Кремль обеспокоили действия США по нагнетанию напряженности вокруг Украины

Россия с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

При этом он отметил, что готовности Пентагона отправить в Европу 8,5 тыс. военных никак не влияет на ход переговоров по гарантиям безопасности.

«Переговоры в нынешней стадии завершены. И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст (письменный ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе). Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», – заявил представитель Кремля.

По его словам, в Кремле не сомневаются, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече в Париже с политическими советниками нормандского формата доведет до них озабоченности России по положению дел на линии соприкосновения в Донбассе.

Также Песков сообщил, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон до конца этой недели проведут телефонный разговор.

Ранее Песков заявил, что Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

В понедельник сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.

16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.

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