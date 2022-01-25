|
|
В Кремле пообещали сформировать позицию России после ответа США по безопасности
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия сформирует дальнейшую позицию на основе концептуальных установок президента Владимира Путина после ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили насчет раздающихся в США заявлениях о невозможности пересмотра политики приема новых членов в НАТО.
«Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла, до того, как мы получили ответ. Давайте мы сначала получим ответ. Он будет проанализирован, тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства», – цитирует его ТАСС.
При этом, по словам Пескова, в Кремле обеспокоены нагнетанием напряженности со стороны США, однако перевод 8,5 тыс. американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу не повлияет на ход переговоров.
«На ход переговоров не влияет, переговоры, собственно, в нынешней стадии завершены. Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе», – передает его слова РИА «Новости».
«А то, что происходит и информационное, и де-факто со стороны США нагнетание напряженности, мы с вами и вчера об этом много говорили, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США», – добавил Песков.
Ранее сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
США отказались идти на уступки России
|
|
США не пойдут на уступки России, возможны только шаги на взаимной основе, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс подчеркнул «ключевой момент». По его словам, «любые шаги» США «не будут являться уступками», а «должны будут предприниматься на взаимной основе». Он пояснил, что «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности» США, передает РИА «Новости».
При этом США намерены перед любыми подобными шагами проводить тщательные консультации с союзниками, включая Украину. По его словам, США «полностью транспарентны с украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия». США также учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе.
Прайс заявил, что США открыты к новому контакту с Россией на уровне глав дипломатических ведомств, если такое взаимодействие пойдет на пользу разрешению сложившегося кризиса вокруг Украины.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лидеры ряда стран НАТО пригрозили России «карательными мерами»
|
|
В случае «российского вторжения на Украину» против Москвы введут «беспрецедентный пакет санкций», сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как сообщила канцелярия по итогам онлайн-встречи Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством ЕС и НАТО, «лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее вторжение, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры», передает ТАСС.
Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. При этом путь дипломатии сочли «основным приоритетом» и «приветствовали переговоры, которые уже произошли между Россией и странами НАТО». При этом они решили, что нельзя «терпеть никакие действия, которые подрывали бы украинский суверенитет».
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что «участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью». По их мнению, «Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник на пресс-конференции с главами МИД Финляндии и Швеции сообщил, что НАТО начало усиление своего военного присутствия на восточном фланге и в Черноморском регионе, изучает возможность направления туда дополнительных боевых групп для защиты стран альянса. При этом Столтенберг высказал мнение, что развертывание новых сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу с ней. Он подчеркнул, что «НАТО – это оборонительный альянс». Столтенберг отметил, что НАТО в настоящий момент не выводит своих офицеров из Киева.
Напомним, НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе. В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков: НАТО движется к повторению Карибского кризиса
|
|
«В НАТО неадекватно оценивают ситуацию. Вероятно, поэтому вместо договоренностей с Россией по гарантиям безопасности там решили пойти на эскалацию обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности и заключить с ней договоренности, позволяющие усилить европейскую безопасность и стабильность, страны НАТО решили пойти на запугивание и наращивание своего военного присутствия в пограничных с Россией государствах, при этом вооружая Украину», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Это сознательная линия Североатлантического альянса. Причем еще несколько дней назад Джо Байден говорил, что усиление НАТО в Восточной Европе и Прибалтике произойдет только в случае еще большего обострения ситуации вокруг Украины. Но, судя по всему, слова президента США в данном случае мало что значат, поскольку западный альянс приступил к наращиванию своих сил даже при сохраняющемся статус-кво, – объяснил сенатор. – Ведь ничего качественно нового вокруг Украины не произошло. Никаких враждебных действий по отношению к ней Россия не предприняла».
«И тем не менее, НАТО переходит к эскалации обстановки, не дожидаясь даже какого-то формального предлога, – указал собеседник. – Это наводит на мысль, что в альянсе именно ради этого все последние недели и нагнетали обстановку. Вероятно, там до сих пор воспринимают требования и предупреждения России как риторические».
«Это показывает, что в НАТО неадекватно оценивают ситуацию. И сейчас мы движемся к острому военно-политическому кризису, напоминающему Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это несут страны НАТО», – заключил Пушков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В Кремле заявили, что угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высокая.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что «переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт оценил риски усиления присутствия НАТО в Восточной Европе
|
|
«Переброска военных и техники НАТО в Восточную Европу – это жест поддержки со стороны США, создающий обострение и без того сложной ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе.
«США перебрасывают военные подразделения в Восточную Европу, потому что эти страны боятся, что в случае потенциальной войны между Россией и Украиной, дело не окончится только этими двумя участниками и может затронуть их территории», – пояснил Коротченко.
«Это символическое, а в каких-то странах – уже и не символическое реагирование Запада на страхи Восточной Европы», – указал эксперт. По его словам, прибытие такого значительного контингента в Восточную Европу будет означать нарушение альянсом Основополагающего акта Россия – НАТО. «В документе оговаривается запрет на развертывание существенных боевых сил на территории новых членов НАТО, а пять тысяч военных – это и есть существенная боевая сила», – пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам.
В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сатановский оценил веру США в эффективность санкционных угроз
|
|
«Санкции неэффективны ни в виде угрозы, ни в форме превентивной меры. Примеров тому – масса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций более эффективна для сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
«Вашингтону своими рестрикциями еще ни разу не удалось принудить другое государство к чему-либо, и вряд ли такое когда-либо произойдет. Но США нравится такая манера ведения внешней политики, поэтому они от этого вряд ли откажутся», – допускает политолог Евгений Сатановский.
В этой связи эксперт назвал «глупостью» слова Джен Псаки. «США безрезультатно пытались и пытаются давить санкционными инструментами на Россию, Китай, Кубу, Иран. Примеров того, что санкции – это «собачья чушь», очень много», – подчеркнул аналитик.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее».
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель администрации президента подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности.
По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности, подчеркнула Псаки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МИД Дании призвал Россию отозвать «неприемлемые» предложения по безопасности
|
|
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что Россия должна отозвать неприемлемые» предложения по гарантиям безопасности в Европе.
«Они должны отозвать свои неприемлемые предложения по изменению системы безопасности во всей Европе. Эти предложения напоминают нам о самых мрачных днях холодной войны», – передает его слова РИА «Новости».
Кофод заявил, что Евросоюз готов вести диалог об обеспечении безопасности для всех европейских стран и прозрачности контроля над вооружениями.
«Но это должно быть сделано в соответствии с принципами и договорами, которые сама Россия обязалась включить в рамки ОБСЕ», – сказал датский министр.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
США сочли угрозу санкций эффективнее «превентивного» применения
|
|
Угроза санкций со стороны США более эффективна как средство сдерживания России, чем «нечто, применяемое заранее», заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Псаки также дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она подтвердила, что США и другие страны НАТО прорабатывают планы усиления восточного фланга альянса, но отказалась сообщить подробности. По ее словам, «эти дискуссии продолжаются». Как заявила Псаки, глава американского государства Джо Байден полагает, что Россия якобы может начать военные действия против Украины «в любой момент».
При этом Псаки не смогла прокомментировать предложение депутатов Госдумы от КПРФ о признании ДНР и ЛНР. Она заявила: «Я не разговаривала с нашей командой по нацбезопасности об этом. Вы знаете наше мнение: суверенитет Украины. Других комментариев на данный момент у меня нет».
Кроме того, администрация США пока не готова сообщить, каким будет содержание ответов Вашингтона на предложения России по гарантиям безопасности. Псаки сказала, что письменные предложения традиционно являются основой «любых договоренностей США с Россией и многими другими странами мира». По ее словам, «это стандартная вещь для дипломатии, такой формат позволяет обозначить имеющиеся озабоченности, а также сферы, где возможно сотрудничество».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ее попросили прокомментировать утверждения МИД Великобритании о том, что руководство России якобы рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства. Псаки сказала, что «не будет вдаваться в вопросы, связанные с данными разведки». «Мы предупреждали о подобной тактике России в течение недель. Сообщения о подобных планах вызывают глубокую обеспокоенность, если они будут реализованы, это будет означать серьезную эскалацию. Безусловно, это будет иметь последствия», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совфеде предостерегли США и НАТО от военного столкновения с Россией
|
|
«Если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее НАТО объявило об усилении в Восточной Европе, а в Пентагоне намерены перебросить в регион сухопутные силы, авиацию и флот США из-за напряженности вокруг Украины.
«Такими действиями американцы целенаправленно пытаются свести диалог с Россией по гарантиям безопасности к полноценной конфронтации», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, нужно учесть два обстоятельства. «Во-первых, если они используют угрозу усиления НАТО в Восточной Европе и переброску туда американских войск в качестве мощного блефа, чтобы попытаться напугать нас, то это абсолютно контрпродуктивно. Россия никого не боится», – указал сенатор.
«Во-вторых, если с помощью этого решения Североатлантический альянс во главе с США действительно собирается участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то это им очень дорого обойдется. Пусть американцы подумают о последствиях такого недружественного шага. Однако, надеюсь, что здравый смысл все-таки возобладает», – резюмировал Джабаров.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Ранее источники The New York Times в американской администрации сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы.
Как сообщает издание, представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от тысячи до пяти тысяч военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США сократили срок лицензий «Группы ГАЗ» из-за ситуации с Украиной
Министерство финансов США сократило срок лицензий российского холдинга «Группа ГАЗ», которые позволяют компании, находящейся под санкциями, работать с поставщиками и контрагентами. Разрешения будут действовать до 27 апреля 2022 года, сообщил представитель финансового ведомства.
Как сообщило агентство Reuters, это связано с существующей возможностью «вторжения» России на Украину. Речь идет о продлении двух так называемых генеральных лицензий, одна из которых касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней, передает «Коммерсант».
Отмечается, что новые лицензии выданы на более короткий период – 90 дней. «Разрешения продлены на меньший период из-за текущей ситуации с Россией. Решение о дальнейшем продлении будет приниматься с учетом поведения России»,сказал представитель Минфина.
Он уточнил, что прежние лицензии должны были истечь уже 26 января.
Пресс-служба «Группы ГАЗ» не стала комментировать заявление минфина США, передает РИА «Новости».
«Мы не комментируем», – сообщили в пресс-службе.
Ранее власти США продлили для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом «Группа ГАЗ» до 26 января 2022 года и устанавили такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций.
Напомним, весной 2018 года минфин США ввел санкции против российского предпринимателя Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.
Пентагон приготовился отправить в Европу 8,5 тыс. военных
|
|
Пентагон пока не видит признаков неминуемого «российского вторжения» на Украину, но внимательно следит за ситуацией, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
«Мы следим за этим очень, очень пристально. И, поверьте мне, имеют довольно ясную картину того, что у них там есть, и что они продолжают стягивать в западную часть России и Белоруссию, – приводит его слова РИА «Новости». – Очевидно, что мы особенно внимательны к тому... что может нам послужить указанием на неминуемое вторжение. Мы еще не там, но мы следим за такими индикаторами очень, очень пристально».
Россия продолжает наращивать группировку своих сил у границ с Украиной, в том числе в Белоруссии, и США пока не видят признаков снижения напряженности в регионе, сказал Кирби. По его словам, «совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию».
Кирби рассказал, что «некоторые подразделения» военных США «в силу своей специфики должны быстро реагировать на угрозы». Пентагон «решил сократить это время». Так, «в некоторых случаях 10 дней подготовки к отправке сократились до пяти». При этом приказа о размещении пока не отдано, но подразделения должны быть готовы к отправке в течение пяти дней.
США готовят к переброске в Европу бригадные боевые группы, авиацию, части обеспечения. Пентагон привел порядка 8,5 тыс. военнослужащих на территории США в состояние повышенной готовности. Решение о повышении готовности принято также в отношении частей, дислоцированных за пределами США. Основу приведенных к повышенной готовности войск составляют наземные силы. Как заявили в Пентагоне, подготовка к отправке сил в Европу на случай эскалации ситуации вокруг Украины пошлет сигнал о единстве НАТО.
Он отметил, что понимает вопрос: США первыми шагами добьются ответственности для России в случае эскалации вокруг Украины. «Номер два: убедиться, что НАТО остается единым и может защищать себя, отправить силы на случай, если они будут нужны НАТО», – сказал Кирби. При этом Пентагон «не говорит, что дипломатия умерла».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Кирби отметил, что «решений о перемещении» американских военных «инструкторов, которые находятся на Украине, не принималось». США «постоянно отслеживают ситуацию и готовы сделать то, что нужно для их безопасности», но «прямо сейчас» инструкторы «все еще на местности на Украине, выполняя задачи по консультированию и помощи».
Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки дала понять, что США не рассматривают обострение ситуации вокруг Украины в качестве предварительного условия для мер усиления восточного фланга НАТО. «Мы никогда не говорили, что вторжение является для этого предварительным условием», – сказала она.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы для России от усиления присутствия альянса
Усиление НАТО на Востоке у границ Россией не несет никакой угрозы, это оборонные меры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг и призвал Москву продолжить диалог.
«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, поэтому мы решили усилить наше присутствие на востоке альянса... Но это не угрожает России, это оборонные меры... В то же время мы остаемся открытыми продолжать диалог с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Также он отметил, что союзники ждут подлинный диалог и хотят достичь результатов.
В конце 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Песков: Путин принимает меры для обеспечения безопасности России на должном уровне
Президент России Владимир Путин принимает все необходимые меры для сохранения безопасности и интересов России и ее граждан на должном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Глава нашего государства, как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена, и для того, чтобы наши интересы были обеспечены», – передает его слова ТАСС.
«Именно мы стали инициатором переговоров, консультаций [по гарантиям безопасности для России], и мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций», – добавил Песков.
Представитель Кремля добавил, что направление дополнительных сил НАТО в Восточную Европу усиливает напряженность.
«Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет», – заявил он.
Песков обратил внимание на то, что все происходит не из-за действий России. «Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты [Америки], и за счет той информации, которую они распространяют», – сказал он.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия не может игнорировать активность НАТО у своих границ. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о том, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии. Этот вопрос он предложил адресовать в Министерство обороны.
«Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны», – сказал Песков.
«Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться», – подчеркнул Песков.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».
Песков заявил об ожидании в Кремле отдельного ответа НАТО по гарантиям безопасности
Кремль ожидает отдельного ответа НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности, который был обещан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да ждем, потому что это было также обещано, сформулировано господином (генсеком НАТО Йенсом) Столтенбергом, он сказал, что такой ответ готовится», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Пескова, эскалация в сфере безопасности обусловлена информационной истерикой США и НАТО.
«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью – имею в виду те самые фейки», – перпедает слова представителя Кремля ТАСС.
В понедельник стало известно, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге «на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее». Указывается, что Дания пошлет фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву; Испания отправит корабли в Болгарию; Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию; Нидерланды пошлют два истребителя F-35 в Болгарию.
Сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что «если США и их союзники по НАТО намерены участвовать в прямых военных столкновениях с Россией, то им это очень дорого обойдется».
СМИ: США планируют перебросить войска в Восточную Европу
США рассматривают возможность перебросить часть своих войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в НАТО.
Переброска части сил может произойти на фоне якобы возможной эскалации в регионе, передает РИА «Новости».
-
Ранее сообщалось, что НАТО приводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие на восточном фланге на фоне ситуации вокруг Украины.
16 января в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
В Кремле не исключили новых контактов Путина и Байдена
Новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне. Но каких-то пониманий на этот счет сейчас нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, когда может состояться разговор глав двух государств.
По его словам, вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут решаться после получения текста письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.
Ранее в Белом доме оценили возможность новой встречи Путина и Байдена.
Напомним, последняя беседа между лидерами стран прошла по телефону 31 декабря 2021 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом разговоре.