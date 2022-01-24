Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США покинуть Украину

Госдепартамент Соединенных Штатов предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства, заявила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд [с территории Украины] <…> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

«Разрешение на отъезд дает указанным сотрудникам возможность уехать, если они этого пожелают, они не обязаны уезжать. Однако члены семей обязаны уехать из страны», – уточнила сотрудница американского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что оценки обоснованности выданных предписаний в Госдепе проведут «не позднее, чем через 30 дней». Госдепартамент не уточнил, о каком числе сотрудников посольства США и членов их семей идет речь.

В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».

В тот же день МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов или членов их семей с Украины. Ранее немецкое издание Bild сообщило, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации.

Кроме того, в прошлый вторник высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В Москве заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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