В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне с Украиной

Москва считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир... Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию», – цитирует его РИА «Новости».

Зайцев отметил, что Россия рассчитывает, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» в Берлине удастся найти развязки по урегулированию на Украине.

«Рассчитываем, что на запланированной через две недели в Берлине следующей встрече удастся найти развязки по проблемам, которые накопились за семь лет. И вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мертвой точки», – сказал он.

Кроме того, Зайцев подчеркнули, что последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине закончилось безрезультатно.

Он добавил, что Россия убеждена, что без западной «помощи» конфликт на Украине был бы уже давно урегулирован. По его словам, некоторые западные страны пытаются рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой.

При этом он подчеркнул, что в Москве констатируют «сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января, снизилась», эту информацию подтверждают и доклады ОБСЕ.

Нагнетание обстановки вокруг несуществующих планов «вторжения России на Украину» происходит по всему миру. Так, стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность ввести санкции против России в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Также один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России.

Однако Германия и другие западноевропейские страны настаивают, что в случае ограничений для банков России на расчеты в долларах должны быть сделаны исключения для энергетического сектора, так как поставки в Европу могут оказаться под угрозой. Речь не идет о предотвращении мер против «Северного потока – 2».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины.

Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки» газа. МВФ предсказал всплеск цен на энергоносители в случае конфликта на Украине.