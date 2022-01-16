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Песков отверг обвинения в адрес России в нападении на Украину
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Нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
В ходе беседы с пресс-секретарем российского президента ведущий CNN заявил о наличии «сообщений» о том, что Россия якобы планирует «военную эскалацию или нападение на Украину», и спросил Пескова, может ли он сказать, что этого не происходит или не произойдет, передает ТАСС.
«Вы видите, что этого не происходит. Это первое», – ответил Песков, говоря на английском языке. Фрагменты интервью распространило американское издание The Hill.
«Второе: вчера вечером мы слышали заявление господина [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана. И он обещал опубликовать доказательства этих обвинений в течение 24 часов, если я не ошибаюсь. Мы все еще ждем этих доказательств. Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать <…> считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», – подчеркнул Песков.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Российские блогеры отреагировали на инцидент с «порванным Бандерой»
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В Тернополе ветер разорвал баннер с изображением лидера «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степана Бандеры. Российские блогеры прокомментировали этот инцидент.
«Тернополь. Ветер на службе ФСБ разорвал Бандеру», – написал в Telegram российский журналист и политолог Армен Гаспарян.
«Удивительного персонажа наши себе на Украине в качестве символа нации. Террорист, убийца, сподвижник Гитлера, казалось бы, что может быть хуже? Но нет – настаивают именно на нем. В противовес, надо полагать, Богдану Хмельницкому, который выбрал альянс с Россией. Хоть бы кого другого разыскали. Но – нет. Настаивают на этом. А все от бедности ума и бедности истории», – написал в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
«Как иронично. Порванный рот у Бандеры», – написал автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена!».
«Ваш Бандера порвался. Следующего не несите», – прокомментировал журналист Макс Назаров, репост его записи сделал телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее в ночь на 14 января, называемую «ночью гаданий», украинский флаг в Харькове разорвало надвое мощным порывом ветра.
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Соловьев задал Западу очевидные вопросы о «войсках России на границе с Украиной»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев задал вопросы Западу на фоне повышенного внимания к якобы размещению Россией войск близ Украины.
Соловьев отметил в своем Telegram, что всюду звучат «громкие заявления НАТО, США, ЕС» о российских войсках близ Украины, появляются «статьи в газетах с картами «концентрации российских войск на границе с Украиной», предполагаемые направления вторжения, очередные «точные сроки наступления русских».
«И абсолютное молчание на всех уровнях о том, где и сколько сосредоточено войск Украины. Тишина. А что так? Так сколько и где? Живой силы и техники? В местах постоянной дислокации или нет? Казалось бы, очевидные вопросы, но только не для нынешнего Запада», – добавил журналист.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Пушков высмеял попытки Зеленского встретиться с Путиным
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно. Пустая инициатива, очередная неудачная попытка самопиара. Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя предложение Зеленского провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России и США.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина. По его словам, у американских коллег предложение вызвало «глубокий интерес», Киев ждет реакцию российской стороны.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предложений о саммите Россия – США – Украина от Вашингтона не поступало. Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Соединенным Штатам пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Россией и Украиной.
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что идея виртуального саммита Россия – США – Украина выглядит несерьезно, в том числе потому, что ее озвучил глава офиса президента Украины. «Ермак – болтун. Он специалист в таких сферах, которые никакого отношения к большой политике не имеют», – считает Погребинский.
По мнению политолога, сейчас нет шансов не только на контакты в новом формате, но и на встречу «нормандской четверки», на которую сильно рассчитывает Зеленский. «Позиция Москвы была выражена ясно, и она не менялась», – напомнил Погребинский. Позиция проста – разговор с Зеленским будет возможен лишь тогда, когда он выполнит обещания, данные на саммите «четверки» в Париже в декабре 2019 года, подчеркнул украинский эксперт.
Напомним, в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил о возвращении «нормандского» формата к работе. При этом глава МИД Франции напомнил, что «в минувшие дни представители Франции и Германии провели дискуссии в Киеве и Москве». Источник в Елисейском дворце сообщил, что Франция рассчитывает на проведение встречи внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского» формата до конца января. Эта встреча, по его словам, должна состояться в преддверии «отмены Киевом украинского законопроекта об основах государственной политики переходного периода, который не соответствует положениям Минских соглашений».
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Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Поляки высмеяли Украину из-за «Северного потока – 2»
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Читатели польского портала Interia оценили решение сената США не принимать санкции против «Северного потока – 2», усомнившись в том, что Украина получит выгоду от остановки проекта.
«Вынуждает ли запуск «Северного потока – 2» кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то «претензии» еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции – это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток – 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!», – написал пользователь mefis58, передает РИА «Новости».
«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока – 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», – написал Myslacy.
«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?», – задался вопросом jednak.
«Россия никого не заставляет покупать ее газ. Можно покупать его у американцев, норвежцев или катарцев, достаточно перебить цену, которую платят Китай и Япония (около 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров)», – отметил czyz nie.
«Теперь мы отчетливо увидели, кто выбирал американцам президента, и кто на самом деле управляет Америкой. Можно ли доверять США? Сильно сомневаюсь», – выразил беспокойство Pepe.
Ранее на Украине заявили о «сговоре» президента США Джо Байдена с Россией после того, как сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2».
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Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Экс-депутат заявил о готовности США передать Украину России
Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат заявил, что Вашингтон договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.
«Торги между США и Россией уже завершились, и нас просто передают России», – сказал он в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
По словам экс-парламентария, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. Американская пресса своими заявлениями о «войне» пытается выдавить инвесторов, сделать Украину зависимой от западных кредитов, чтобы уничтожить ее экономику.
Сейчас американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в «подготовке нападения» на Киев. В Кремле не раз отвергали эти обвинения.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США подготовили 18 сценариев на случай «вторжения» России на Украину
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Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила в интервью в британской газете Financial Times, что всего подготовлено 18 сценариев, подробности которых она не стала рассказывать. Она добавила, что «мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо (агрессивный) шаг», передает ТАСС.
Нуланд также подчеркнула, что санкции против России со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга: «Иногда что-то дается нам тяжелее, чем Европе, а иногда – наоборот».
Вместе с тем она выразила надежду, что США смогут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с Россией, передает РИА «Новости».
В Вашингтоне также надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия «просто услышали друг друга», а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский рискует быть «съеденным на завтрак» российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме безопасности.
Он порекомендовал украинскому лидеру отказаться от двусторонних переговоров с российским коллегой, передает РИА «Новости».
«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – сказал Яценюк.
Кроме того, политик заявил, что переговоры с Россией о гарантиях безопасности являются нонсенсом. Он указал на необходимость ввести в отношении Москвы жесткие санкции, а также призвал Запад обеспечить Украину летальным наступательным вооружением.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Посольство России ответило на заявления США о сроках «вторжения» на Украину
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Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
Российское посольство в своем заявлении на странице в соцсети Facebook отметило, что американские власти «уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала «операций», не приводя никаких доказательств.
В дипмиссии подчеркнули, что такая постановка вопроса «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на Россию.
«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», – указало посольство.
Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров и подчеркнули, что «Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину, при этом Москва, по ее утверждениям, может сфабриковать повод для таких действий. Аналогичное заявление о том, что Россия якобы ищет повод для «вторжения», сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Жителям Украины на сайте минобрнауки страны велели «бояться и ждать худшего»
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На сайте министерства образования и науки Украины, который, видимо, оказался взломан хакерами, появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего».
Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывается страница с сообщением на украинском, русском и польском языках, передает РИА «Новости».
«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», – говорится в сообщении.
«Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН*, за УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – сказано в сообщении.
Кроме того, на странице присутствуют изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.
В 2018 году был взломан сайт министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит Россия – США – Украина
Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференцию», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».
По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию российской стороны.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».
Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
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В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Виталий Кличко предупредил немцев о «желании» Путина забрать территорию ГДР
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Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что Германия медлит с поставками оборонительного оружия Украине и раскритиковал проведение американо-российских переговоров по безопасности Украины без участия Киева.
Кличко на фоне угрозы вооруженного нападения России на Украину ожидает поддержки в том числе от правительства Германии. В то же время Кличко выразил обеспокоенность тем, что ФРГ медлит с поставками оборонительного оружия Киеву. По его мнению, это связано с ожиданием дальнейших провокаций со стороны президента Владимира Путина. «Эту позицию трудно понять», – передает Deutsche Welle слова украинского политика.
Кличко раскритиковал проведение переговоров США и Россией по безопасности Украины за то, что они проходили без непосредственного участия украинской стороны. Он назвал это «ударом в лицо».
Политик заявил, что если США и Европа позволят Путину напасть на Украину, то он не остановится на этом и «обратит внимание на балтийские страны». «Когда он (Путин) говорит о своем желании вернуть советскую империю, это включает в себя и бывшую ГДР. Поэтому угроза войны против Украины должна встревожить каждого немца», – сказал Кличко.
Ранее украинский военный эксперт заявил, что сохранение контроля США над Украиной стало жизненно важным вопросом для Вашингтона, а возвращение Киева в сферу влияния Москвы станет разгромным поражением для Штатов.
Напомним, на Украине назвали «опасность» переговоров России и США.
Силам территориальной обороны Украины решили выдать оружие
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Силы территориальной обороны (СТО) Украины 15 января должны получить оружие в приграничных областях, а до февраля – по всей стране, сообщил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Завтра (15 января) во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим силами территориальной обороны, он мне подтвердил то, что я сейчас говорю», – приводит слова парламентария ТАСС.
Как утверждает депутат, сейчас военно-политическое руководство Украины «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». «К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался», – сказал Вениславский в эфире канала «Эспресо».
Напомним, в конце декабря 2021 года мэр украинской столицы Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева.
1 января 2022 года на основании закона «Об основах национального сопротивления» Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. В этот день также был назначен командующим Силами терробороны генерал Юрий Галушкин.
Формирование подразделений СТО Украины планируется завершить к 15 февраля. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Однако по решению президента их можно привлекать к выполнению других задач. Предполагается, что в СТО будут входить военнослужащие, которые постоянно будут ходить на службу и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях и выполнения плана боевой подготовки, но продолжающие работать на своих основных, гражданских должностях.
Вступить в СТО могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов терробороны проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях терробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
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