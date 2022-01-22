МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов с Украины

МИД Германии не планирует сокращать численность персонала посольства на Украине, несмотря на возможную эскалацию напряженности в этой стране, сообщило dpa со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

Как утверждается в сообщении, МИД Германии не готовит «никаких мер по сокращению персонала посольства» на Украине или по вывозу членов семей немецких дипломатов, передает ТАСС.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации.

Напомним также, во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что США имеют информацию о том, что в конце декабря – начале января Россия якобы готовилась эвакуировать семьи дипломатов с территории Украины.

Ранее высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам в двух российских консульствах якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В МИД заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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