу ввести санкции против России обречена на провал, как это было с призывами Киева остановить строительство «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы и имеет суверенное право развертывать войска на своей территории.
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Захарова задала CNN вопрос о разведке
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Представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос о разведке телеканалу CNN в связи с информацией о намерении ЦРУ подготовить кадры против России и Китая.
«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова.
Ранее Захарова перечислила опасные инциденты с самолетами НАТО над Черным морем, заявив, что самолеты НАТО и США совершают провокации против гражданских самолетов и ставят под угрозу человеческие жизни.
Напомним, в начале ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что обсуждалось на этих встречах и каким образом Бернс выработал свой собственный, весьма показательный взгляд на Россию?
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Американцев шокировали недоступные для них трудовые права россиян
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Пользователь американского сайта Reddit из России рассказал жителям США о правах в сфере трудового законодательства, которые есть у российских граждан, но нет у американцев.
Россиянин рассказал, что он живет в городе-миллионике в пяти часах езды от Москвы и на сайте зарегистрировался в основном из-за мемов, однако его шокировала статья о правах американцев, и он решил рассказать, как обстоят дела с трудовым законодательством в России.
«Ребята, я просто в шоке. Вы действительно должны быть на баррикадах прямо сейчас с такими условиями работы. Позвольте мне объяснить, почему это так, простыми фактами», – написал пользователь на Reddit.
Он пояснил, что в России «каждый работник, от посудомойки и кассира до топ-менеджеров, имеет следующие права»: «14 дней отпуска каждые шесть месяцев. 21 день для опасных профессий, два месяца для школьных учителей (логично летние каникулы)», – начал рассказывать американцам россиянин.
Он перечислил права, касающиеся оплаты больничного, оплаты сверхурочной и ночной работы и условий увольнения. Также россиянин объяснил американцам особенности отпуска по уходу за ребенком в России.
«Вы – самая богатая страна в мире. Ваши компании безумно богаты, и они обращаются со своими работниками как с дерьмом», – отметил россиянин, обращаясь к американским пользователям сайта.
Он призвал граждан США создавать союзы, отстаивать свои права, увольняться и просить других уволиться, если условия очень плохие.
В комментариях многие поблагодарили россиянина за такое просвещение и согласились, что права сотрудников в России во многом лучше.
«Спасибо вам от одного выгоревшего американского рабочего, солидарен с вами», – написал один из пользователей.
«Таким образом, в России права трудящихся лучше, чем в Штатах. Круто», – отметили в комментариях.
«Да, это безумие, что самая богатая страна в мире не может гарантировать элементарную охрану труда или бесплатное медицинское обслуживание. Слава богу, я живу не в США», – прокомментировал пост пользователь с ником FutureDeadAlcoholic.
«Американская пропаганда говорит, что вы должны работать, чтобы заработать как можно больше денег, не помогайте своему сообществу или своему соседу, просто служите себе, зарабатывайте деньги и еще больше денег. Вот почему американские миллиардеры не будут платить своим работникам справедливую заработную плату, достаточную только для того, чтобы они могли оставаться богатыми и сосредоточиться на прибыли», – объяснили в комментариях.
«Это правда? (…) Бьюсь об заклад, теперь он расскажет нам, что у него есть перерыв и обед», – отметил еще один читатель. Сам автор текста ответил ему: «У меня они есть (перерывы и обед)! Обед – 60 минут и перерывы – 5x15 минут в 9-часовую смену».
«Как вы думаете, как наша страна стала такой богатой? Это всегда была эксплуатация. Люди просто наконец-то заметили, потому что компании отняли у них все преференции», – добавили американцы.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей.
Захарова посмеялась над Нуланд из-за заявления о Свердловске и Екатеринбурге
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась уровню знаний заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и ее гражданах после комментария американского политика о Екатеринбурге.
Захарова написала в Telegram, что Нуланд «считает, что Свердловск и Екатеринбург – это два одновременно существующих города».
«Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», – отметила она.
Ранее Нуланд заявила, что «Украина хочет быть больше похожей на Париж или Берлин, чем на Свердловск и Екатеринбург, во всяком случае, как они выглядят сейчас», передает Ura.ru со ссылкой на портал C-SPAN.
Она также заявила, что жители восточной части Украины якобы хотели бы иметь с Европой более тесные отношения и жить по-европейски. По ее словам, в последние восемь-десять лет Украина стала более независимой и суверенной.
Отметим, что Нуланд является помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, владеет русским языком.
Во вторник она выступила с утверждением, что Россия якобы готова двинуть против Украины «примерно 100 батальонных тактических групп или практически все боеготовые наземные силы России к западу от Урала».
При этом Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Осенью Нуланд посетила Москву и, по словам Захаровой, уехала с «конкретным заданием» по улучшению двусторонних отношений. Политолог-американист Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий».
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Киев захотел установить «мир через силу»
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Запад укрепит Украину до такой степени, что у России не будет возможности для «вторжения», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В статье для Foreign Affairs министр заявил, что «цель Украины простая: мир через силу». По его словам, сейчас США и Европа «должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее», передает РИА «Новости».
Кулеба сказал, что в этом случае «будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО». Он призвал США и Европу «активизировать усилия по сдерживанию России». Сейчас они «разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания».
Этот план включает «четкие политические сигналы Москве». По словам министра, России нужно «прояснить, что Украина – часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются», а «в случае вторжения на Украину Запад введет жесткие санкции против России». Кроме того, план вкючает «увеличение военной помощи Украине».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
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Читатели американского издания The New York Times прокомментировали возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
«НАТО – это организация, ищущая себе врага. <...> На Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий одного из пользователей.
«Американцам неинтересна политическая ситуация на Украине. Почему мы тратим на них время и энергию?» – отметил Neildsmith.
Некоторые читатели считают, что Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны и его руководству необходимо обеспечить разрядку в ситуации вокруг Украины.
«Мои дорогие американцы, спросите себя: вы готовы воевать с Россией из-за Украины? Именно это и означает ее вступление в альянс», – пишет другой комментатор.
По словам еще одного читателя, те, кто выступает за вступление Украины в НАТО, не говорят о том, что треть населения страны культурно и лингвистически принадлежит к русским, а значит, примут их сторону в случае потенциального конфликта с Россией.
«США создали опасную ситуацию на Украине, поддержав переворот. У Соединенных Штатов нет интересов на Украине, они лишь хотели унизить Путина перед Олимпиадой», – добавил другой пользователь.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись 7 декабря. Они длились почти два часа. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и дальнейшее перемещение НАТО на восток.
Погребинский: Во время разговора Зеленского с Байденом украинские моряки дразнили пограничников России
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«Маневр «Донбасса» около Керченского пролива был самодеятельным ответом ВМС Украины на общение президентов России и Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Ранее судно «Донбасс» прошло в 33 км от Керченского пролива и изменило курс, игнорируя обращение российской погранслужбы.
«Стоит обратить внимание, что украинские военные даже не боялись того, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в тот момент проводил разговор с президентом США Джо Байденом, это может не понравиться. Сам президент Украины вряд ли мог быть заинтересован в создании напряженности», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«В самом же разговоре Байден хотел донести Зеленскому, что тот играет с огнем, занимая категоричную позицию по Донбассу, и США в такой ситуации защитить Украину не смогут», – считает собеседник. По мнению Погребинского, глава Белого дома призвал украинского коллегу играть более тонко по вопросу урегулирования в Донбассе, например – согласиться с необходимостью подготовки законопроекта о проведении выборов на юго-востоке Украины. «В целом, по мнению Байдена, Зеленский должен сделать первые шаги по реализации политической части Минских соглашений», – сказал эксперт.
Военные же, по мнению Погребинского, действовали совершенно автономно. По мнению эксперта, если бы погранслужба ФСБ задержала украинских моряков, оправданием украинской стороны мог служить тот факт, что они ничего не нарушили – «прогулялись» без оружия в 33 км от Керченского пролива и развернулись обратно, как бы дразня российских пограничников.
Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения. Позже корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы погранслужбы ФСБ России.
Инцидент имел место практически в то же время, когда президент Зеленский вел полуторачасовые телефонные переговоры с американским коллегой Байденом. По итогам разговора глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что США приняли решение активно участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины, и это может происходить параллельно с заседаниями в «нормандском формате».
По словам Ермака, «президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время». При этом Зеленский заверил президента США, что готов к прямым переговорам с Путиным.
Позже неназванные источники в американской администрации предположили, что Соединенные Штаты окажут давление на Украину, чтобы Киев официально уступил часть автономии Донбассу.
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Госдеп пригрозил России санкциями G7
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Прогноз Минсельхоза США вызвал падение мировых цен на пшеницу
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США повысили прогноз по мировым и внутренним запасам зерна, снизив его в вопросе экспорта, что обернулось падением цен на пшеницу.
Отмечается, что резкий скачок цен на пшеницу почти до десятилетнего максимума ранее привел к истощению запасов в разных регионах от Австралии до Северной Америки. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, передает «Рамблер» со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается в отчете, высокие цены на зерновые сдерживают экспортные продажи США, которые упали до самых низких значений с 2018 года. «Основное давление на США заключается в том, что мы являемся самым дорогим источником пшеницы на мировом рынке. Пока мы это не исправим, наш спрос продолжит страдать», – рассказал Bloomberg аналитик AgriVisor LLC Карл Сетцер.
Из последнего ежемесячного отчета, опубликованного минсельхозом США, следует, что повысились прогнозы по мировым и внутренним запасам зерна, в том числе в производстве сельхозкультур для Австралии, России и Канады, также был сокращен экспорт. Информация привела к падению цен на пшеницу.
В итоге цены на пшеницу на бирже в Чикаго завершили день снижением на 2,2% – это самый низкий уровень с 8 ноября. Упала стоимость контрактов и по другим видам зерна. Как пишет издание, устойчивое падение может привести к снижению мировых цен на продовольствие, которые приближаются к рекордно высоким уровням.
В 2020/2021 сельхозгоду Россия экспортировала около 38,4 млн тонн зерна. В этом году объем экспорта пшеницы может составить 45–48 млн тонн.
Ранее сообщалось, что минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 74,5 млн тонн.
Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Украина с помощью Крыма победила в конкурсе имбирных домиков Госдепа
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Украинское посольство в США приняло участие в конкурсе имбирных пряников и одержало победу, выполнив из выпечки «Ласточкино гнездо» – крымский замок в готическом стиле.
«Поздравляем Посольство Украины в Вашингтоне с победой в конкурсе имбирных пряников Офиса зарубежных представительств Государственного департамента США с их невероятным Ласточкиным гнездом, неоготическим замком. Поздравляем с праздниками», – передает «Страна.ua» со ссылкой на пост посольства в Twitter.
Ласточкино гнездо – стилизация под готический замок, памятник архитектуры и истории, который находится на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на южном берегу Крыма.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос Крыма давно закрыт.
Ранее в Минске заявили, что признание Крыма частью России неизбежно.
Зеленский обсудил с Макроном разблокировку «нормандского формата»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе, а также энергетику.
«Поговорил с Эммануэлем Макроном о разблокировке «нормандского формата» и работе ТКГ. Согласовали общие дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен Президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», – написал Зеленский в Twitter, передает РИА «Новости».
Глава Франции заявил, что готов продолжить быть посредником в переговорах по конфликту на Донбассе в «нормандском формате» и готов продолжить эту работу с Россией.
С 2014 года переговоры по Украине ведутся в «нормандском формате». Обсуждали проблему впервые лидеры Германии, России, Украины и Франции. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
В пресс-службе Кремля заявили, что разговора с Макроном в графике Путина нет, но звонок может быть организован весьма оперативно.
В МИД озвучили позицию по поводу участия США в «нормандском формате»
Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по урегулированию на Украине, но пока не понимает, что Вашингтон сможет привнести, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом – то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014–2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь.
США призвали Германию к санкциям против России в случае эскалации на Украине
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Вашингтон заинтересован в партнерстве с Германией в вопросе экономических мер против России в случае эскалации на Украине, сообщил минфин США.
Министр финансов США Джанет Йеллен провела переговоры с новым главой финансового ведомства Германии Кристианом Линднером. Она «подтвердила обеспокоенность президента Байдена относительно наращивания российских сил вокруг Украины» и обсудила с Линднером «меры, которые могут быть быстро введены в действие, чтобы повлечь серьезные издержки для экономики России», передает ТАСС.
Президент США Джо Байден сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Байден «с нетерпением ожидает совместной работы по всему спектру глобальных проблем, включая трансатлантические усилия по реагированию на дестабилизирующее наращивание Россией военных сил вдоль границы с Украиной».
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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