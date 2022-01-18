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18 января, вторник | Последнее обновление — 23:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США допустили возможность «атаки» России на Украину «в любой момент»
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Белый дом заявил о планах России эвакуировать семьи дипломатов с Украины
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Соединенные Штаты имеют информацию о том, что Россия якобы готовилась эвакуировать семьи своих дипломатов с территории Украины в конце декабря – начале января.
«Что касается решения <…> эвакуировать <…> сотрудников из их посольства, то у нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря [2021 года] и начале января [2022 года]», – приводит слова пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«У нас нет оценки относительно того, зачем [это делалось], а также значения этого», – заявила Псаки. «Мы, конечно же, советовали бы вам обратиться к ним (российской стороне) по поводу дополнительных деталей того, какое они приняли решение», – сказала представитель Белого дома.
Ранее высокопоставленный сотрудник службы безопасности Украины выступил с утверждением, что российским дипломатам в двух российских консульствах якобы поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. В МИД заявили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о поступлении персональных угроз российским дипломатам на Украине.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Появились сообщения о переброске Канадой спецназа на Украину
Минобороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения из-за напряженности на российско-украинской границе, сообщили источники.
Ни кабмин, ни военное ведомство Канады эту информацию не подтвердили. Global News пишет, что спецназ поможет разработать план на случай эвакуации дипломатов, если ситуация обостриться, передает ТАСС.
Кроме того, источники заявили, что размещение бойцов спецназа на Украине является «частью усилий, которые предпринимают союзники по НАТО для сдерживания российской агрессии и выявления путей поддержки украинского правительства», передает РИА «Новости».
Напомним, Канада с 2015 года проводит на Яворовском полигоне в Львовской области обучение украинских солдат и офицеров. На Украине находятся примерно 200 канадских военных. Весной Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине из-за коронавируса.
Во Франции раскритиковали высказывания Кулебы в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на опубликованную в издании статью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Париж ужесточить политику в отношении Москвы.
Кулеба в своей статье обвинил Россию в желании «унизить» Запад и призвал Францию ужесточить политику в отношении Москвы, что вынудить ее изменить планы. Свое мнение читатели выразили в комментариях, передает РИА «Новости».
«Франция не настолько сильна, чтобы помогать Украине. Ни НАТО, ни США не будут воевать за хрупкую независимости Украины. В течение последних четырех столетий, начиная с имперской эпохи и до нынешней постбольшевистской эры, эта страна входила в Россию», – напомнил Heretique.
«Россия никогда не вернет Крым, который стратегически расположен на Черном море с портом Севастополь. Когда-то он был русским, и референдум показал, что большинство населения выбрало Россию», – напомнил Lexpart13.
«Украина, как и многие страны бывшего Варшавского договора, не является примером успешного посткоммунистического перехода», – выразил мнение LAURENT MARTIN 15.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины.
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На Украине допустили воровство российского газа
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В случае острого дефицита топлива «Нафтогаз», очень вероятно, может начать отбирать российский газ из транзитного потока, заявила заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец.
В сложившейся ситуации в украинских подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа. «Украина не сможет обойтись без импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха. В результате у Киева останутся три сценария. Во-первых, это сокращение потребления промышленных предприятий или даже полное их отключение. Другой вариант – ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных, из-за чего дома украинцев лишатся отопления и горячей воды. И, что недопустимо, но очень вероятно – отбирать российский газ из транзитного потока», – написала она в своем Facebook.
Буславец добавила, что такой вариант обязательно будет использован Россией для остановки транзита по территории Украины и «расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями».
По ее словам, «Нафтогаз» переживает «глубокий финансовый дефицит», средств на импорт газа у него нет. Поэтому властям придется искать для компании 2-3 млрд долларов. «Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», – предупредила эксперт.
Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени.
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
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Министру обороны России Сергею Шойгу направлено приглашение посетить Лондон в ближайшие недели, сообщил его британский коллега Бен Уоллес.
Выступая в Палате общин парламента Великобритании, Уоллес заявил, что британская сторона «готова обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли». При этом Уоллес «не уверен, примет ли» Шойгу приглашение, но «надеется, что примет», передает ТАСС.
Уоллес отметил, что уже состоялись встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, а также телефонный разговор начальника штаба обороны Великобритании Тони Радакина с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Британский министр заявил, что уважает «историю, культуру и народ России» и что Великобритания «хочет быть друзьями с Россией», которыми государства «были на протяжении столетий». По его мнению, есть «возможности» установить «взаимовыгодные отношения», взаимодействуя «в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран».
Уоллес считает, что нынешний «разрыв широк, но не является непреодолимым», он выразил уверенность в том, что «дипломатия победит». По его мнению, выбор предстоит сделать Москве. Однако он заявил, что «текущее поведение России» якобы способствует дестабилизации «основанного на правилах миропорядка».
Он заверил, что НАТО не представляет угрозы для России и не стремится приблизиться к ее границам. Как отметил Уоллес, «по численности обычных вооруженных сил Россия занимает первое место среди всех стран Европы», а «ее история заслуживает гордости».
«Мы вместе воевали и отдавали почести участникам Северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей. Россия также является ядерной державой, и ей нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», – сказал он, приветствовав заседание Совета Россия – НАТО.
Он выразил «безоговорочную поддержку» Украине, подчеркнув право Великобритании поставлять Киеву оборонительные вооружения. По его словам, «украинский народ не стремится к конфронтации, несмотря на незаконную аннексию его территории, включая Крым и Донбасс». Уоллес полагает, что «простые россияне, которые помнят первый чеченский конфликт и другие конфликты прошедших лет, не хотели бы очередной затяжной войны».
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения. Источник в британском правительстве сообщил, что в начале февраля может состояться визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву.
Композитор объяснил нежелание немцев слушать украинские оперы
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«Идея посла Украины в Берлине Мельника продвигать политические интересы Киева с помощью музыки выдает в нем некомпетентного человека», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее Андрей Мельник призвал приобщать Германию к культуре «великой нации» путем постановок в оперных театрах «шедевров украинских композиторов».
«Заявление Мельника в принципе – это идея некомпетентного в музыке и, вероятно, в политике человека. Постановка опер украинских авторов в немецких театрах никаких не повлияет на продвижение украинской политической повестки в Германии», – сказал украинский композитор, пианист Владимир Быстряков.
По его словам, эта инициатива выдает в Мельнике типичного временщика на посту. «Послу нужно регулярно делать заявления, чтобы показывать Киеву «работу», при этом адекватная составляющая для этих заявлений необязательна», – заметил собеседник.
Касательно авторов, Быстряков предположил, что Мельник имел в виду известных композиторов Семена Гулака-Артемовского (автор оперы «Запорожец за Дунаем, премьера которой состоялась в Петербурге в 1863 году), Дмитрия Бортнянского (директор Придворной певческой капеллы в Петербурге) или Николая Лысенко (автор опер «Тарас Бульба» и «Богдан Хмельницкий»).
«Но это старые авторы, они творили еще при царе и были весьма популярны. А из современных я и не знаю, кого можно было бы поставить на сцене в Германии. У нас искусство «в занепаду» (в упадке – прим. газеты ВЗГЛЯД), как говорится. Сейчас Украина не воспитывает композиторов, «все готовятся к войне», – сыронизировал композитор.
Собеседник добавил, что во времена СССР украинские композиторы писали верноподданнические оперы с «правильным идейным акцентом», поэтому сегодня постановки их произведений едва ли возможны на современной Украине. «Есть композитор-авангардист Валентин Сильвестров, также из музыкантов прошлого века можно вспомнить дважды лауреата Сталинской премии Бориса Лятошинского, но таких немного», – резюмировал Быстряков.
Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином.
«Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.
По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
Отметим, что на Украине продолжаются попытки «записать в украинцы» многих видных деятелей культуры и искусства. Среди них – композиторы Артемий Ведель и Николай Дилецкий, чьи труды до сих пор активно используются во время богослужений в Русской православной церкви.
Сюда же можно отнести классиков русского хорового концерта Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского, которые внесли значимый вклад в развитие Придворной певческой капеллы в Петербурге.
Отдельного внимания заслуживает и такой композитор, как Семен Гулак-Артемовский, который написал, как считают в Киеве, «первую украинскую оперу» под названием «Запорожец за Дунаем». Ее премьера состоялась в Мариинском театре Петербурга в 1863 году. Кроме того, Гулак-Артемовский был солистом Мариинки и Большого театра в Москве.
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Стало известно о встрече Зеленского и директора ЦРУ
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что Бернс в среду посетил Украину «с заранее запланированным визитом». В Киеве он «провел консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину». Стороны оценили «риски, с которыми столкнулась Украина». Также Бернс обсудил с Зеленским «текущую ситуацию и усилия по деэскалации напряженности», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора».
Украина увидела необходимость приобщить Германию к культуре «великой нации»
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Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация», из-за чего интересы Киева зачастую игнорируются Берлином, заявил украинский посол Андрей Мельник.
По его утверждению, украинские дипломаты в Германии «смогли мощно заявить» о себе, в результате чего немецкая элита, «журналистский бомонд» и эксперты «знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Укринформ».
Главным вызовом в двусторонних отношениях Мельник назвал тот факт, что Берлин может «легко себе позволить» не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики. «Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – пожаловался Мельник.
По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.
Посол также заявил, что Украина на данный момент вынуждена вести в Германии «военную дипломатию», признав при этом, что его активность «не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине». «Мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но и часто открытым текстом очень настойчиво «советовали» нашу медийную составляющую дипломатии немножко притормозить и свернуть», – признался он.
Напомним, Мельник заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
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Во время урагана с Софийского собора в Киеве упал трехметровый крест
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Шквалистый ветер в ночь на вторник снес трехметровый крест с Софийского собора в центре Киева, пострадавших нет, сообщают СМИ.
В сюжете телеканала «1+1» отмечается, что чудом обошлось без пострадавших, когда ветром снесло один из крестов на соборе, которые были обновлены всего 40 лет назад.
«Тогда реставраторы, вероятно, спешили и основу крестов, черный металл, окутали медью», – заявил заместитель генерального директора заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко, передает ТАСС.
По его мнению, эти металлы начали взаимодействовать друг с другом, что привело к разрушению, реставрировать кресты можно только в теплое время года. Сейчас специалисты обследуют собор и купола. Если остальные кресты будут представлять опасность для киевлян, их снимут.
Собор Святой Софии построен в первой половине XI века в центре Киева. Согласно летописи, князь Ярослав Мудрый распорядился построить собор на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII–XVIII веков здание было перестроено в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII–XVIII веков.
В советское время был действующим храмом до 1929 года, в 1934 году стал музеем – Софийским заповедником. В 1990 году Софийский собор, как и Киево-Печерская лавра, стал первым внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятником архитектуры на территории Украины. Поскольку здание собора внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать какой-либо религиозной организации. Богослужения в нем проводятся лишь раз в году – 24 августа, в День независимости Украины.
Напомним, ураганом была снесена часть кровли Сенатского дворца в Кремле.
Лондон посоветовал не ждать отправки британских войск на защиту Украины
Великобритания не собирается направлять войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Россией, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, его страна «всегда будет вместе с союзниками делать все возможное для обеспечения их и своей собственной безопасности». Он заверил, что будут рассматриваться «все варианты», передает ТАСС.
«Но буду честен – у России самые большие вооруженные силы в Европе, а Украина не является членом НАТО», – сказал он. Как заявил министр, «было бы ложной надеждой говорить, что британские вооруженные силы в одностороннем порядке будут направлены на Украину, чтобы в сложившихся условиях объединить силы с украинскими войсками».
Уоллес заявил, что поэтому Соединенное Королевство «прикладывает все усилия для того, чтобы украинцы могли помочь самим себе – как через пакеты санкций, так и дипломатические меры».
Напомним, Британия приняла решение поставить Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения.
Украина начала готовить переброску войск на границу с Белоруссией
Украинские погранслужбы сообщили, что начали укреплять белорусскую границу, в частности строить вдоль нее вертолетные площадки.
Это делает для того, чтобы обеспечить быстрый переброс резервов в случае обострения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что это сделано из-за спровоцированного Минском миграционного кризиса. Укреплять границу начали еще в ноябре.
«Пограничники устанавливают разного рода заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки рабицы, изготовляют переносные заграждения. Также инженерные группы работают над обустройством вертолетных площадок, чтобы обеспечить оперативный переброс резервов в случае резкого изменения обстановки на определенном участке», – говорится в релизе.
Ранее глава МИД Украины Денис Монастырский говорил о том, что Украине нужно обустроить более 2,5 тыс. км границы с Россией и Белоруссией. На этим цели потратят 642 млн долларов.
Напомним, на границе Белоруссии и Польши скопились мигранты, которые пытаются попасть в страны ЕС.
Захарова заявила о персональных угрозах российским дипломатам на Украине
В адрес работающих на Украине российских дипломатов и их семей поступают персональные угрозы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова написала в Telegram, что «угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей, обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста».
Но несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, загранучреждения России на Украине работают штатно. Так, Захарова опровергла информацию о том, что российское посольство в Киеве якобы эвакуируется.
Ранее на Украине заявили о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов.
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Лавров: Россия будет приветствовать США в украинском урегулировании
Россия будет приветствовать помощь США в решении украинского конфликта, так как Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей – прим. ВЗГЛЯД), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим», – цитирует политика РИА «Новости».
Ранее и. о. обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил, что противопоказаний к подключению США к «нормандскому формату» нет.
Ранее Сергей Лавров в ходе переговоров заявил, что Москва не будет принимать требования по поводу действий армии России на своей же территории.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок совершила первую поездку в Москву. Визит состоялся на фоне переговоров России с США и НАТО и обвинений в подготовке «российского вторжения» на Украину.
ЕС отверг идею превентивных санкций против России
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Превентивные санкции в отношении России не обсуждаются, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Как заверил Боррель, «никто не говорил о превентивных санкциях в отношении России». По его словам, «превентивных санкций быть не может». Обсуждается, как «следует поступить, если что-нибудь произойдет, чтобы не тратить недели на дискуссии между собой», сказал он. Боррель подчеркнул, что «в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры», передает ТАСС.
При этом ЕС «побуждает Украину к проведению реформ, чтобы она могла лучше сопротивляться внешнему давлению». В ЕС указывают «друзьям на Украине», что европейская «поддержка должна приводить к реформам» в «политической, экономической, правовой системах», которые «сделают Украину более демократичной, более процветающей».
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
Стало известно, почему Британия доставила на Украину оружие в обход Германии
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Минобороны Германии заявило, что власти ФРГ «не отказывали британским ВВС в прохождении через воздушное пространство страны». Ранее в украинской прессе появились предположения о том, что Берлин запретил использовать свое небо для доставки вооружений Киеву.
По словам немецкого Минобороны, «Лондон не запрашивал на это соответствующего разрешения». «Между Соединенным Королевством и ФРГ нет разногласий по этому вопросу», – заявили немецкому изданию BILD в оборонном ведомстве страны. Цитату приводит журналист Юлиан Рёпке в своем Twitter (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Как предположил итальянский новостной портал The Aviationist, специализирующийся на новостях об авиации, командование ВВС Британии «намеренно приказало своим самолетам обойти пространство Германии, хотя их никто не заставлял». «Самолеты, транспортирующие ряд грузов и/или вооружение обязаны запрашивать соответствующее разрешение на перевозку, чего Лондон не сделал – по причинам, которые еще предстоит выяснить. Это и послужило причиной облета территории ФРГ», – считают обозреватели портала.
Как напоминает портал, маршрут боевой авиации определяют несколько факторов – время дня, наличие дипломатического разрешения, полетные ограничения, оперативные извещения для пилотов, погода и другие. Однако в соцсетях популярность набрала другая теория – самолеты «заставили» лететь за пределами немецкого воздушного пространства, потому что Берлин не позволил в него вторгаться? ибо не поддерживает поставки оружия Киеву.
Во вторник УНИАН сообщило, что британские военные самолеты с противотанковым оружием для украинской армии доставили свой груз в обход Германии. Необычный маршрут заметил основатель Conflict News Кайл Глен. По его словам, военно-транспортные C-17 Globemaster III королевских ВВС явно избегали немецкого воздушного пространства. В подтверждение своих слов эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели на Украину через Северное море, Данию, Балтийское море и Польшу, хотя прямой путь лежал через Германию. О том, что британцы снабдят украинцев противотанковым вооружением, ранее сообщил министр обороны Бен Уоллес.
В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию за отказ поставлять оружие Украине.
Эрдоган усомнился во «вторжении» России на Украину
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на Украину.
«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», – приводит его слова Анатолийское агентство, сообщает РИА «Новости».
Эрдоган добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Украину.
«Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином (президентом России Владимиром) Путиным», – подчеркнул он.
Кроме того, Эрдоган призвал к прекращению конфликта в Донбассе и выступил с утверждением, что на каждой встрече с Путиным заявляет о позиции Турции «против оккупации Крыма».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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